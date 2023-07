Premierul României, alături de Teqball Team România

Distribuie

Momente emoționante in 21 iulie 2023 la Sala Polivalentă din incinta Complexului Olimpic ”Sydney” 2000 din Izvorani. Sportivii medaliați la Jocurile Europene Cracovia Malopolska 2023 și ocupanții locurilor 4-6, precum și medaliații la Jocurile Mondiale Special Olympics Berlin 2023 au fost felicitați pentru rezultatele obținute de Marcel Ciolacu, premierul României și Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, în cadrul unei ceremonii la care au participat Elisabeta Lipă, președintele Agenției Naționale pentru Sport, George Boroi, secretarul general al COSR, membrii ai Comitetului Executiv al COSR, personalități ale sportului și Mișcării Olimpice din România, presedintii Federatiilor cu sportivi medaliati la Jocurile Europene Cracovia Malopolska 2023.

„Vă mulţumesc că mi-aţi făcut onoarea să fiu astăzi lângă dumneavoastră, lângă aceşti copii minunaţi fără de care nu am putea merge înainte, să fiu alături de dumneavoastră, antrenorii, preşedinţii de federaţii, mulţi dintre dumneavoastră îmi sunteţi şi prieteni. Fără puterea exemplului, şi aceşti copii reprezintă puterea exemplului, nu putem vorbi de câştiguri, nu putem vorbi despre performanţă şi nu putem vorbi despre ceea ce ne dorim în viaţă”, a spus Marcel Ciolacu, subliniind că va încerca, din postura de premier, să se ridice la nivelul aşteptărilor în privinţa sportului românesc.

„O perioadă mult prea lungă, Guvernul şi statul român nu a avut un program coerent în ceea ce priveşte sportul de performanţă şi nu numai. Cred că împreună cu dumneavoastră, împreună cu doamna preşedinte al Agenţiei de Sport, să reuşim să creionăm, atât pe termen scurt, dar, foarte important, pentru că performanţele nu vin peste noapte, pe termen mediu şi lung un program coerent, transpartinic, care să fie mai mult decât o lege, să fie respectul pe care noi politicienii îl arătăm marilor campioni şi viitoarelor generaţii „, a declarat Marcel Ciolacu.

„Rezultatele dumneavoastră, încă o dată, demonstrează valoarea, determinarea şi curajul de care daţi dovadă. Sunteţi o mândrie pentru România şi un exemplu de urmat pentru generaţiile mai tinere”, a afirmat Ciolacu.

”Mă bucur că ne-am întâlnit astăzi, aici, în Complexul Izvorani, pentru că aici avem un model în ceea ce priveşte implicarea statului în susţinerea sportului românesc. Pentru mine şi Guvernul României, susţinerea pentru sport este esenţială şi din altă perspectivă. Doar aşa putem spera la generaţii tinere care cresc sănătos în spiritul unor valori morale corecte „.

Președintele COSR Mihai Covaliu a transmis la rândul său un mesaj de suflet sportivilor participanți la eveniment.

”Fiecare participare la o întrecere olimpică, însemnă experiență și vă ajută să înțelegeți că olimpismul este mai mai mult decât o competiție, este o stare de spirit. Spiritul Team Romania. Iar Team Romania înseamnă ÎNCREDERE,CURAJ, FORȚĂ ȘI DORINȚĂ DE VICTORIE.

”FASTER, HIGHER, STRONGER-TOGETHER, este MOTTO-UL OLIMPIC! Ghidati-vă după el !

”Vreau să vă transmit în mod special că succesul nu ține cont de vârstă, că talentul dublat de muncă și seriozitate înseamnă progres și că spiritul de echipă și mândria de a-ți reprezenta țara e o datorie pe care, acum voi o aveți, așa cum au avut o la vremea lor cei care au reprezentat România la marile competiții. Aveți lângă voi oameni care vă susțin zi de zi la antrenamente și care cred în voi. Împreună putem realiza lucruri mărețe.

”Sportul unește și educă oamenii în cel mai curat spirit de fair-play!

”Avem nevoie de unitate, de solidaritate, de prietenie. Credeți, luptați, bucurați-vă de fiecare moment în care puteți să fiți mai aproape de visul vostru!” i-a îndemnat Mihai Covaliu pe sportivii prezenți la eveniment.

In incheierea evenimntului din 21 iunlie 2023 din incinta Complexului Olimpic ”Sydney” 2000 din Izvorani, presedintele Federatieri Romane de Teqball, domnul Luca Teodor, a condus evenimentul prin care a fost donata o masa de teqball personalizata cu sigla COSR, donatie din partea Federatiei Internationale de Teqball si Federatiei Romane de Teqball pentru Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. La acest eveniment au participat domnul Marcel Ciolacu, premierul României și Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, doamna Elisabeta Lipă, președintele Agenției Naționale pentru Sport, domnul George Boroi, secretarul general al COSR, membrii ai Comitetului Executiv al COSR, personalități ale sportului, presedintii Federatiilor cu sportivi medaliati la Jocurile Europene Cracovia Malopolska 2023.

„Va multumesc mult tuturor celor prezenti la acest eveniment major din viata Teqball din Romania. Este un eveniment care se datoreaza rezultatelor excelente obtinute de sportivii romani la Jocurile Olimpice Europene si a pasilor importanti pe care sportul nostru i-a facut in ultimul an in toate competitiile internationale. Faptul ca am cucerit medaliile de aur la probele de simpliu feminin si masculin nu este intamplatoare. Este o confirmare a rezultatelor obtinute la ultimul Campionat Mondial de Teqball desfasurat la sfarsitul anului trecut in Germania, unde Apor Györgydeák a devenit campion mondial la proba de simplu masculin, iar Romania a ocupat un onorant loc trei in clasamentul general pe medalii, dupa Ungaria si USA. Munca in echipa este cheia succesului. Pentru popularizarea sportului nostru, ne-am propus sa organizam evenimente de donatie cu mese de teqball personalizate, pentru personalitati ale sportului si institutii care ne ajuta sa dezvoltam acest sport. Anul trecut am avut evenimente de donatie cu mese personalizate pentru Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu si la Ministerul Sportului. Acum, aici , avem si personalitati din lumea sportlui, doamna Elisabeta Lipa, Domnii Mihai Covaliu si domnul George Boroi, personalitati din lumea politica, domnul prim-ministru Marcel Ciolacu, dar suntem si in incinta Complexului Sportiv al COSR, unde se slefuiesc talente si se fabrica campioni, astfel ca acesta masa de teqball personalizata cu sigla Comitetului Olimpic Roman isi gaseste perfect locul”

Evenimentul s-a încheiat cu o scurtă demonstrație de teqball, sportul introdus în pemieră la Jocurile Europene Cracovia Malopolska 2023, care se bucură de popularitate din ce în ce mai mare în lume. Protagoniști au fost componenții lotului național de teqball al României în frunte cu Kinga Barabási și Apor Györgydeák primii medaliați cu aur în întrecerile de simplu din istoria Jocurilor Europene.