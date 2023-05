Dialog social, mentorat și artă, la Școala de Primăvară ”Nativ Creativ”

Distribuie

Prima ediție a Școlii de Primăvară ”Nativ Creativ”, eveniment inițiat de către Cezar Sigmirean, prodecan al Facultății de Științe și Litere ”Petru Maior” din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, și Alexandru Cistelecan, lector universitar în cadrul aceleiași facultăți, va avea loc în perioada 19-21 mai, în incinta ”Incubator 13”, spațiu aflat în incinta Turnului Porții din Cetatea Medievală din Târgu Mureș.

Workshop-uri atractive

Evenimentul se anunță a fi foarte bogat în workshopuri cu tematici de mare interes și se adresează, deopotrivă, elevilor de liceu, studenților și masteranzilor, dar și specialiștilor și practicanților din domeniul comunicării, cadrelor didactice și angajaților UMFST, precum și tuturor celor interesați din comunitatea mureșeană.

”Prima ediție a Școlii de Primăvară “Nativ Creativ” este o invitație la dialog social, pe teme de interes pentru societatea actuală, adresată comunității târgumureșene. De asemenea, prin aceasta inițiativă, ne-am dorit să evidențiem actualitatea programelor de studii pe care le propune Facultatea de Științe și Litere “Petru Maior”, fiecare tematică de workshop regăsindu-se în disciplinele prezente în planurile de învățământ, fie că ne referim la influencer marketing, inteligență artificială, jurnalism de investigație sau arheologie experimentală. Sunt sigur că Școala de Primăvară “Nativ Creativ” va fi o surpriză plăcută pentru toți participanții”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Cezar Sigmirean (foto).

Expoziții ”must-see” și concert

Școala de Primăvară ”Nativ Creativ” va conține și o componentă culturală bogată, respectiv două expoziții ”must-see” și un concert-surpriză.

”Ca parte a Școlii de Primăvară, avem incluse și două expoziții. Am reușit să aducem la Târgu Mureș o expoziție Leonardo da Vinci și vom face o vizionare, în timpul evenimentului. De asemenea, în bastion participanții vor avea posibilitatea de a vizita expoziția ”Untold Words Behind The Mask”, o colecție de artă digitală dedicată efectelor post-Covid-19 în plan social”, a menționat Cezar Sigmirean.

Potrivit prodecanului Facultății de Științe și Litere ”Petru Maior”, Școala de Primăvară ”Nativ Creativ” se va încheia cu o activitate ”super originală”, respectiv cu prima ediție a ”Jam Session în biblioteca facultății.”

”Practic, vreau să introduc un concept nou în comunitate, de a organiza concerte pentru trupe, fie că sunt la început de carieră sau banduri consacrate, într-o locație inedită, biblioteca facultății”, a subliniat Cezar Sigmirean.

Programul primei ediții a Școlii de Primăvară ”Nativ Creativ”

Vineri, 19 mai:

13.30 – 14.00 – Deschiderea Școlii de Vară, cu Giordano Altarozzi, decanul Facultății de Științe și Litere ”Petru Maior” din cadrul UMFST și inițiatorii Școlii de Primăvară, Cezar Sigmirean și Alexandru Cistelecan;

13.30 – 14.00 – Workshop 1: ”Cum pot să devin și eu influencer?”, cu Cristian China Birta, autorul cărții ”Ce se întâmplă, domnule, cu influencerii ăștia?”;

15.00 – Pauză;

15.30 – 16.30 – Workshop 2: Ai sau n-ai habar de ai?”, cu Călin Ștefănescu, CEO Dora;

16.30 – Pauză;

16.45: Workshop 3: ”Branding la maturitate”, cu Cezar Sigmirean, Brand Architect & prodecan al Facultății de Științe și Litere ”Petru Maior” din cadrul UMFST;

17.45-18.30: Prezentarea colecției de artă digitală ”Untold Words Behind The Mask”.

Sâmbătă, 20 mai:

10.00 – 11.00 – Workshop 4: ”Arheologie experimentală”, cu Fabian Istvan, lector universitar la Facultatea de Științe și Litere ”Petru Maior” din cadrul UMFST și Monica Șugo, studentă în anul II, Istorie;

11.00 – Pauză;

11.20 – 12.20 – Workshop 5: ”Atelierul de ficțiune istorică: despre animale fantastice și unde le poți găsi!”, cu Georgeta Fodor, conferențiar doctor la Facultatea de Științe și Litere ”Petru Maior” din cadrul UMFST și Alin Movilă, student în anul III, Istorie;

12.20 – 13.00 – Vizitarea Expoziției Leonardo da Vinci;

13.00 – Pauză;

14.30 – 15.30 – Workshop 6: ”Jurnalism de investigație în România”, cu Marius Pașcan, lector universitar la Facultatea de Științe și Litere ”Petru Maior” din cadrul UMFST, și Alex Nedea, reporter la Recorder;

15.30 – Pauză;

15.50 – 17.00 – Workshop 7: ”Gândire critică și publicitate”, cu Alexandru Cistelecan.

Duminică, 21 mai:

12.30 – 13.00 – Vizitarea Grădinii Botanice a UMFST;

13.00 – 14.00 – Workshop 8: ”Educație în realități virtuale: Neotech, The Real Metaverse!”, cu Norbert Steff, CEO Neotech;

14.00 – Pauză;

14.30 – 15.30 – Workshop 9: ”Noul val în cinematograful românesc și literatură”, cu Dumitru Buda, conferențiar doctor la Facultatea de Științe și Litere ”Petru Maior” din cadrul UMFST;

16.00 – 17.00 – Inaugurarea conceptului ”Jam session în Biblioteca facultății”, invitată Orchestra UMFST;

17.00 – 17.30 – Festivitatea de încheiere a Școlii de Primăvară și acordarea de diplome participanților.

Alex TOTH