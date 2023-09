Constantin Ionescu-Târgovişte: Diabetul”, ”o boală a metabolismului energetic al organismului cu numeroase complicaţii”

Distribuie

Academicianul Constantin Ionescu-Târgovişte a declarat miercuri, 27 septembrie, în deschiderea Conferinţei Naţionale „Interdisciplinaritate şi Cercetare în Diabetul Zaharat” de la Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş, că diabetul este cea mai ramificată specialitate din medicină, fiind o boală a metabolismului energetic al organismului care are numeroase complicaţii, implicând 24-25 de specialităţi.

”Asociaţia Medicală Română a fost iniţiată în 1857, a trecut de atunci mai mult de un secol şi jumătate şi, pe la începutul secolului trecut, a apărut prima societate medicală de oftalmologie (…) Medicina a progresat, desigur, în paralel cu dezvoltarea socio-economică a societăţii care a cerut din ce în ce mai mult fiecărui domeniu de activitate. Medicina s-a diversificat, după oftalmologie au apărut pe rând numeroase alte subspecialităţi. N-am menţionat-o pe cea a medicinei de familie care a funcţionat o vreme în cadrul Asociaţiei Medicale Române, pentru că numărul celorlalte specialităţi care au devenit specialităţi ramificate şi poate că cea mai ramificată dintre toate a fost diabetul, care este o boală a metabolismului energetic al organismului şi care cuprinde în ea numeroase complicaţi. Desigur că aceste 24-25 de sunt specialităţi reprezintă consecinţa complicaţiilor cronice legate de creşterea a presiunii arteriale, creşterea glucozei în sânge, creşterea ureei urinare şi sanguine. Ajungând în prezent la mai mult de 25 de sunt specialităţi şi probabil că nu le-am enumerat pe toate întrucât ştiinţa progresează”, a declarat preşedintele conferinţei, academicianul Constantin Ionescu-Târgovişte, într-o intervenţie online.

Academicianul Ionescu-Târgovişte, doctor diabetolog, a subliniat importanţa interdisciplinarităţii în cazul diabetului, care se poate manifesta fizic prin numeroase afecţiuni, putând afecta toată activitatea corpului uman, iar din acest motiv se impune colaborarea între medici de diferite specialităţi pentru rezolvarea unui singur caz.

„Atunci când vine un pacient că nu mai vede bine, îl trimite la laborator şi observă că în sângele sau urina pacientului se găsesc crescute uneori glucoza, alteori ureea, creatinina sau alte substanţe chimice, care sugerează o altă afectare, creşterea colesterolului. Nu se întâlnesc numai la pacienţii cu cardiopatie, se pot întâlni şi la pacienţii diabetici, la pacienţii care au un traumatism”, a subliniat academicianul.

Conferinţa Naţională „Interdisciplinaritate şi Cercetare în Diabetul Zaharat” de la Târgu Mureş, care se derulează începând de miercuri până vineri, este organizată de Academia de Ştiinţe Medicale din România în colaborare cu UMFST Târgu Mureş.

„Toate aceste conferinţe asigură progres, progres care caracterizează cel mai bine aceste manifestări. Iar UMFST ‘George Emil Palade’ din Târgu Mureş este o universitate care promovează inovativitatea, interdisciplinaritatea, dezvoltarea, practic toate aceste elemente îmbinate sunt la ele acasă. Pot să spun că deja este o tradiţie în aceste conferinţe multidiscipinare pe care le organizează UMFST împreună cu Academia de Ştiinţe din România. Această conferinţă de astăzi este una interdisciplară, interdisciplinară, care se adresează nu numai diabetologilor, ci şi endocrinologilor, interniştilor, cardiologilor, neurologilor, dermatologilor şi cu implicaţii în toate ramurile medicinei, abordând pacientul diabetic în ceea ce priveşte riscuri, prevenţie, diagnostic, metode noi de tratament, implicaţii ale geneticii, implicaţii şi concepte noi, tehnologii noi în aceste în această patologie, respectiv în bolile de metabolism”, a subliniat prorectorul UMFST Târgu Mureş, dr. Oana Mărginean.

Reprezentantul Academiei de Ştiinţe Medicale, Grigore Iuga, manager de proiect, a arătat că această a doua ediţie a Conferinţei Naţionale „Interdisciplinaritate şi Cercetare în Diabetul Zaharat” de la Târgu Mureş va aborda mai multe secţiuni, precum Cardio-Diabet, Neuro-Diabet Oftalmo-Diabet, Piciorul Diabetic, Genetica şi Cercetarea în Diabet, Nefro-Diabet, Tehnologii în Diabet; Nutriţia şi Obezitatea în Diabet etc.

La conferinţa de la Târgu Mureş participă personal medical din specialităţile diabet, cardiologie, endocrinologie, medicină internă, dermatologie, neurologie, nefrologie, oftalmologie, medicină de familie, genetică, chirurgie vasculară şi nutriţie.

La deschiderea Conferinţei Naţionale ”Interdisciplinaritate şi Cercetare în Diabetul Zaharat” au mai participat dr. Maria Moţa, membră a Asociaţiei Europene pentru Studiul Diabetului (European Association for the Study of Diabetes – EASD), dr. Ovidiu Cotoi, decanul Facultăţii de Medicină a UMFST Târgu Mureş, dr. Mariana Tilincă, de la catedra de Medicină Internă a UMFST Târgu Mureş.

(www.agerpres.ro)