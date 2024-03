Krisztina Baratosi, lecție de viață „High or Alive”

Distribuie

Evenimentul „High or Alive” organizat la Reghin și-a propus și în acest an cu ocazia celei de a doua ediții să sensibilizeze tinerii și părinții asupra pericolului consumului de droguri. Pentru o mai profundă percepție a acestui fenomen au fost invitați să dialogheze cu elevii și părinții persoanelor care au trecut prin calvarul dependenței de droguri. Printre aceștia s-a numărat și Krisztina Baratosi din Târgu Mureș în vârstă de 20 de ani.

„Am venit cu totul transparent în fața voastră, să vă povestesc niște chestii care probabil înainte nu le-aș fi povestit cu oricine. O fac în primul rând din dragoste pentru voi, cu toate că nu vă cunosc personal, pentru că îmi doresc ca voi să nu treceți prin ceea ce am trecut eu”, și-a început Krisztina Baratosi povestea de viață.

Să facem cunoștință!

„M-am născut într-o familie de dascăli, mama profesoară de matematică iar tata profesor de șah. Relația lor nu a mers foarte bine iar în jurul vârstei de 3 ani aceștia au început un divorț. Mama mea din păcate, sau din fericire, a rămas însărcinată în timpul divorțului cu un alt bărbat care era dependent de alcool și din păcate nu pot să zic că am avut o copilărie foarte fericită. Nu am știut ce înseamnă să trăiești o copilărie faină, să mergi cu părinții în vacanțe. Eu am trăit copilăria acasă, am avut o perioadă în care în apartament locuiam eu, fratele meu mai mare, mama mea, tatăl meu și tatăl meu vitreg. Am locuit în același apartament, ceea ce nu a fost ușor. Din păcate, la un moment dat tatăl meu a fost dat afară din apartament din cauza divorțului, fapt pentru care nu a mai fost lăsați să ne întâlnim cu el. Eu și fratele meu ne-am fi dorit să avem o relație cu tatăl meu, doar că nu eram lăsați să ne întâlnim. Acasă erau foarte multe certuri, tatăl meu vitreg veneam foarte des băut acasă și eram deseori bătuți. Mama mea se ocupa de celelalte două surori, din cea de a doua căsătorie, nu vroia să ne lase la tatăl nostru, a vrut să ne știe acolo acasă, dar nici aici nu avea timp să se ocupe de noi. Am fost cumva niște copii nebăgați în seamă. Eu și fratele meu la un moment dat ne-am obișnuit cu situația, ne aveam doar unul pe celălalt, doar că lucrurile au degenerat în 2015 când bunicul meu a murit, tatăl mamei mele care era cumva singurul suport emoțional pentru mama mea și pentru lucrurile care se întâmplau acasă”, a povestit Krisztina Baratosi.

Un refugiu a fost Palatul Copiilor, locul unde Krisztina a încercat să scape de mediul nociv de acasă. Problemele s-au acutizat după moartea bunicului.

„După ce bunicul meu a murit, eu și fratele meu am intrat într-un anturaj cu alți câțiva tineri. Vreau să vă gândiți că eu la vârsta voastră eram în cluburi, mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată ca să primesc un pic de dragoste pe care acasă nu o aveam. Aș fi făcut orice să atrag atenția, să primesc o îmbrățișare care poate de la mama nu aș fi primit-o, la fel și de la tata, din păcate nu aveam cum pentru că nu prea mi se permitea. Da, eram într-o depresie pe care nu știam s-o numesc atunci. La 13 ani am intrat într-o relație cu un dealer de droguri. El avea 19 ani, așa din păcate mi-am început și viața sexuală. V-am spus, aș fi făcut orice pentru un gram de dragoste, dar mai ales să nu pierd oamenii de lângă mine. Atunci nu am consumat, dar băiatul acesta s-a despărțit de mine din cauză că voia să iasă din afacerile în care erau, doar că a fost amenințat cu moartea, la fel și în ce mă privește. Apoi fratele meu s-a mutat la Timișoara, iar eu am intrat în relație cu șmecherașul orașului. Toată lumea îl cunoștea pentru prostiile pe care le făcea și așa am început și eu să consum. Din cauza depresiei și din cauza faptului că mă tăiam, am ajuns și la psihiatrie unde am primit diverse tratamente cu care am făcut la un moment dat și supradoză. Așa am debutat de fapt în consum. Am consumat niște pastile în combinație cu alcool și am ajuns la spital. Mi-au zis doctorii că dacă nu ajungeam în momentul acela la ei și nu îmi făceau niște spălături aș fi murit. Cum spuneam, am intrat în relație cu acest băiat. Am început să consum iarbă și etnobotanice. A fost o relație foarte grea. Am început să lipsesc foarte mult de la școală doar ca să fiu cu acest băiat care era frecvent dat afară din casă din cauza consumului. Și eu consumam cu el, eram practic singura fată din grup. Am ajuns în contexte în care aproape am fost violată de opt bărbați. Slavă Domnului, Dumnezeu m-a protejat în momentul acela și nu am ajuns mai departe. Prietenul meu a fost foarte des internat la psihatrie. La un moment dat și eu am zis că dacă lucrurile nu se schimbă, și din cauza consumului și din cauza relației care a fost, una foarte agresivă, au fost momente în care consumam și credeam că nu mă trezesc a doua zi dimineața doar ca să nu am contact cu familia sau cu problemele pe care le aveam și nu știam cum să le gestionez”, a spus Krisztina Baratosi.

Până la suicide a fost doar un pas

„La 15 ani am intrat din nou la psihiatrie. Aici, dacă intri de mai multe ori ca și minor, cei de la Salvați Copiii își pun niște întrebări și încep o anchetă, iar părinții riscă să fie scoși din drepturile părintești. Mai pe scurt, urma să fiu dată la orfelinat. Acela a fost momentul în care m-am uitat în oglindă și am văzut un om fără speranță. Am zis că dacă asta înseamnă viața, eu nu vreau așa ceva. Acela a fost momentul în care eu mi-am ridicat ochii spre cer și am zis: Doamne, dacă Tu exiști, dacă chiar mă iubești și Ți-a păsat vreodată de mine, Te rog să mă salvezi. Așa am ajuns la un centru de reabilitare, Teen Challenge care se ocupă de persoane cu dependențe unde am stat șase luni. Viața mea s-a schimbat radical. M-am întors în oraș, am terminat liceul pedagogic, iar actualmente sunt studentă la psihologie”, a precizat Krisztina Baratosi.

Prezentul, mai mult decât favorabil

„Vreau să ajut oameni care sunt în dependență și nu numai, pentru că mi-am dat seama că dependența nu este cauza, ci este efectul. Cauza principală este durerea și vreau să ajut oamenii ca să nu ajungă la acest efect, ci să reușească să-și gestioneze durerea de dinainte. M-am înscris în acest proiect în primul rând ca să știți că există un om aici care a trecut prin anumite lucruri și care e gata să vă asculte pe voi, ca să nu ajungeți în alte contexte care să vă salveze de la durerea pe care poate unii deja o și simțiți. Pe lângă asta sunt implicată în activități de prevenție, în diverse activități în oraș, de exemplu la Fundația „Tineri cu Impact” unde încercăm să aducem alternative și activități unde tinerii să poată veni și să se simtă iubiți necondiționat”, și-a încheiat Krisztina Baratosi confesiunea legată de lumea consumului de droguri și reîntoarcerea la o viață normal.

Alin ZAHARIE