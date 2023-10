INTERVIU: Toamnă bogată în investiții la Pogăceaua

Distribuie

Toamna este bogată în investiții în comuna Pogăceaua, subiect despre care ne-a vorbit primarul Cristian Ștefan. Asfaltări, reabilitări, modernizări, despre despre toate acestea puteți citi în interviul următor.

Reporter: Care sunt lucrările la zi în comuna Pogăceaua?

Cristian Ștefan: În data de 26 septembrie am semnat contractul de finanțare pentru asfaltarea a 6,3 kilometri de străzi în comuna Pogăceaua, în zonele Văleni, Deleni, Satu Nou, Sub Vii și Copăcel. Valoarea totală a investiției este de 7.376.000 de lei. Practic, vom asfalta străzile rămase fără asfalt la nivelul comunei. De asemenea, am organizat și licitația pentru desemnarea constructorului, respectiv SC Drumuri și poduri SA. Aceste aspect fiind rezolvate, în data de 4 octombrie am dat ordinul de începere a lucrărilor.

Prima dată începem cu strada Sub Vii și Copăcel, după care vor urma și celelalte străzi. Sperăm ca în acest an să finalizăm două, trei din aceste străzi, până nu vine iarna, iar restul să le finalizăm anul viitor, astfel încât în luna august toate străzile să fie asfaltate. Va fi o lucrare amplă, cu șanțuri betonate, rigole, cu tot ce trebuie pentru un drum modern.

Rep.: Ce alte lucrări mai aveți la nivel de comună?

C.Ș.: Dacă la asfaltări, proiectul se derulează prin Programul „Anghel Saligny”, avem pe PNRR mai multe proiecte, de asemenea aprobate spre finanțare. În acest sens, anul ăsta acesta dorim să finalizăm o fântână arteziană în valoare de 50.000 de euro.

De săptămâna viitoare va începe și proiectul de reabilitare și modernizare a blocurilor din centrul localității Pogăceaua. Lucrarea are în vedere schimbarea acoperișului, partea de izolație, montare geamuri termopan. Dorim ca în luna noiembrie să scoatem la licitație proiectul pentru construirea unui centru medical în localitatea Pogăceaua în vederea desemnării firmei constructoare. Avem aprobată finanțarea pentru construirea unui centru medical nou, valoarea fiind de 1,8 milioane de lei. Fostul dispensar medical a activat până acum la parterul unuia dintre cele două locuri din centru comunei. Avem achiziționată o clădire, tot în zona de centru, unde urmează pe baza acestui proiect să construim un centru medical. Tot la capitol proiecte aprobate, avem investiția de la Căminul Cultural din Pogăceaua. Este vorba de o lucrare de reabilitare și modernizare în valoare de 150.000 de euro. În luna noiembrie vor organiza licitația pentru atribuirea constructorului la această investiție.

Nu în ultimul rând, pentru Școala Gimnazială din Pogăceaua aveam un proiect aprobat în valoare de 600.000 de lei care are în vedere dotarea școlii cu mobilier, table inteligente, realizarea cabinetelor de fizică și biologie.

Rep.: Ce lucrări aveți în comună realizate cu eforturi proprii?

C.Ș.: În acest an am finalizat undeva la 500 de metri de trotuar în satul Pogăceaua, o parte în zona de centru unde am schimbat pavajul, respectiv un trotuar nou pe strada Satu Nou.

În localitatea Văleni am realizat parcarea în zona bisericii, iar pentru perioada următoare vom avea de făcut încă 150 de metri de trotuar. Săptămâna trecută am decolmatat pârâul din centrul satului pe o distanță de aproximativ 800 de metri, lucrare extrem de necesară.

Ca și proiecte viitoare, urmează ca în viitoarea ședință de Consiliu Local să aprobăm un proiect de hotărâre privind amenajarea în Pogăceaua a unei piețe agroalimentare, lucru extrem de necesar deoarece avem producători locali extrem de harnici cu produse foarte bune care sunt nevoiți săși vândă din produse la Râciu, Șăulia sau Band. Sperăm ca până în primăvara anului viitor să realizăm și această investiție.

Rep.: 2023 a adus și o bucurie iubitorilor fotbalului din comuna Pogăceaua. Despre ce este vorba?

C.Ș.: Spre bucuria noastră, avem trei echipe de fotbal, una este înscrisă în Liga a IV-a Clasic, una în Liga IV-a Elite și o echipă de junior înființată în asociere cu cei de la Sărmașu. Anul acesta a fost inaugurat stadionul, care beneficiază de tribune și vestiare moderne, lucrare care a costat bugetul comunei 150.000 de lei. Spre bucuria noastră, foarte multă lume vine la meci, dovadă că la Pogăceaua fotbalul este sport iubit. Am fost nevoiți să facem două echipe pentru Liga a IV-a în condițiile în care erau foarte mulți jucători, și astfel am dat posibilitatea tuturor să joace în campionat. Deocamdată, în liga a IV-a Elite suntem pe locul 5 iar în Liga a IV-a Clasic suntem pe locul 6.

A consemnat Alin ZAHARIE