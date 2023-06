INTERVIU cu Rareș Ormenișan, șef de promoție la Liceul Teoretic ”Gheorghe Marinescu”

Distribuie

Rareș Ormenișan, șeful de promoție al Liceului Teoretic „Gheorghe Marinescu” din Târgu Mureș cu media generală de 9,84, a acordat un interviu cotidianului Zi de Zi, prin intermediul căruia a oferit informații cu privire la pasiunile și perseverența sa.

Reporter: Cu ce medie ai terminat cei patru ani de liceu și care au fost principalele tale motivații spre a obține o asemenea medie foarte bună?

Rareș Ormenișan: Am finalizat liceul cu media 9,84, iar principalele mele motivații au fost dorința permanentă de a mă autodepăși și gândul că, în momentul în care voi fi eu profesor, pentru că asta îmi doresc, cum le voi putea spune eu elevilor mei să învețe dacă nu am făcut-o eu la rândul meu.

Rep.: Care a fost secretul unor astfel de rezultate consecvente?

R.O.: O bună organizare a timpului în principal. Am încercat mereu să nu las pe ultima sută de metri lecțiile. Le-am luat din timp și m-am pregătit până în momentul în care m-am automulțumit.

Rep.: Cum ți-ai păstrat motivația de a continua atât de bine?

R.O.: Știm că am trecut și prin vremuri mai tulburi, cum ar fi școala online. Mereu am încercat să văd partea plină a paharului. Spre exemplu, în acea perioadă am observat că am mai mult timp să învăț pentru mine. Cam asta a fost. O bună organizare a timpului și desigur, să îi fac mândri pe părinții mei, pe familia mea, pe sora mea.

Rep.: Că tot spuneai de școala online din perioada pandemică, spune-mi cum ți s-a părut ție această perioadă?

R.O.: La noi la liceu, această perioadă a fost una foarte productivă. Nu a fost lăsată de izbeliște. Noi foarte mult am învățat și în acea perioadă. Profesorii noștri ne-au oferit toate materialele de care am avut nevoie să ne continuăm studiile. Așa cum am spus în discursul meu de final de clasa a XII-a și de șef de promoție, cred că am avut toate trăirile unui licean care nu a trecut prin vremurile prin care ar trebui să trecem noi.

Rep.: Cum ai reușit să faci față materiilor mai dificile din liceu?

R.O.: Materiile dificile pentru mine au fost cele care nu au prezentat un interes atât de mare. Mie îmi place chimia, fizica, matematica, în general științele reale. Psihologia și filosofia au fost materii pe care le-am studiat pentru că erau în materie și am încercat să extrag esențialul din ele.

Rep.: Ce strategii de învățare ai pus în practică pentru a-ți consolida cunoștințele?

R.O.: Am încercat să învăț mai mult de dimineață, pentru că atunci creierul este odihnit. De exemplu, când simțeam că sunt copleșit, am încercat să fac plimbări, să mă plimb cu bicicleta. Mereu am cerut sfaturi de la profesori și de la părinți. Cam acestea au fost modalitățile prin care am ajuns la asemenea rezultate.

Rep.: Ai participat la activități școlare sau extrașcolare care te-au ajutat foarte mult în viața ta de elev?

R.O.: Da. Am participat la Concursul de Creație Literară, dar am participat pentru că chimia este pasiunea mea. Am participat la multe concursuri de chimie. Am avut ocazia de a participa și la un concurs organizat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, unde am participat la etapa națională, la Eforie Nord. Chiar dacă nu am obținut un premiu special, am acumulat o grămadă de cunoștințe și mi-am făcut prieteni din toate colțurile țării.

Rep.: Mi-ai spus că vrei să fii profesor de chimie. Când ți-ai dat seama că asta este exact ceea ce vrei să faci?

R.O.: Mi-am dat seama că vreau să fac acest lucru încă din clasa a VII-a, când am intrat pentru prima dată la orele de chimie, iar pe această cale le mulțumesc profesoarelor mele de chimie, doamna profesor Mimi Cuciurean de la Școala Generală „Liviu Rebreanu” și diriginta mea Câmpean Daniela de la Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu”.

Rep.: Care sunt principalele tale pasiuni și activități din viața ta de zi cu zi?

R.O.: Pentru că după multe ore de muncă și de studiu, e nevoie și de puțină relaxare, îmi place să ies afară, să ies cu prietenii mei, să mă dau cu bicicleta. De asemenea, sunt voluntar la o asociație, Asociația „Rise Together”. Noi încercăm să ajutăm copiii orfani, cu diferite activități educative și de dezvoltare personală. Desigur, și noi primim automulțumiri pe parte sufletească.

Rep.: De cât timp faci voluntariat la această asociație și cum ai ajuns la ei?

R.O.: Fac voluntariat din clasa a X-a, semestrul al doilea. Am ajuns la această organizație prin intermediul profesoarei mele de matematică din acea perioadă, doamna profesoară Manuela, care m-a încurajat să particip la aceste activități.

Rep.: Spune-mi care sunt planurile tale în ceea ce privește viitorul apropiat.

R.O.: Planul meu de scurtă durată este să fiu admis la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică de la ”Babeș-Bolyai” și abia aștept să îmi încep viața de student, cu toate testele neanunțate care vin cu ea. Desigur, mai este puțin, este o perioadă foarte tensionată, cu multe emoții, dar sper și știu că va trece cu bine.

Rep.: Vei susține și un examen de admitere?

R.O.: Da. De asemena, eu am fost la un concurs care mi-a oferit media 9,28, medie cu care aș putea fi admis la această facultate, dar în cazul în care voi obține o medie mai mare la examenul de Bacalaureat, aș putea să mă duc cu acea medie mai departe.

Rep.: Cum te pregătești pentru examenul de Bacalaureat?

R.O.: În acest moment ne strângem forțele, ne pregătim și facem recapitulări. Încercăm să ne organizăm cât mai bine timpul, să existe și acele momente de libertate, dar în special, cred că acum colegii mei studiază la matematică, la română, la chimie, și asta voi face și eu când mă întorc acasă. Îmi reiau activitatea.

Rep.: Faci pregătire pentru examenul de Bacalaureat încă din clasele mai mici ale liceului?

R.O.: Da. Cred că acesta este secretul unei note mari la Bacalaureat. Rezultatele mărețe nu vin cu o muncă de peste noapte, și da, în fiecare an am încercat să învăț și să acumulez mai multe cunoștințe, ca acum să îmi fie mult mai ușor și să pot recapitula.

A consemnat Diana CĂRBUREAN