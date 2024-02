2024 aduce viziuni promițătoare și un buget îndestulător pentru Iernut

Distribuie

Consilierii locali ai orașului Iernut s-au întrunit joi, 8 februarie, cu primarul orașului, Ioan Nicoară, la o ședință extraordinară organizată la Primăria Orașului Iernut, pentru a vota și discuta bugetul aferent anului 2024 al localității, buget care a fost votat în unanimitate. „Anul 2023 a început destul de greu din punctul de vedere al veniturilor. Am fost bombardați cu prețurile crescute, de la energia electrică la materiale, cu contracte încheiate cu constructori care trebuiau împinse înainte sub orice chip, chiar dacă nu erau susținute mereu de procedurile instituțiilor de finanțare și mă refer aici la ADR, Ministerul Fondurilor Europene, în așa măsură încât să meargă lucrurile foarte repede. Cert este că la finalul anului am tras concluzia că nu a existat un an mai greu decât anul 2022-2023. În perioada 2020-2021 ne-am tot pregătit pentru fonduri europene, nu am vrut să ratăm aceste ocazii. Tot ce am făcut, am făcut în ideea de a duce aceste proiecte la un final cât mai bun pentru comunitatea noastră. Cert este că în 2024 avem un buget, să spunem, încorsetat de ceea ce s-a desfășurat în 2023”, a declarat primarul orașului, Ioan Nicoară, în cadrul ședinței.

Un buget inferior celui din anul precedent

În cadrul ședinței, primarul Ioan Nicoară a anunțat faptul că bugetul de care dispune anul acesta orașul Iernut este inferior celui din anul anterior, iar principalul motiv invocat a fost finalizarea celor mai importante proiecte care presupune implicit și încheierea finanțărilor pentru acestea, care a fost posibilă prin diferite programe naționale de finanțare: „Anul 2023 a beneficiat de un buget de dezvoltare de 88 milioane de lei. Anul 2024 beneficiază de un buget de dezvoltare de 65 de milioane de lei. Principala explicație este ieșirea din finanțare a proiectelor care s-au finalizat, cele trei blocuri de locuințe, reabilitarea primăriei și, bineînțeles, PNRR-ul, care la începutul anului 2023 a trebuit să fie prins cu întreaga sumă necesară pentru finalizarea proiectului. Sumele respective erau considerabile. Secțiunea de funcționare are același buget ca și anul trecut. Am considerat că mare parte din secțiunile de funcționare pot fi asigurate la nivelul anului 2023”.

Valorificarea bugetului la nivel de proiecte pentru comunitate

În cadrul aceleași întruniri s-a menționat faptul că bugetul va fi întrebuințat în scopul prosperității comunității din Iernut și că principalele investiții din anul acesta se vor îndrepta către sectorul administrativ: „O sumă de proiecte s-au finalizat, rămânând în continuare proiecte pe axa 13/1 care trebuie să meargă înainte, fie pe partea de etapizare, fie pe partea de nefuncționare care încă nu e planificată. Va fi planificată până în data de 24 februarie, deoarece proiectul în sine trebuie să meargă înainte. O să vedem dacă Guvernul prin Minister o să găsească soluții de finanțare a unităților administrative pentru asemenea sume, deoarece sunt considerabile și afectează partea de funcționare dacă rămân pe bugetele locale. Avem proiecte pregătite pentru a fi depuse în vederea finanțării și pentru asta bugetul de dezvoltare este cu un punct mai mare comparativ cu cel de funcționare. În ceea ce privește funcționarea, am căutat să găsim resursele necesare funcționării în bune condiții a întregii unități administrative- iluminat public, siguranța cetățeanului, școli cu toate utilitățile, în funcție de factorii externi care pot interveni la un moment dat, cum este creșterea prețurilor”.

Dezvoltarea comunitară, o prioritate

Unul dintre proiectele de anvergură ale orașului Iernut de anul acesta este construirea unui adăpost pentru câini, care să deservească comunitatea, proiect gândit în parteneriat cu Galul Podișul Târnavelor. La fel de importante sunt și viziunea occidentală care prevede, în continuare, adoptarea mecanismelor de eficientizare energetică, concept pe care orașul Iernut îl pune în aplicare prin intermediu parcului fotovoltaic menit să asigure o alimentare proprie cu energie. În același timp, se continuă demersurile pentru implementarea proiectelor deschise pe axele de guvern, cum este „Anghel Saligny” pentru apă și rețea de canal.

Mădălina ROHAN

Diana CĂRBUREAN