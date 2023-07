FOTOREPORTAJ: O nouă promoție de medici militari, la Târgu Mureș

Distribuie

Cetatea Medievală din Târgu Mureș a găzduit sâmbătă, 29 iulie, Ceremonia de acordare a primului grad de ofițer a Institutului Medico-Militar, Secția de Pregătire Medico-Militară Târgu Mureș.

Evenimentul a debutat cu întâmpinarea subprefectului Zsigmond Nagy, urmată de oficierea serviciului religios. Comandatul Institutului Medico-Militar București, colonel medic doctor Mihail Silviu Tudose, a dat apoi citire Ordinului Ministrului Apărării Naționale de acordare a gradului de sublocotenent promoției „General Constantin Christescu – 100”. În continuare, comandatul Institutului Medico-Militar a acordat diplome de merit celor zece studenți militari care s-au evidențiat în mod deosebit.

Disciplina, ”o valoare și o mândrie a militarului”

Vorbind în numele studenților de anul IV, studenta sublocotenent Elena Victoria Țeranu a transmis următoarele: „Stimat auditoriu, ne-am adunat astăzi pentru a celebra o zi importantă pentru noi, promoția 2019 – 2025 a Institutului Medico-Militar, Secția de Pregătire Medico-Militară Târgu Mureș. Suntem onorați să vă avem alături. Cu emoție și bucurie în suflete, realizăm că au zburat patru ani de studenție; patru ani în care am reușit să evoluăm și să creștem frumos, atât din punct de vedere intelectual, cât și uman. Fiecare pas făcut, fiecare carte citită și toate zilele de instrucție militară ne-au adus în acest punct în care putem să fim mândri de noi, de adulții care am devenit. În toți acești ani, Institutul a reprezentat a doua noastră casă. Aici am învățat că disciplina nu este o obligație apăsătoare, ci este o valoare și o mândrie a militarului. Personal, simt că perioada pe care o trăim impune mai mult ca nicioadată responsabilitate și demnitate umană. Avem nevoie de oameni care să ia decizii gândite, asumate și coordonate de principiul moralității. Acestea sunt aspectele pe care superiorii noștri le transmit fiecărei generații și cred că ni le-am însușit cu succes. În anul I, aici, în Cetate, depuneam jurământul militar și eram niște copii temători, stângaci, dar cu entuziasm că visul nostru începea să prindă contur. Astăzi, privesc spre colegii mei și văd oameni curajoși, demni de cariera aleasă, profesioniști în devenire, proaspăt ofițeri care poartă cu mândrie uniforma militară. Am avut ocazia să beneficiem de educație la cele mai înalte standarde, iar pe această cale, în numele colectivului, vreau să adresez mulțumiri conducerii UMFST, care ne-a pus la dispoziție profesori înzestrați cu experiență medicală impresionantă, oameni de carieră, care ne-au transmis pasiune lor și ne-au deschis drumul spre excelență. Universitatea a avut mereu porțile deschise pentru noi, ne-a înțeles misiunea și ne-a oferit susținere în activitățile militare. Pentru toate cele oferite merită aprecierea noastră. Imaginea acestei zile frumoase este întregită de părinți, cei care, prin lacrimile vărsate, își arată împlinirea, admirația, dar mai ales grija față de noi. În spatele succeselor noastre sunt brațele lor și le mulțumim pentru imensa susținere. Îi asigurăm că o să ne păstrăm veșnic sufletele de copii și, oriunde ne-ar purta destinele, o să rămânem ai lor. În urmă cu mai bine de 100 de ani, pe când era doar un copil, George Enescu și-a întrebat mama dacă este bine să le spună profesorilor de la Viena că este român. Motivul îngrijorării lui era teama de a nu părea că se laudă. Îmi doresc să avem întotdeauna același sentiment de mândrie națională și să ne clădim, prin dragoste și muncă, viitorul. Așadar, aceștia suntem noi: studiem cu gândul de a deveni cei mai buni medici, îndrăgim și repectăm haina militară, iar la intonarea imnului național vibrăm alături de dumneavoastră. Ne dorim să fim demni de gradele primite, de blazonul Institutului și suntem conștienți de responsabilitatea care vine odată cu onoarea de a fi medic militar. Vă mulțumim tuturor pentru sprijin și îmi doresc să ne vedem cu bine la absolvire.”

În continuare, colonel doctor Gligor Văidean a dat citire mesajului șefului Direcției Medicale a Ministerului Apărării Naționale, general maior medic conf. univ. dr. Dragoș Marian Popescu.

„Voi sunteți generația care îi va asista medical pe militarii români. Voi veți fi liderii activității medico-militare de mâine. Din această perspectivă, aveți o mare responsabilitate, atât în fața camarazilor de arme, cât și în fața poporului român, ale cărui interese trebuie să le apărați, așa cum ați procedat și la începutul vieții de student, când am trecut cu toții prin pandemia de Covid-19. Vă mulțumesc pentru modul exemplar în care ați răspuns și v-ați implicat în toate aceste sarcini și misiuni coordonate. Doamnelor și domnilor profesori și instructori militari, vă revine nobila misiune de a dezvolta un învățământ de calitate la nivelul standardelor euro-atlantice, care să asigure o înaltă pregătire personalului armatei României. Mulțumesc pentru profesionalismul de care mereu dau dovadă cadrele didactice ale Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, pregătindu-i cu o deosebită atenție pe viitorii medici militari”, a dat citire colonel doctor Gligor Văidean.

Totodată, părinților le-au fost oferite mulțumiri pentru sprijinirea studenților și implicarea în educația lor, iar colonel medic doctor Mihail Silviu Tudose a dat citire mesajului șefului Statului Major al Apărării, general Daniel Petrescu.

Dublă sărbătoare

Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, președintele Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai”, a prezentat apoi semnificațiile dublei sărbători din incinta Cetății Medievale Târgu Mureș.

„Acum peste 33 de ani, în decembrie 1989, în zilele care au dus la căderea dictaturii comuniste, idealurile de libertate ale românilor s-au animat pe muzica vechiului cântec „Deșteaptă-te, române”. Muzica și versurile erau atunci expresia dorinței de libertate a poporului român, după 45 de ani de regim totalitar. Versurile Imnului au fost scrise de poetul și ziaristul Andrei Mureșanu, în zilele Revoluției de la 1848, când Europa Centrală a fost marcată de un adevărat război identitar, când fiecare națiune își revendica dreptul la libertate. La începutul secolului al XIX-lea s-au născut națiunile moderne ale Europei, ideologia națională devenind atunci cea mai puternică idee politică, cu un impact major în viața oamenilor și a popoarelor. De atunci, un cetățean poate atinge gloria în funcție de contribuția adusă la progresul umanității, în numele statului-națiune. De atunci, din prima jumătate a secolului al XIX-lea, elitele grupurilor etnice din Europa Centrală și de Sud-Est au devenit tot mai conștiente de faptul că toți cei care au aceeași limbă, aceeași istorie, aceeași viață spirituală, formează o națiune. În numele identității naționale, elitele au formulat revendicări politice, au creat treptat elemente simbolice și materiale, pe care să le întrunească o națiune: o istorie care situează continuitatea în acord cu marii înaintași, eroii reprezentativi pentru virtuțiile națiunii, o limbă, monumente culturale, locuri memorabile și un peisaj tipic, o mentalitate specifică, un costum național, însemne oficiale – stemă, drapel, imn – și alte simboluri prin care o națiune să se reprezinte în relație cu celelalte națiuni. Versurile imnului nostru exprimă o epocă în care s-a scris, exprimă o istorie, un ideal de libertate, prin accentuarea dimensiunii alterității, o coordonată simbolică pe care o întâlnim la toate națiunile central și sud-est europene. Imnul național a apărut în secolul al XIX-lea, odată cu nașterea statului național, devenind un element esențial al pedagogiei națiunii, mobilizând conștiințele în momentele importante ale istoriei. Primul imn s-a creat în 1862, în anul desăvârșirii Unirii în timpul domniei lui Cuza, numindu-se „Marș triumfal și primirea steagului și a Măriei Sale, Prințul Domnitor”, dar melodia nu a avut versuri până în anul 1881, când poetul Vasile Alecsandri a compus textul pentru viitorul Imn Regal Român, intonat pentru prima dată la încoronarea Regelui Carol I în anul 1884, devenind apoi simbol al națiunii până în 1948. Regimurile politice care au urmat au impus noi imnuri: „Te slăvim, Românie”, „Pe-al nostru steag e scris Unire”, „Trei culori cunosc pe lume”. Azi ne bucurăm de un imn mobilizator, în care se reflectă istoria cu tradițiile, cu marile personalități ale ei – Mihai, Ștefan, Corvine -, cu permanentă chemare la o lume mai bună și mai demnă. Un adevărat ritual identitar, imnul, prin consacrarea unei zile speciale, a unei sărbători, a devenit un element sacru al statalității, un îndemn prentru noi idealuri naționale, pentru fericirea României de astăzi, când în Cetatea Târgu Mureșului își încheie studiile o nouă promoție de oameni, pregătiți să apere patria și pe cetățenii săi. Vivat, crescat, floreat!”, a transmis prof. univ. dr. Cornel Sigmirean.

Emblema de Onoare a Forțelor pentru Operații Speciale

A urmat apoi ceremonia de acordare a Emblemei de Onoare a Forțelor pentru Operații Speciale unor ofițeri din Garnizoana Târgu Mureș. Cu prilejul sărbătoririi Zilei Imnului Național al României, în semn de înaltă apreciere pentru profesionalismul remarcabil manifestat pe timpul îndeplinirii misiunilor încredințate, precum și pentru sprijinul constant acordat Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale și unităților subordonate, s-a conferit Emblema de Onoare generalului de brigadă Călin Ioan Handrea și colonelului Florian Daniel Buga.

Imnul național a fost intonat de un ansamblu format din militari aparținând Instituțiilor de Apărare și Ordine Publică din Garnizoana Târgu Mureș, alături de cei prezenți, iar finalul ceremoniei a constat în defilarea trupelor.

Text: Alexandra BORDAȘ

Foto: Alin PETRE