FOTO: Noutăți de pe șantierul Autostrăzii A3 Chețani – Câmpia Turzii

Cunoscutul internaut mureșean Kodok Márton, membru al Asociației Pro Infrastructură și un foarte bun cunoscător al domeniului infrastrcturii din România, a publicat miercuri, 23 august, pe pagina sa de Facebook, un fotoreportaj realizat pe șantierul Autostrăzii A3 Chețani – Câmpia Turzii.

”Am luat pulsul șantierului A3 Chețani – Câmpia Turzii. Șantierul e împărțit în două, pe prima secțiune lucrează Geiger Transilvania, iar pe a doua Strabag. Stadiul șantierului diferă foarte mult între cele două părți. Geiger nota 10, iar Strabag doar nota 7. Direcția de fotoreportaj e de la Nodul Chețani unde lucrează Geiger până la podul de la Hădăreni unde începe zona Strabag spre Luna/A3/Bechtel”, a informat Kodok Márton.

Nota 10 pentru Geiger Transilvania

Reprezentantul Asociației Pro Infrastructură a oferit apoi detalii despre secțiunea în care lucrează compania Geiger Transilvania: ”Pe zona Geiger, șantierul arată foarte avansat. Umpluturile sunt gata în proporție de 95%, echipa nocturnă a fost ultima oară săptămâna trecută. Se lucrează susținut la structuri, toate suprabetonările sunt finalizate, și se lucrează la parapeți și canalizare. Asfaltările se fac pe bandă rulantă. În zona organizării de șantier, overpassu peste șantier este hidroizolat, cu parapet complet, inclusiv trotuar și plasă de siguranță. Urmează saptamâna asta să fie așternut primul strat de asfalt. Geiger a ajuns foarte avansat cu șantierul, a început să curețe zonele dincolo de terasament, se așează pământ vegetal pe taluz, se toarnă rigola de acostament, și se mută din depozite de materiale nefolosite. Ca informație din șantier, s-a început proiectarea pentru cerința locuitorilor din Chețani care au cerut un pod peste autostradă să poată accesa terenurile dincolo de autostradă cu utilajele agricole. Umblă vorba că s-a reușit includerea în rezervele financare a contractului. Momentan nu se știe clar dacă va veni aprobarea, exproprierea și autorizația extinsă în timpul șantierului. Poate vom avea drumul dat în trafic și apoi vor limita zona aia până când se construiește trecerea peste autostradă. Nota 10 din 10.”

Nota 7 pentru Strabag

În ceea ce privește secțiunea în care lucrează compania Strabag, Kodok Márton a precizat următoarele: ”Se lucră în multe puncte din șantier. Încă se cară umplutură pe tot lotul. Sunt zone unde au pus asfalt pe kilometri lungi, dar abia au început, și mult mai este. Având în vedere că suntem la final de august, și structurile Strabag nu sunt finalizate, lipsesc grinzi, va trebui monitorizat șantierul mai de aproape. Dacă în următoarele 4-6 săptămâni nu măresc forțele la structuri și zonele unde au rămas în urmaă putem avea discuții dificile, dacă se reușește finalizarea în acest an sau nu. Structura peste DN15 la Hădăreni încă nu e terminată de Strabag, se lucra, dar așa și așa. Au grinzile puse de săptămâni întregi și doar o cale e suprabetonată. Se ridică predale, oțel, și se cofra. Am numărat 8 muncitori. Cu umplutura stau OK, dar în zona de la Luna au încă multe de băgat, dar nu e critic deloc. Cu asfaltul se înaintează binișor, am prins și echipa cu testele/ TPA. La podul peste Arieș, se ridică predale, și atât. O grămadă de fier adus în șantier, dar nu s-a apucat de pus în operă. Lipsesc grinzi, se pregătea terenul pentru macarale. Mult este aici, să pună grinzile și să suprabetoneze. Va fi un punct critic al șantierului Strabag. Rampele la overpassul/ Luna/ E60 la capăt de lot începe să prindă contur. Se lucrează sub trafic, și zona e foarte îngustă, se poate lucra cu puține utilaje. Sunt în grafic, dar și aici se va termina destul de târziu, și trebuie să dea în trafic ca să poată finaliza corpul autostrăzii și conectarea cu autostrada Bechtel. Dau un 7 din 10, așteptam la mai mult, și am rămas așa, un pic rezervat cu progres la final de august. Strabag are forța să pluseze unde au rămas în urmă, și asteptăm mobilizare mai serioasă în punctele critice din șantier.”

