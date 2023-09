Mirdatod, premii la European Bio Festival

Distribuie

Asociația Bio România, împreună cu Asociațiile Partenere din Polonia, Republica Moldova, Ungaria, Bulgaria și Serbia a organizat în perioada 31 august – 3 septembrie prima ediție a Festivalului European Bio (European Bio Festival). Găzduit de Vatra Târgului din comuna Polovragi, județul Gorj, evenimentul a reunit producători locali din România precum și din Polonia, Republica Moldova, Ungaria, Bulgaria și Serbia.

În cadrul festivalului au fost jurizate șapte categorii de produse bio și trei de artă populară, urmând ca în ultima zi a festivalului, 3 septembrie, să aibă loc decernarea Trofeului European Organic Festival și a diplomelor Gold Medal, Silver Medal, Bronze Medal pentru produsele Bio prezente la Festival.

Marele Trofeu și trei medalii de aur

Printre participanții la primul festival european bio și al tradițiilor locale organizat în România s-a numărat și SC Mirdatod Prod SRL, care a reușit performanța de a câștiga nu mai puțin de trei medalii de aur precum și Marele Trofeu.

„Este vorba de primul festival european bio și al tradițiilor locale, care își propune să încurajeze producția ecologică și consumul de produse ecologice. Au participat producători din Europa pe diverse categorii, noi fiind pe partea de lactate. Spre bucuria noastră am câștigat Medalia de Aur cu cașcavalul bio de Ibănești, Medalia de Aur cu urda bio de Ibănești, Medalia de Aur cu smântâna ecologică de Ibănești. De asemenea, am câștigat Marele Premiu, respectiv Trofeul European Organic Festival”, ne-a declarat inginer şef Nicu Aurel Bumb din cadrul SC Mirdatod Prod SRL.

Povestea bio a produselor Mirdatod a început în 2008, fiind reluată cu succes în cursul anului trecut când compania condusă de frații Mircea și David Todoran s-a aliniat la cerințele pieții în materie de produse ecologice.

„Am început să producem bio în 2008. Timp de trei ani de zile am avut certificat bio pentru produsele noastre după care am renunțat. În cursul anului trecut le-am certificat din nou. Tot laptele procesat era biologic, doar că nu aveam acestă certificare. Ca și limbaj automobilistic, făceam parcări laterale la milimetru, doar că nu aveam permisul de conducere, respectiv această certificare bio. Aceaste premii din cadrul European Bio Festival sunt printre cele mai importante pe care le-am obținut cu produsele noastre ecologice, lucru de care suntem extrem de mândri. Ele certifică munca care o facem, precum și calitatea proselor. De asemenea, dau un plus valoare produselor noastre, și nu în ultimul rând o credibilitate mai mare în rândul consumatorilor vizavi de produsele noastre, de unitatea noastră de procesare și de întreg brandul Mirdatod. Este o reușită deplină a unității noastre de procesare. Putem spune că am crescut în notorietate și cu ajutorul acestor premii. Dorința noastră pe viitor este să certificăm aceste produse bio care le facem și la nivel european, ca și produse cu indicație geografică protejată – IGP”, a precizat ing. Nicu Bumb.

Prezență la evenimente importante

Următorul mare eveniment unde produsele Mirdatod vor fi prezente este Foodexpo Bucharest, cea mai mare expoziție dedicată alimentelor și băuturilor din România care va avea loc în perioada 28 septembrie – 1 octombrie la București, la INDAGRA, cel mai mare eveniment dedicat sectorului agricol din România, care va avea loc în perioada 25-28 octombrie la Complexul Expozițional RomExpo din București, iar la sfârșitul anului, la Târgul de Crăciun organizat de către Ministerul Agriculturii. „E foarte important să participăm la aceste evenimente mari dedicate sectorului agricol prin faptul că ne întâlnim și discutam față în față cu consumatorul. Creșterea noastră a fost una treptată, iar cea mai bună promovare care am avut-o a fost tocmai din aceste discuții directe cu consumatoruil, din gură în gură cum se zice, astfel încât beneficiarii să cunoască direct calitățile produselor noastre”, a conchis reprezentatul SC Mirdatod Prod SRL.

Alin ZAHARIE