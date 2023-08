Power of teamwork business concept as a group of monarch butterflies getting together to cast a shadow of a strong eagle as a metaphor for partnership communication success through network connections cooperation.

„Pastila” alternativă: Cum ne împrietenim cu Umbra Distribuie Săptămâna trecută am scris în rubrica „Pastila” Alternativă despre Umbră, am văzut ce este ea, cum se formează şi de ce este importantă. Astăzi mergem mai departe cu câteva idei despre cum să ne împrietenim cu ea pentru a reuşi, în timp, să o aducem la suprafaţă. Tot ceea ce simțim, tot ceea ce gândim se manifestă într-o formă sau alta energetică, are o vibrație mai joasă sau mai ridică, este ”creat” într-un anumit plan. Chiar dacă gândul sau simțul respectiv nu este transformat sau tradus într-o acțiune concretă, el ”există” undeva în câmpurile noastre și chiar dacă nu este adus în planul conștientului, adică chiar dacă nu ne gândim în fiecare zi la el, el nu dispare. Undeva rămâne și, culmea, lucrează, se alimentează, crește și se proiectează cumva în viața noastră cotidiană. Frica și Iubirea sunt energiile cele mai puternice De exemplu, poate ne este frică să ne pierdem locul de muncă, nu ne gândim totuși zilnic la acest lucru și cu siguranță nu le vorbim tuturor despre această frică. Dar o simțim, o conștientizăm într-o oarecare măsură și creierul nostru știe că trebuie să facă ceva pentru ca noi să putem funcționa în ciuda acestei frici. Mintea are capacitatea fantastică de a găsi soluții la astfel de probleme, de fapt, pentru asta a și fost proiectată. Mintea lucrează, împinge frica în subconștient și ne ajută prin sinapsele neuronale să ne concentrăm, să ne facem bine treaba la serviciu, să fim disciplinați etc. Deși funcționăm foarte bine Frica nu a dispărut, ea este doar ascunsă după un văl și, dacă vom fi puși într-o situație în care să apară posibilitatea pierderii locului de muncă ea va ieși la suprafață cu forță. Sigur, asta ne poate face să luptăm pentru locul nostru de muncă, să fim chiar profesioniști în ceea ce facem. Doar că, mintea noastră poate rămâne blocată în acest tipar de supraviețuire și ne poate face să devenim blocați într-un loc de muncă care nu mai corespunde cu adevărat nevoilor noastre fiindu-ne prea frică de schimbare. În spatele acestui șir de fenomene lucrează energia Fricii. Din punct de vedere energetic putem să stăm față în față cu Frica, să o recunoaștem ca ceea ce este ea cu adevărat, doar o energie, și pe măsură ce o recunoaștem și o acceptăm ca fiind a noastră, o ridicăm vibrațional, o transmutăm și astfel creștem energetic și spiritual. Asta pentru că acțiunile noastre nu vor mai avea în spate energia Fricii ci energia Iubirii, înțelegându-se prin asta a ne accepta și a ne manifesta așa cum suntem, nu ghidați de frică. Cum luăm legătura cu Umbra? Desigur acest ”face to face” se poate realiza prin multe tehnici, psihologice, metafizice, energetice, șamanice și fiecare trebuie să găsească tehnica, instrumentul și narativul la care poate răspunde cel mai bine, adică la care mintea sa se poate adapta cel mai ușor. Karl Jung spunea că există trei modalităţi de a contacta energiile din subconştient: imaginația, simbolul și visul. De exemplu, putem invita Umbra la o discuţie folosind intrumentul meditaţiei construite prin imaginaţie şi vis. Ne imaginăm un spaţiu, o casă şi pe noi explorând acest spaţiu. Încercăm să vedem câte camere sunt, ce se află în fiecare cameră, coborâm în pivniţă, urcăm în pod. Fiecare cameră va fi umplută de subconştientul nostru cu acele simboluri potrivite pentru ca mintea conştientă să le proceseze. Dacă întâlnim o entitate de Umbră putem să discutăm cu ea: cine eşti? Cum ai ajuns aici? Când te-am creat? Răspunsurile vor veni în forma cea mai potrivită pentru fiecare. Este bine să facem acest tip de exerciţiu împreună cu un terapeut, mai ales la început. Conştientizările pot fi puternice şi eliberările emoţionale la fel. Există foarte multe tehnici de a lucra cu Umbra şi nu este scopul acestui material de a le explora pe toate. Doresc doar să vă transmit că acest tip de muncă este extrem de util pentru cei care se simt blocaţi în anumite tipare şi îşi doresc să scape de ele. Vă invit pe această cale să cereţi Divinităţii sau Universului să aducă în viaţa voastră cea mai bună tehnică pentru voi şi cea mai potrivită persoană pentru a vă susţine în această călătorie. Sanda VIŢELAR Sursa foto: https://ro.depositphotos.com/home.html

