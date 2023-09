Tineri debutanți în artă și jurnalism. Flaviu Moldovan şi-a găsit drumul: fotografia

Distribuie

Flaviu Moldovan este elev la Liceul Tehnologic nr. 1 Luduș şi e devotat pasiunii pentru fotografie încă de la o vârstă fragedă. I-a plăcut mereu să observe lumea prin intermediul obiectivului aparatului de fotografiat, e ambiţios şi fascinat de lumea artei. Am fost impresionată de plăcerea cu care face fotografii, astfel încât m-am decis să îi fac conoscută povestea şi celor care l-ar putea aprecia la rândul lor.

Reporter: Cum ai pătruns în lumea fotografiei?

Flaviu Moldovan: Pasiunea mea pentru fotografie a început acum 3 ani, când am descoperit programul de editare foto Lightroom. Acesta m-a fascinat prin felul cum poți personaliza o fotografie după cum dorești. Descoperind acest program, am rugat-o pe mama să îmi achiziţoneze o cameră foto. Bineînțeles, am început cu una la mâna a doua şi, pentru început, am fotografiat ceea ce îmi place â mai mult, adică portrete. Am început apoi să fac fotografii la majorate, iar cu banii strânși mi-am cumpărat un alt aparat, mai bun.

Rep.: Cât de importantă este fotografia pentru tine?

F.M.: Fotografia e un mod de a mă cunoaște pe mine însumi, de a mă regăsi și de a-mi răspunde la întrebările pe care mi le pun despre mine și viitorul meu. Atunci când fac poze mă desprind de lumea reală și încep călătoria în lumea fantastică a pozelor unde se îmbină amestecul de profesionalism și atitudine.

Rep.: Ce nișă a fotografiei te încântă cel mai mult?

F.M.: Găsirea nişei e o provocare ca fotograf atunci când îți dorești să pornești în carieră. Aceasta îţi va permite să te concentrezi pe ceea ce iubești să fotografiezi și îți va permite să devii un fotograf mai bun. Pe mine mă încântă nișa specializată în fotografia de peisaje, dar şi cea în care oamenii transmit emoții prin felul lor de a zâmbi la cameră sau a sta într-o anumită poziție. Participând la multe concursuri organizate de şcoală am simțit emoții diferite de la oameni diferiți.

Rep.: Cum se numea concursul la care ai participat?

F.M.: Am participat la mai multe concursuri organizate în liceu de doamna profesoară de geografie și desen, unde am luat mențiune, dar acum am început un proiect pe partea hobby-ului meu, filmul, care se numește Scurtmetraje şi scenarii, şi pe care abia aștept sa îl finalizez. Totodată, sunt încântat de acesta fiindcă reprezintă o experienţă nouă, din care am ce învăţa.

În căutarea „paradisului promis“

Rep.: Cum vezi tu frumuseţea, din spatele camerei foto?

F.M.: Frumuseţea, ca și fericirea, nu e ceva ce ar trebui căutat, ci trebuie în primul rând să o simți și să te bucuri de ea, fiind un fenomen deosebit și, prin urmare, greu de definit.

Rep.: Ai vrea să profesezi în domeniul fotografiei sau ai vrea şi un hobby pe lângă?

F.M.: Aș vrea să continui cu fotografia, să mă implic cu toată inima în acestă artă, dar aș vrea să am un hobby tot în ceea ce privește arta, însă pe partea de Film: să știu tot ceea ce înseamnă filmul, sa simt emoțiile pe care actorii le transmit, dar și să simt, în calitate de regizor, emoțiile transmise de actori. Cred că orice drum va fi cu suișuri și coborâșuri, dar va fi unul minunat fiindcă e drumul ales și iubit de mine.

Rep.: Ce sfat le-ai da oamenilor pentru ca aceştia să îşi urmeze visurile?

F.M.: Atunci când îți urmezi pasiunile și nevoia de a cunoaște lucruri noi, te implici și dai tot ce ai pentru a-ți atinge scopurile. Pentru a face acest lucru trebuie să ai voinţă să îţi atingi potențialul maxim. Cel mai bun sfat pe care aș putea să îl dau sună astfel: dacă îți dorești acel lucru foarte tare și muncești zi de zi, o să reușești, căci drumul va fi greu, dar într-un final vei găsi paradisul promis.

A consemnat Andreea NICOARĂ