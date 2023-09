Maviprod sărbătorește alături de partenerii și clienții săi trei decenii de business de familie

Distribuie

Înființată în 1993 printr-o investiție privată susținută de familia Oltean, Maviprod aniversează anul acesta 30 de ani, dar și alte momente remarcabile ale grupului de firme, 20 de ani de Perkins în România și nu în ultimul rând 70 de ani de la înființarea IRUM, producătorul român de tractoare agricole și forestiere.

De-a lungul celor 30 de ani, Maviprod a avut ca obiectiv dezvoltarea unui business care să ofere soluții complete pentru sectorul agricol, forestier dar și pentru casă și grădina.

Afacerea a început într-un mic magazin de doar 16 m2, iar acum la nivelul Europei de Est, compania deține peste 20.000 m2 de spații de depozitare, 30.000 de produse distincte și stocuri de peste 15 milioane euro. Produsele sunt distribuite prin rețeaua proprie formată din cele 18 magazine, prin peste 20 dealeri, dar și prin propria platformă online shop.maviprod.ro.

Colaborările de lungă durată cu parteneri externi puternici au susținut evoluția și dezvoltarea grupului de firme la nivelul Europei de Est.

“În acest context, parteneriatul nostru cu Perkins Engines UK, parte din grupul Caterpillar, inițiat în 2002, ne-a transformat în unic distribuitor în România, Ungaria și Republica Moldova. Totodată, prin parteneriatul cu un alt brand din grupul Caterpillar, FG Wilson, Maviprod joacă un rol important în piața generatoarelor de curent electric, atât în Romania, cât și Ungaria”, se arată într-un comunicat de presă al companiei.

În anul 2019, din dorința grupului Maviprod de a-și consolida poziția în Europa de Est, se naște o nouă linie de business numită OAPT, prin care firma mureșeană reprezintă pe teritoriul României, Ungariei, Serbiei, Bulgariei și a Republicii Moldova producătorul italian de motoare FPT Industrial, parte din grupul FIAT.

“În plus, am dezvoltat cu succes propria marcă de produse sub numele de PSU, incluzând generatoare, uleiuri, anvelope, motocultoare și motounelte adaptate pentru micii fermieri români”, mai adaugă reprezentanții Maviprod.

Pe lângă investițiile în infrastrucutră și spații de depozitare, Maviprod s-a focusat pe partea de dezvoltare digitală investind atât în infrastructura IT, cât și în dezvoltarea de noi magazine online.

În acest an, Maviprod a lansat platforma online www.mavam.ro, initiativă născută din dorința de a îmbunătăți calitatea vieții clienților săi prin produse de înaltă calitate pentru planificarea spațiilor exterioare și de recreere.

“În acest an suntem bucuroși să anunțăm și deschiderea noului nostru sediu central din Reghin, reprezentând o nouă etapă în dezvoltarea noastră. Maviprod este astăzi o afacere de familie și unul dintre cei mai importanți jucători de profil din Europa de Est”, au subliniat reprezentanții companiei.

În 8 septembrie, echipa Maviprod aniversează alături de întreaga sa comunitate deschiderea noului sediu central MAVI din Reghin și cei 30 de ani ai călătoriei sale ca business de familie.

