Interviu cu Directorul Executiv al APIA Mureș, Ovidiu Săvâșcă: Noi scheme de sprijin pentru fermieri, dar și controale mai riguroase

Anul 2023 a adus mai multe schimbări în sectorul Agriculturii în România, potrivit Directorului Executiv al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Mureș, Ovidiu Săvâșcă. De pildă, în acest an s-a implementat un nou program național strategic prin care fermierii zootehnici din județul Mureș vor putea obține subvenții pentru îngrijirea bovinelor, dar și un nou program de plată în avans pentru costurile combustibilului.

De asemenea, începând cu 2023, fermierii vor avea parte de controale mai riguroase printr-un sistem nou în care se folosește exclusiv inteligența artificială, un sistem care, din punct de vedere tehnic, va avea o rată de acuratețe mai mare decât controalele clasice prin măsurători fizice la fața locului, ne-a explicat Directorului Executiv al APIA Mureș Ovidiu Săvâșcă în interviul pe care ni l-a acordat.

Noi programe strategice venite în ajutorul fermierilor mureșeni

Reporter: Ce ne puteți spune mai multe despre noile scheme de plată și masuri de sprijin pentru fermierii din sectorul vegetal și zootehnic din județul Mureș?

Ovidiu Săvâșcă: Odată cu debutul anului 2023 am intrat într-o nouă Politică Agricolă Comună, mai exact, în cea de-a treia. Din 2007 până în 2013 a fost un ciclu, următorul extinzându-se pe perioada anilor 2014-2020, plus anii de tranziție 2021-2022, iar din 2023 până în 2027 derulăm cel de-al treilea ciclu de Politică Agricolă Română, din care face parte și țara noastră ca membră în Uniunea Europeană. Există un nou program național strategic în care se încadrează practic toate măsurile de intervenții, de la intervenția numărul1 până la cea cu numărul 80, care se derulează prin APIA, implementate pe perioada 2023-2027. Diferențe foarte mari față de măsurile din trecut nu sunt, diferența se află mai mult în cadrul denumirilor acestora. De exemplu, fostul „Plată unică pe suprafață” este acum „Plată de bază pentru venit în scopul susținerii sustenabilității fermierului”. Există totuși și noutăți, precum schema de bunăstare la bovine. Dacă până în 2022 am avut o astfel de schemă doar la fermele de porci și păsări, începând din 2023 a intrat și specia bovine. Am luat la cunoștință faptul că numărul de ferme bovine este într-o descreștere amenințătoare. Fermierii se descurcă mai greu cu creșterea acestei specii, având în vedere ieftinirea laptelui, spre exemplu, preț scăzut care nu echivalează cheltuielile de creștere și întreținere a animalelor. Chiar acum avem a doua sesiune de plată, un ajutor de 73 de euro pe cap de vaca, unde județul Mureș a fost pe locul I pe țară.

Rep.: Care sunt celelalte sectoare agricole care vor primi subvenții suplimentare în această perioadă?

O.S.: Chiar luni, 18 septembrie, am avut o videoconferință pe o nouă schemă de sprijin, o hotărâre de guvern care a apărut vineri, 15 septembrie. Este vorba despre hotărârea de guvern numărul 845/2023, privind acordarea de buget pentru sectorul cerealelor și al semințelor oleaginoase. Mai concret, este vorba despre fermierii care în 2022 au avut cererea de plată pe suprafață. Au avut solicitate patru din cele nenumărate specii botanice, mă refer aici la patru culturi principale pentru care pot obține un ajutor de urgență, în speță porumb, floarea soarelui, rapiță și orz.

Jumătate din costurile pentru combustibil, decontate prin subvenții APIA

Rep.: Ce fel de sprijin mai pot primi fermierii mureșeni, în afară de cel care vizează direct producția agricolă în sine, sau îngrijirea animalelor?

O.S.: APIA lucrează cu un sistem, un soft care este foarte performant, unde se fac toate operațiunile tehnice și care, sincer vă spun, nu prea dă greș, având în vedere că nu mai intervine factorul uman. Este atât de bine pus la punct încât nu avem surprize neplăcute. Din soft-ul APIA am extras potențialii beneficiari care au cultivat în 2022, adică un număr de 10.600 de fermieri care au depus o cerere și sunt eligibili acestui sprijin, în limita a 78 de litri, așa cum se acordă și pe schema de motorină, care este un ajutor de stat pentru orice fermier, indiferent de mărimea firmei. Acum aproape jumătate din costul pe motorină al fermierilor este decontat. Este un ajutor foarte bine venit. Până la data 26 octombrie orice doritor care îndeplinește criteriile de eligibilitate poate să își depună cererea pentru subvențiile de decontare a combustibilului folosit la mașinăriile de trebuință. Cererile de plată se depun exact la funcționarii la care au depus cererea de plată unică pe perioada 1 martie – 15 mai. Fermierii mari care au peste 50 de hectare de teren arabil își pot depune cererea la Centrul Județean, la APIA Mureș, la Serviciul Autorizare Plăți, iar fermierii mici care au între 1-50 de hectare depun la centrele locale APIA.

Rep.: Care este procedeul de depunere a cererilor pentru astfel de subvenții?

O.S.: Cererile sunt simple, în format fizic, pe hârtie, așa cum era și în trecut și se pot transmite fie pe email, fie fizic. De asemenea, fermierii care primesc o altfel de subvenție APIA pe un cont bancar prestabilit, sunt nevoiți să își depună cererea de motorină pe un alt cont, diferit față de cel aflat deja în programul nostru, tocmai pentru a se face diferențierea dintre cele două subvenții primite.

Rep.: Ce ne puteți spune despre controalele efectuate pe terenurile înregistrate în programele de subvenție APIA?

O.S.: Noi acum suntem în plină campanie de efectuare a controalelor pe teren pentru cererile depuse în campania 2023, aflându-ne pe ultima sută de metri. Avem o sumedenie de scheme de sprijin la nivelul județului Mureș. Cumva și eșantionul de control este pe măsură, suntem pe locul III pe țară ca și nivel de muncă, mai exact peste 15 mii de parcele ce trebuie verificate. Colegii mei au fost nevoiți să viziteze și să facă fotografii la parcele pentru a verifica dacă datele declarate la APIA coincid cu cele de pe teren. Fermierii trebuie să respecte mai multe cerințe care vin odată cu primirea subvențiilor. De altfel, așa cum știm, în orice contract există atât drepturi cât și obligații. Condiționalitățile impuse în acest nou ciclu de politici agricole, începând cu 2023, sunt ușor mai restrictive, mai aspre față de cele din trecut, dar odată cu ele vine și un pachet mai atractiv din punct de vedere financiar. Încercăm ca fermierii, chiar dacă s-au modificat cerințele și schemele de sprijin, să poată beneficia de acel ajutor din avans. Avans care în fiecare an se acordă între 15 octombrie – 30 noiembrie și reprezintă 70% din drepturile de plată pe care le are un fermier, ca mai apoi, după 1 decembrie să începem plata finală, adică diferența de 30%, cu termenul de finalizare 30 iunie 2024.

Nou tip de inspecție în rândul fermierilor

Rep.: Există noutăți chiar și pe partea aceasta de controale?

O.S.: Pe partea de controale, elementul de noutate este că începând cu 2023 există un nou tip de inspecție, adică un fel de „nimeni nu scapă”. Dacă în trecut exista acea „frustrare” cum că doar anumiți fermieri sunt sancționați, ei bine, din 2023 nu mai scapă nimeni. Este un control prin satelit efectuat de către un soft contractat de către o firmă externă pe un sistem de „semaforizare”. La prima interpretare am avut foarte puține situații de nereguli. Practic acest nou program funcționează prin imagini din satelit, se colectează apoi datele și sunt redirecționate către colegii mei care se ocupă de verificarea lor. La cea de-a doua interpretare sunt anumite situații delicate pe care și noi le-am sesizat. „Learning Machine” așa cum se numește, funcționează pe principiul inteligenței artificiale. Dacă acolo s-au introdus anumite detalii greșite, atunci programul va interpreta greșit și el la rândul său, dar tocmai din acest motiv există acea modalitate de a notifica fermierul, iar acesta își poate menține declarația venind cu dovezi care pot confirma sau infirma aceste detalii posibil eronate.

Rep.: S-au sesizat nereguli până la momentul de față în urma controalelor?

O.S.: Suntem în curs de culegere a datelor. Undeva la 1 octombrie ni s-a promis că vom avea partea aceasta de modul de control teren implementată în sistem. Până nu finalizăm controalele, nu avem încă rezultatele într-o statistică, ca să putem extrage datele din sistem. Din fericire, pe partea vegetală problemele sunt tot mai puține. Mai sunt suprafețe de pășuni care sunt mai puțin curățate, dar acolo nu se exclude de la plată fermierul în cauză. Se acordă un cod de neconformitate care e ca un fel de avertizare. Dar dacă avertizarea se repetă 2-3 ani la rând, poate exclude de la plată un anumit procent din toată exploatația. Aici sistemul te avertizează, dar dacă nu remediezi, te afectează. Începe cu 1%, 10%, 15% și tot așa. Mai sunt probleme la fermierii mici și medii unde trebuie să se înțeleagă că aceste directive de mediu, de apă și de protecție a apelor trebuie să fie foarte respectate. Din păcate trebuie să îi mai atingem puțin și la bănuți, deoarece sunt situații în care chiar apare uneori acest fenomen de repetiție a problemelor.

„APIA este instituția cu cea mai mare rată de absorbție a fondurilor europene”

O.S.: De la an la an sunt tot mai puține probleme. Pe lângă drepturi avem și obligații, sunt regulamente europene. Banii sunt acordați cu niște condiții care trebuie respectate. APIA este instituția cu cea mai mare rată de absorbție a fondurilor europene, undeva la 97-98%, chiar 99%. Sunt ani în care am închis un parteneriat între APIA și fermieri. Dacă este o colaborare bună, iar fermierii înțeleg ce au de făcut, atunci desigur că sumele acestea de bani sunt o chestie de mândrie profesională, că am reușit să aducem aproape toți banii care au fost puși la dispoziția fermierilor și implicit în agricultură, un sector economic foarte important în România.

A consemnat Lorena PINTILIE