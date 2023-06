Ghidaj special la expoziţia BARABÁSILAB: TIPARE ASCUNSE

Distribuie

Muzeul Județean Mureș organizează primul eveniment special dedicat expoziției BARABÁSILAB: TIPARE ASCUNSE alături de fizicianul dr. Mátyás László.

„M-am născut în Gheorgheni şi tot aici mi-am desfăşurat studiile elementare, gimnaziale şi liceale. În 1997 am absolvit Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca cu o diplomă de profesor de fizică și masterat în fizică. Din 1997 am fost doctorand la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta, obținând diploma de doctor în 2002. În 2002 am fost cercetător invitat la Institutul Max Planck, iar în perioada 2003–2005 am fost bursier „Marie Curie” la Universitatea Liberă din Bruxelles. Din 2007 sunt cadru didactic al Universităţii Sapientia. Expoziția BarabásiLab este o reprezentare interesantă a lumii contemporane ale cărei elementele vii sau neînsuflețite pot fi interconectate. Reprezentarea acestor relații conduce de la bun început la o vizualizare extrem de interesantă. Bineînțeles, în spatele anumitor imagini se află și aspecte cantitative, care pot reflecta semnificaţia anumitor noduri sau forța anumitor conexiuni”, a precizat profesorul.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 17 iunie 2023, de la ora 12.00 – ghidaj în limba maghiară și de la ora 13.00 – ghidaj în limba română, în clădirea Muzeului din Cetatea Târgu Mureș.

Participarea la eveniment se va face pe baza biletului de vizitare a Muzeului, în valoare de 15 lei adulți, 3 lei studenți/elevi sau 7 lei pensionari. Locurile sunt limitate, rezervările se fac telefonic la numărul 0749-912.992 sau prin e-mail: pr@muzeulmures.ro

