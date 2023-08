Pregătiri pentru Festivalul Văii Gurghiului

Distribuie

Municipiul Reghin și comunele Solovăstru, Gurghiu, Hodac şi Ibăneşti constituite în Asociaţia Comunităţilor Văii Gurghiului au început pregătirile în vederea organizării ediției a XVI-a a Festivalului Văii Gurghiului care va avea loc în perioada 19-20 august, pe Platoiul Fâncel din Ibănești.

În acest sens, în cursul zilei de joi, 10 august, a avut loc o primă ședință de lucru cu participarea reprezentanților comunelor organizatoare ale festivalului și reprezentanții instituțiilor deconcentrate menite să asigure buna desfășurare a festivalului.

„Ținând cont de anii precedenți, având experiența organizării acestui festival în anul anterior, pot spune că cerințele nu s-au schimbat foarte mult. Și în acest an vom încerca să răspundem tuturor, să fie totul așa cum legislația ne cere, astfel încât să fie totul în regulă. Cu siguranță evenimentul va fi reușit, fără incidente și fără alte neplăceri. La această primă ședință de lucru au participat reprezentanții Prefecturii Mureș, Consiliului Județean, a primăriilor localităților care fac parte din Asociaţia Comunităţilor Văii Gurghiului și desigur reprezentanții instituțiilor deconcentrate din județ, Poliție, Jandarmerie, ISU, DSP și DSV. În perioada imediat următoare vom avea o întâlnire și cu comercianții. Ne vom întâlni cu agenții economici care vor participa la acest eveniment cu tot felul de tarabe, produse, mâncăruri și tot ceea ce se comercializează tradițional în cadrul acestui eveniment. Întâietate au avut instituțiile statului pentru a vedea care sunt cerințele lor, pe care le vom transmite mai departe comercianților, după care vom intra în linie dreaptă în ce privește ultimele pregătiri pentru festival”, a precizat Ilie Chirilă Tătar, primarul comunei Solovăstru, președintele Asociaţia Comunităţilor Văii Gurghiului.

Având în vedere afluența mare de vizitatori, organizatorii festivalului vor pune la punct toate detaliile, astfel ca festivalul să se desfășoare în cele mai bune condiții. „Pregătim totul ca totul să iasă bine. Considerăm că anul trecut am făcut față cu brio solicitărilor celor care au participat la festival. Au avut fiecare loc de parcare, nu am avut incidente, nu am avut scandaluri sau reproșuri pe această temă. Cu siguranță și în acest lucrurile vor fi bine puse la punct din acest punct de vedere”, a precizat Ilie Chirilă Tătar.

Program artistic

Programul artistic al ediției cu numărul XVI-a a Festivalului Văii Gurghiului va debuta sâmbătă, 19 august, de la ora 14.00, cu ansambluri folclorice și interpreți locali din Hodac, Solovăstru, Reghin și Ibănești. Vor mai urca pe scenă Emanuela și Claudiu Costa – Grupul ”Tinere talente mureșene” și soliștii Ionela Moruțan, Mihaela și Ciprian Istrate. Deschiderea oficială a festivalului este programată în jurul orei 18.00, după care programul artistic va continua cu un moment de dans și Kangoo Jumps susținut de trupa de dans ”TrioGym”, Ibănești și Kangoo Club Reghin. Programul serii de sâmbătă îi mai cuprinde pe Elena Moldovan, Natalia Moldovan, Costi Dumitru, Florina Oprea, Ciprian Olie, Ansamblul „Toaca Văii Gurghiului”, Lavinia Goste și Marius Zorilă, Alexia și Liviu Teodorescu.

Ziua de duminică îi va aduce pe scena festivalului începând cu ora 14.00 pe interpreți locali și ansamblurile folclorice din Solovăstru, Gurghiu, Reghin, Ibănești și Hodac, soliștii Elena Violeta Man, Mădălina Rus, Dalia Fendrihan, Costel Popa, Daiana Suceava, Daniel Pop. Seara va continua cu recitalurile susținute de Alexia Paula Friciu, Live Expression Band, Freestay-Florin Ristei și Lidia Buble. „Îi invităm pe toți cei care au fost la acest festival să revină pe Platoul Fâncel în perioada 19-20 august cu prilejul ediției cu numărul a XVI-a a Festivalului Tradițiilor Văii Gurghiului. Cei care n-au fost, cred că din curiozitate ar putea să vină să vadă ceea ce se întâmplă aici. Tradiția, folclorul și voia bună sunt la ele acasă aici, pe Platoul Fâncel din comuna Ibănești”, a menționat Ilie Chirilă Tătar.

