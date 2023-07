László Borbély la Forumul ONU privind dezvoltarea durabilă

Distribuie

Ediția 2023 a Forumului politic la nivel înalt al ONU privind dezvoltarea durabilă (HLPF), organizată în perioada 10 – 20 iulie, sub auspiciile Consiliului Economic și Social al Națiunilor Unite are ca temă generală „Accelerarea redresării în urma COVID-19 și implementarea deplină a Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă la toate nivelurile”.

Potrivit unui comunicat transmis presei în cadrul segmentului ministerial, 38 de țări de pe toate continentele și, pentru prima dată, Uniunea Europeană, prezintă Rapoarte Naționale Voluntare privind implementarea ODD 6 (apă curată și sanitație), ODD 7 (energie curată și accesibilă), ODD 9 (industrie, inovare și infrastructură), ODD 11 (orașe și comunități durabile) și ODD 17 (parteneriate pentru îndeplinirea obiectivelor).

Prezentarea României a fost susținută de către Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, László Borbély, consilier de stat și coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă și Ioana Dospinescu, reprezentantă a asociațiilor de tineret din Romania.

„România demonstrează încă o dată că este un stat dedicat principiilor dezvoltării durabile și implementării a unuia dintre cele mai ambițioase documente programatice, Agenda 2030. Am prezentat al doilea Raport Național Voluntar care este rezultatul unui larg proces de consultări cu toate segmentele sociale. Am avut ambiția ca acest raport să fie unul reprezentativ la nivel național, să surprindă ce am reușit să facem bine ca societate, dar să evidențieze și provocările. Concret, conform datelor statistice, am atins 62,1% dintre țintele naționale pentru 2030. De asemenea, am dezvoltat un cadru instituțional robust și funcțional, care reprezintă punctul nostru forte. La jumătatea drumului către 2030 transmitem prin activitatea noastră de la cea mai importantă întâlnire anuală privind dezvoltarea durabilă, că România rămâne un partener devotat, perseverent și determinat să acționeze în continuare ca hub regional pentru implementarea Agendei 2030”, a declarat László Borbély.

Guvernul României este singurul, alături de cel al Timorului de Est, dintre cele 193 de state membre ONU, care a organizat în colaborare cu UN DESA, în 17 iulie, un eveniment în cadrul căruia delegația României a împărtășit experiența procesului de elaborare a Raportului Național Voluntar al României, a Raportului Voluntar Subnațional de localizare a obiectivelor de dezvoltare durabilă la nivelul municipiilor și comunelor din România, a Declarației tinerilor și a Raportului copiilor din România care prezintă vocea copiilor în procesul de implementare a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Evenimentul a beneficiat și de participarea reprezentanților OCDE și UNICEF.

De asemenea, consilierul de stat László Borbély a avut o întrevedere cu Paolo Gentiloni, Comisar European pentru Economie, despre Agenda 2030 și importanța monitărizării stadiului de implementare la nivelul Uniunii Europene. Uniunea Europeană a prezentat la ONU primul Raport Voluntar, reafirmând sprijinul pentru țările partenere.

Concluziile Forumului Politic la Nivel Înalt pentru Segmentului Ministerial au punctat vulnerabilități la nivel global, legate de accesibilitatea la resursele de apă, energie și la condiții decente de locuire, precum și la sistemele de finanțare a obiectivelor de dezvoltare durabilă. A fost salutată implicarea tinerilor, din cât mai multe țări, în implementarea Agendei 2030 și creșterea cooperării internaționale.

