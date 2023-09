C.A.R.P. Reghin, sprijin de nădejde al pensionarilor și vârstnicilor

Distribuie

Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (C.A.R.P.) Reghin reprezintă în continuare un punct de reper în ce privește sprijinul acordat persoanelor vârstnice și nevoiașe. Dovadă în acest sens stă sistemul avantajos de creditare, precum și ajutoarele oferite.

„Principala noastră activitate este legată de acordarea de credite pentru pensionari și nu numai, condițiile de creditare fiind extrem de avantajoase, cu dobânzi destul de bune zicem noi. Mai exact, oferim împrumuturi cu o dobândă de 7% pe an în ce privește împrumuturile de până la până la 3.000 de lei și cu 9% pe an la cele de peste 3.000 de lei. Dacă împrumutul este la nivelul fondului, atunci reducem dobânda la jumătate, respectiv 4% sau 5% pe an. De asemenea, pentru cei care sunt bolnavi și care nevoie de un împrumut pentru medicamente, pentru proteze, le oferim credite cu 5% dobândă pe an. În plus de asta, acordăm ajutoare nerambursabile la cei care au probleme sau necazuri, pentru ochelari, pentru proteze dentare sau auditive sau pentru tratamente balneare. Acolo avem niște taxe fixe, 50 – 100 – 200 lei, iar pentru cei care au necazuri mari, și în funcție și de situația de financiară a persoanei respective, pe bază de cerere, consiliul director aprobă o sumă mai mare. Tot în sprijinul celor în nevoie, undeva la 10-12 medici de familie și medici specialiști, inclusiv pentru partea de fizioterapie, au acceptat să vină alături de noi, în sensul în care au acceptat să reducă din tarif, aspect care pentru un om necăjit contează foarte mult”, ne-a declarat Stoica Leon, președintele Asociației C.A.R.P. Reghin.

Adaptarea la noile cerințe

Un aspect important subliniat de președintele C.A.R.P. Reghin este cel legat de eficientizarea serviciilor oferite. „Am participat la congresul Federației ”Omenia” din care face parte și C.A.R.P. Reghin, unde s-a specificat faptul că există în lucru la momentul de față un proiect de lege prin care, până în 2025 toate pensiile să fie pe card, să nu mai fie duse de către poștaș beneficiarilor. De aceea dorim să fim pregătiți pentru aceste provocări care bat la ușă, Încercăm să ne adaptăm noilor cerințe, și aici mă refer în special la partea de digitalizare. În acest sens, am montat un POS astfel încât plățile să se poată face cu ajutorul cardurilor. De asemenea, în ce privește responsabilii noștri de zonă, le vom cumpăra câte un laptop, astfel încât toate datele și plățile să fie făcute digital, cu respectarea cerințelor, și nu în ultimul rând cu scutirea celor în cauză de a se mai deplasa la Reghin. Un alt aspect important este acela că am întinerit personalul. Altfel lucrează, altfel se raportează la noile cerințe privind digitalizarea, aspect care ne ajută în ce privește eficientizarea serviciilor pe care le oferim membrilor noștri. Astfel, în tot acest proces de eficientizare a serviciilor care le oferim, pot spune că de un an de zile lucrurile la C.A.R.P. Reghin merg din ce în ce mai bine”, a precizat Stoica Leon.

Latura culturală, importantă

O componentă importantă în cadrul activității C.A.R.P. Reghin este cea culturală. În acest sens a fost încheiat un protocol de colaborare cu Biblioteca Municipală „Petru Maior” din Reghin condusă de pr. dr. Florin Bengean. „În 2022 am reușit să avem un număr de patru întâlniri între pensionari și membrii de familie ci oameni de cultură, de artă, cu precădere oameni și evenimente ce țin de istoria locală, respectiv istoria Reghinului și înprejurimi. Este foarte important să ne cunoaștem trecutul, îm special istoaria acestor loculri în care trăim. Dacă întrebi cine sunt cei a căror busturi sunt amplasate în Parcul Central din Reghin, puțini sunt cei care știu să ofere un răspuns. Despre Petru Maior majoritatea știu că a fost un popă și cam atât. De asemenea, am participat la acțiunile organizate de despărțământul Reghin al Astrei. Și aici, dacă întrebi de Astra, mulți vor spune că e o societate de asigurări, nicidecum o asociație înființată la 1861 la Sibiu având un rol însemnat în emanciparea culturală și politică a românilor din Transilvania. Altă preocupare care vine în sprijinul membrilor noștri este cea legată de organizarea de excursii. Așa se face în cei 11 ani de când sunt președintele CARP Reghin, au fost vizitate un număr de 23 de țări, plus majoritatea zonelor frumoase din România”, a precizat Stoica Leon.

Ce urmează?

„Pentru începutul lunii octombrie, cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice vom organiza o masă festivă la Restaurantul Belvedere din Petelea, eveniment care va avea loc în data de 2 octombrie. Este un bun prilej să ne întâlnim, să socializăm și să ne simțim bine în compania bunei dispoziții, să avem și noi cei care am trecut frumos prin viață un moment de sărbătoare așa cum se cuvine”, a conchis președintele C.A.R.P. Reghin.

Alin ZAHARIE