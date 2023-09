FOTOREPORTAJ: Renáta Szidónia Bodoni, talent și ambiție ”Pe drumul succesului”

Distribuie

Renáta Szidónia Bodoni este o elevă în vârstă de 13 ani pe care am cunoscut-o la cea de-a doua sa expoziție, intitulată „Pe drumul succesului”, o frumoasă și versatilă expoziție de grafică și pictură care surprinde evoluția artistică a tinerei.

Elevă a Școlii Gimnaziale „Dacia” din Târgu Mureș, Renáta nu este pasionată doar de pictură și grafică, ci face parte și din corul bisericii pe care o frecventează, cântând la pian. Totodată, este campioană la tenis de masă. Pictând de la vârsta de cinci ani, Renáta este constant pasionată de tot ceea ce înseamnă artă, aceasta devenind pentru ea un mod de exprimare și de eliberare emoțională. Am discutat cu Renáta despre operele sale, despre evoluția sa de la o vârstă fragedă și despre ceea ce simte ea în relație cu pictura și grafica.

Premiul I la nivel internațional la 5 ani

După cum mi-a povestit, talentul său a fost descoperit în cadrul cercului de pictură și desen al Palatului Copiilor de către doamna Gabriela Kovacs, care,văzându-i primul desen făcut a înscris-o la concursul internațional de arte vizuale „Structure and colour”.

Un lucru pe care mama elevei și-l amintește a fost mesajul profesoarei elevei, doamna Gabriela Kovacs: „Doamna profesoară mi-a spus: Vă rog, doamna Bodoni, să-mi promiteți că fetița dumneavoastră nu se va lăsa de desen vreodată, pentru că are un talent înnăscut.”

În prezent, tânăra se află sub îndrumarea profesorului Csaba Kovacs de la vârsta de 6 ani.

Renáta a participat la o sumedenie de concursuri naționale și internaționale, unde a obținut de fiecare dată premii frumoase: premiul I la concursul internațional de artă „Eseuri Plastice”, premiul I la concursul internațional „Interferențe culturale în context european”, premiul I la proiectul interjudețean „Armonie de forme și culori”, premiul I la proiectul „România europeană – oameni, locuri, fapte – între trecut, prezent și viitor”, desfășurat la Galați, premiul I la concursul regional cultural-artistic „Repere culturale românești”, premiul I la concursul regional „Copilăria – o lume fermecată” și multe altele.

La finalul anilor săi de grădiniță, Renáta a ajutat la pictarea gardului Grădiniței ”Pițigoi”. În vara acelui an, artista a lucrat zilnic, timp de trei luni, la desenele de pe gard.

Lucrări cu povești în spate

Prima lucrare care mi-a stârnit curiozitatea a fost un desen grafic reprezentând o navă.

„Am fost la mare acum doi ani și am găsit un carton murdar, în timp ce făceam grătar – era un carton pe care puneam carnea. Am luat un cărbune de la grătar și pur și simplu am desenat. Eram pe jos, în patru labe și desenam de zor”, mi-a povestit Renáta.

O altă lucrare cu o poveste interesantă este cea ilustrând personaje din desene animate, înscriindu-se în sfera pop art.

„Personajele reprezentate sunt personajele mele favorite. Mi-a plăcut ideea de a introduce banii și faima în acest domeniu al desenelor animate”, mi-a mai spus artista.

O altă lucrare a fost realizată într-o perioadă în care tânăra avea o mână în gips, folsindu-se doar de câteva degete și propriul talent.

Lucrările elevei sunt create din pură spontaneitate, acestea reflectând deseori emoțiile artistei – pozitive sau negative. Alte lucrări ale Renátei surprind castele gotice, Castelul Disney, realizate într-un stil care cere multă muncă de detaliu și mult timp – artista lucrează la un desen și 12 ore.

Pasiunea elevei reprezintă fundamentul capacității sale de a face multiple activități. Programul său este foarte încărcat: orele de desen se împletesc armonios cu cântatul la pian și cu practicarea tenisului de masă datorită dedicației sale.

Tot ceea ce face, face din plăcere, din pură pasiune, Renáta regăsindu-se în fiecare linie trasă pe hârtie, și, din acest motiv, eleva consideră că arta este un domeniu de care nu se va despărți niciodată.

Alexandra BORDAȘ