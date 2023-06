3d rendering of a stationary speed camera flashing. In the background a sky with clouds.

FAKE NEWS cu radare inexistente Distribuie În mediul on-line a circulat săptămâna aceasta o ştire cu o listă a unor aşa-zise „74 de radare fixe” pe care CNAIR în colaborare cu Poliția Rutieră le-ar instala pe drumurile din România.Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a venit cu precizări. Potrivit mesageruldeneamt.ro care îl citează pe Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR: „Este un fake news. Lista aceea este cea a camerelor pentru rovinietă, care nu au nicio legătură cu proiectul e-SIGUR, pentru că acesta presupune cu totul altfel de camere, alte softuri, este cu totul altceva. Cineva și-a dat cu presupusul că, dacă tot le avem, de ce să nu le folosim pe acelea. Nu! Vor fi 500 de camere de supraveghere achiziționate și montate în întreaga țară prin acest proiect, care acum se află în faza de realizare a documentației pentru licitație. Noi avem termen de finalizare anul 2026 și apreciem că în anul 2024 vom intra în implementare.” Redacţia FOTO: https://ro.depositphotos.com/home.html

Share