FOTO: Hala Agroalimentară din Reghin și-a deschis porțile

În cursul zilei de joi, 15 iunie, noua Hală Agroalimentară din municipiul Reghin a fost deschisă publicului, spațiu generos atât pentru cumpărători dar mai ales pentru comercianți care au un la dispoziție toate condițile necesare să-și vândă produsele.

„Este un moment important pentru municipiul Reghin, faptul că începând cu data 15 iunie 2023 am putut deschide porțile Halei Agroalimentare din Reghin. Este o lucrare care a necesitat timp, o lucrare anevoioasă, cu multe obstacole. Spre bucuria noastră am scăpat de toate problemele și iată că astăzi am putut să oferim cetățenilor din Reghin și celor de pe Valea Mureșului și Valea Gurghiului o hală modernă, cu toate dotările, curată, cu încălzire, cu climatizare, un loc care să ofere condiții impecabile cetățenilor și comercianților. Ne bucurăm că am ajuns la această fază, am muncit mult pentru a ajunge aici, am întâmpinat numeroase obstacole, atât tehnice, juridice, cât și legate de constructor. A sosit în sfârșit momentul în care ne bucurăm să putem oferi tot ce se poate mai bun cetățenilor. Cu această ocazie aș dori să mulțumesc și tuturor colegilor care s-au implicat în acești ani pentru a ajunge la acest moment”, a precizat Márk Endre, primarul municipiului Reghin.

Vasile Chiorean

Noul administrator al Halei Agroalimentare, Vasile Chiorean a precizat faptul că spațiul destinat comercianților este unul generos, în special pentru cei care vând produse lactate. Până mai ieri aceștia erau nevoiți să-și vândă marfa în ”Piața de toate zilele” cum e cunoscută de reghineni, locul fiind unul impropriu pentru un comerț civilizat și igienic. „Această noua hală are o suprafață utilă de peste 2600 mp, o capacitate de 186 de locuri disponibile pentru comercianți în vederea comercializării produselor agricole. De asemenea, în ce privește sectorul producătorilor de lactate, am avut prezenți in număr de 26 de comercianâți, majoritatea dintre ei fiind și producători. Avem solicitări și pentru producătorii de carne care vor să-și vândă din produse în această hală agroalimentară de la Reghin. Important de precizat este faptul că hala agroalimentară din Reghin va fi deschisă zilnic între întervalul 06:30-21:00, de luni până sâmbătă, respectiv 07:00 – 14:00 în zilele de duminică”, a spus Vasile Chiorean.

Vasile Oprea

Condițiile noii investiții de la Reghin au fost subliniate și de către dr. Vasile Oprea, medic veterinar oficial în cadrul DSVSA Mureș.

„Este o investiție foarte importantă pentru municipiul Reghin. Așteptam de mult o hală agroalimentară care are toate standardele privind igena și siguranța alimentelor. Începând de azi, toți producătorii care comercializează produse de origine animală pot să vină să-și vândă marfa. Toți producătorii sunt verificați de către medicul veterinar, de către Direcția Sanitară Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor, cu produse pentru care dânșii garantează, având în vedere faptul că unitățile, stânele, toate gospodăriile lor sunt autorizate de către Direcția Sanitară Veterinară”, a subliniat dr. Vasile Oprea.

Carmen Nastasia Oancea

„Consider că această investiție este una extrem de benefică atât pentru noi producătorii cât și pentru reghineni. Marfă este din belșug, de calitate, produse tradiționale de la stâna din Luieriu, așteptăm doar clienți care să vină să cumpere. Aici, față de piața de toate zilele unde am fost până acum sunt condiții mult mai bune, avem tot confortul necesar pentru un comerț așa cum trebuie. Așteptăm clienții să cumpere de la noi, și aici mă refer la caș, de oaie și vacă, brânză, urdă, lapte, telemea, produse proaspete și extrem de bune la gust.”. a precizat Carmen Nastasia Oancea, producători local din Luieriu, comuna Suseni.

Vasile Tomuțiu

„Părerea mea este una bună despre această investiție, consider că s-a făcut o treabă foarte bună cu această hală agroalimentară. Înainte eram tot pe afară, nu conta că era ploaie, vânt, vreme rea, trebuia să stai să-ți vinzi marfa. Acum lucrurile sunt mult îmbunătățite, civilizate și propice pentru un comerț așa cum trebuie în zilele noastre.”, a spus Vasile Tomuțiu, producător apicol din Reghin.

Alexandru Curticăpean

„E binevenită această hală, doar că e un pic cam mare după părerea mea, nu trebuia să fie așa mare pe lungime, și să fie mai la aer liber. Când vindeam afară, în zilele de joi și sâmbătă când era zi de piață, era mai altfel, nu eram așa adunați toți la un loc, și cred că era mai bine.”, ne-a declarat Alexandru Curticăpean, producător local din Reghin.

Alin ZAHARIE