Istoria oraşului descoperită de târgumureşeni

Aproximativ 20 de persoane au participat vineri, 14 iulie, la prima ediţie a proiectului Turist în Oraşul Tău, organizată în acest an. Proiectul, demarat în anul 2019 de JCI Târgu-Mureş, îşi propune să le arate târgumurşenilor oraşul aşa cum nu l-au mai văzut până acum, dar şi să le trezească apetitul pentru a vizita apoi cu atenţie reperele importante ale municipiului.

Ediţia din acesta an s-a axat pe două direcţii. În prima parte participanţi au putut afla informaţii despre trecutul oraşului şi despre dezvoltarea sa urbanistică de la începutul secolului XX. Aceştia au plecat de la Ceasul cu Flori către Palatul Administrativ unde şi-au putut forma o idee despre programul de sistematizare a centrului iniţiat după anul 1902 de primarul Bernady Gyorgy. Clădirile vizate au fost Palatul Administrativ, Palatul Culturii, Palatul Pensionarilor, Camera de Comerţ Mureş, Primăria Târgu-Mureş, Catedrala Mică şi Banca Albina.

„Am ales să particip la acest tur pentru că am zis că am fost în atât de multe excursii în alte oraşe din ţară şi din străinătate despre care ştiu multe detalii, dar despre oraşul meu nu ştiu. Am considerat că este o oportunitate extraordinară să aflu lucruri noi şi până acum cred că 75% au fost noi, deci e foarte bine. E aşa de nou totul şi cred că putem merge în foarte multe locuri din oraş să aflăm lucruri noi”, a spus Rita, una dintre participante.

Turul a fost o bună ocazie de a afla lucruri interesante şi pentru cei care sunt de curând veniţi la Târgu-Mureş. „Eu sunt din Braşov, acum mă mut la Târgu-Mureş şi mi se pare foarte util şi interesant să afle toată lumea istoria clădirilor şi ceea ce se întâmplă, de fapt, în oraşul tău. Este util şi interesant să ne aducem aminte ce s-a întâmplat vreodată. Mi-ar plăcea să văd clădirile şi în interior, să văd picturile, să văd vitraliile şi să le pot admira. Din exterior mi-a plăcut Palatul Culturii, se văd elementele carcateristice culturii maghiare şi aştept cu nerăbdare să le văd şi în interior”, a spus Cristina Părgălată.

Băutură răcoritoare produsă local

A doua parte a turului s-a axat pe zona economică deoarece cei de la JCI doresc prin intermediul acestui proiect să ofere şi susţinere micilor producători locali.

„Începând din 2022, proiectul s-a extins, orientându-se și spre viața economică a orașului, respectiv județului. Au avut loc 2 ediții la Villa Vinea, de degustare de vin, iar anul acesta avem în vedere vizite la alți producători locali. Ne dorim ca prin acestea să promovăm și să sprijinim afacerile din județ, pentru a contribui la consolidarea economiei locale și pentru a pune în lumină faptul că atunci când se dorește, se pot realiza multe și la noi”, a arătat Oana Camelia Conţ, project manager Turist în Oraşul Tău.

Anul acesta participanţii au vizitat fabrica de producţie a băuturii Kombucius, o băutură care se obține prin fermentarea ceaiului de către o colonie de bacterii și drojdii numită Scoby.

Bacteriile care fermentează ceaiul și îl transformă în oțet sunt bacteriile de murături, așa cum ne explică producătorul local. În urma procesului de fermentație rezultă niște acizi organici care sunt foarte buni pentru detoxifierea organismului, cel mai important dintre aceștia fiind acidul glucuronic. Rezultă o băutură răcoritoare, fără alcool care e bună la gust, cu un conținut de fructoză, și acizi organizi. Kombucha este o alternativă sănătoasă pentru o băutură răcoritoare.

„Kombucius este brandul nostru, funcţionăm de doi ani de zile şi suntem al treilea oraş din ţară care are fabrică de Kombucha după Cluj şi Bucureşti, deci piaţa este la început. Aici avem micuţa noastră „fabrică” este o unitate de producţie autorizată şi reglementată. Aici facem tot, cultura trăieşte aici de doi ani de zile. Băutura practic un ceai fermentat la care se adaugă cultura de Kombucha, toată lumea spune că Kombucha este o ciupercă, dar este de fapt o colonie de drojdii şi bacterii care trăieşte într-o membrană de celuloză. Băutura Kombucius este nefiltrată şi nepasteurizată, deci ea nu este un produs finit, este un produs viu, continuă întotdeauna să fermenteze, deci trebuie ţinută la frigider. După ce fermentează în totalitate avem oţetul de Kombucha care nu se recomandă să fie băut. Este foarte puternic, are un PH foarte scăzut”, a explicat proprietarul brandului, Cătălin Tilvescu.

Alexandra Bordaş

Sanda Viţelar