Hampton by Hilton la Târgu-Mureş

Marți, 18 iulie, a avut loc inaugurarea clădirii Hotelului Hampton by Hilton în Târgu Mureș, pe strada Fabricii de Zahăr. După finalizarea și predarea recentă a primei clădiri din cadrul investiției strategice realizate de Grupul Multinvest IncubCenter, a urmat o investiție de amploare relizată de Multinvest Group. 35% din aceasta a fost finanțată datorită unui grant din partea Fundației Pro Economica. Clădirea cu o suprafață utilă de 5000 de metri pătrați are 6 etaje și dispune de parcare subterană. Proiectul „Hampton by Hilton Târgu Mureș” a primit autorizația de construcție la data de 31 decembrie 2020, iar lucrările au început în aprilie 2021 și s-au încheiat la data de 24 mai 2023.

Capacitatea totală a hotelului este de 115 camere, unde oaspeții sunt întâmpinați de spații moderne și complet echipate.

Zsolt Gogolák-Hrubecz, coproprietar al grupului Multinvest.

„Poziționarea geografică este extrem de favorabilă celor care vizitează orașul Târgu Mureș în interes de afaceri, deoarece este ușor accesibilă atât de la aeroport, gară cât și cu mașina. Incubatorul de afaceri IncubCenter, rețeaua de clinici private și unitățile de catering din apropiere servesc vizitatorii în aproape orice domeniu. În același timp, este un loc ideal pentru realizarea investițiilor de business, în scopul dezvoltării unui centru de afaceri puternic pentru Târgu Mureș, care poate deveni și un nou centru industrial și de digitalizare pentru oraș.”

Margit Gogolák Hrubecz, managerul de proiect al investiţiei

„Valoarea totală a investiției se ridică aproximativ la 11 milioane de euro. Clădirea hotelului a fost construită folosind structuri inovatoare de grinzi metalice, pereți din beton armat monolit și o fațadă ventilată cu performanțe termoenergetice ridicate, similară cu celelalte clădiri din complex. Am lucrat conform manualului de identitate vizuală al grupului Hilton, utilizând exclusiv materiale de calitate și furnizori aprobați. Clădirea finalizată sub supravegherea unei echipe de management de proiect cu standarde extrem de ridicate, caracteristice grupului Hilton, are o valoare de investiție de două ori mai mare decât cea a clădirii învecinate Incubcenter, cu aspect similar. Aproximativ 67% din costul total al investiției reprezintă construcția clădirii, iar 33% reprezintă costurile echipamentelor și dotărilor interioare.”

Mónika Kozma, președintele Fundației Pro Economica

„Investiția, susținută de Fundația Pro Economica, a fost realizată cu ajutorul Programului de Dezvoltare Economică a Regiunii Transilvaniei susținut de Guvernul Ungariei. Strategia de dezvoltare economică a fundației identifică două domenii principale de dezvoltare: agricultura și turismul. Dezvoltarea integrată a acestor două sectoare economice poate fi, în opinia noastră, garanția unei dezvoltări durabile și pe termen lung în regiune. Construirea hotelului Hampton by Hilton la Târgu Mureș, un brand internațional, răspunde acestui obiectiv și, prin urmare, ne bucurăm că această investiție a fost realizată.”

Huba Siklódi, directorul desemnat al Hotelului Hampton by Hilton

„Hotelul nostru de patru stele oferă camere confortabile, perfecte pentru cei care caută servicii integrate în timpul călătoriilor de afaceri, dar avem și camere de tip familial pentru cei care doresc să se relaxeze în vacanță. La parterul hotelului se află un bar, recepție, lobby, restaurant și un HUB, precum și o sală de conferințe modernă și eclectică, toate menite să ofere confort oaspeților. În plus, în parcarea subterană oaspeții își pot păstra în siguranță mașinile, iar cei care doresc să se relaxeze pot utiliza sala noastră de fitness.”

Soos Zoltan, primarul municipiului Târgu-Mureş

„Astăzi Târgu Mureș a devenit mai bogat. Ca un oraș să fie transformat profund, are nevoie de toți actorii din comunitate, precum biserici, ONG-uri, cetățeni, întreprinzători și desigur lumea business-ului. În această misiune avem nevoie de parteneri și de spirit antreprenorial.”

Malgorzata Morek, responsabila pentru dezvoltarea hotelurilor Hilton în Europa Centrală și de Est

„Hilton este una dintre cele mai mari rețele de hoteluri din lume cu peste 7.000 de hoteluri. Aici este unul dintre cele 3.000 de hoteluri Hampton by Hilton din întreaga lume.”

Peter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

„Județul Mureș, din punct de vedere turistic este al cincelea județ cel mai vizitat din România. Conform platformei Booking suntem cei mai ospitalieri în lume, fiind pe locul 5 în listră”, a precizat

Magyar Levente, secretar de stat și ministru-adjunct al Ministerului Afacerilor Externe din Ungaria

„Sunt la acest hotel de 24 de ore și vreau să vă spun că acest hotel satisface toate exigențele. Este un hotel de business de care poate fi mândru întreg județul.”

Diana CĂRBUREAN

Foto: Alin PETRE