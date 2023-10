In memoriam Prof. Univ. Dr. Benedek István

Distribuie

Comunitatea medicală mureșeană omagiază vineri, 20 octombrie, personalitatea celui care a fost Prof. Univ. Dr. Benedek István, fost șef al Clinicii de Hematologie și Transplant Medical din Târgu Mureș, figură marcantă a hematologiei românești și europene.

Prof. Univ. Dr. Benedek István s-a născut în data de 20 octombrie 1948 și, dacă ar fi trăit, astăzi ar fi împlinit frumoasa vârsta de 75 de ani. N-a fost însă să fie așa, deoarece întemeietorul Centrului de Transplant Medular din Târgu Mureș s-a stins din viață în noaptea de 1 septembrie 2020, pe perioada pandemiei de Covid-19, cu suspiciunea de malpraxis, în condiții încă nelucidate pe deplin de organele competente.

În cadrul Centrului de Transplant Medular din Târgu Mureș, echipa coordonată de către Prof. Univ. Dr. Benedek István a realizat mai multe premiere medicale naționale: cel dintâi transplant de măduvă la un bolnav adult din țară (2001), primele transplante la pacienți cu leucemie acută (2003), prima secție imunomagnetică de celule stem (2004), primul transplant alogen de celule stem la adult în leucemie granulocitară cronică (2005) și primul transplant de celule stem la adult în scleroza multiplă și în boala autoimună (2007).

Pentru a cinsti memoria celui care a fost Prof. Univ. Dr. Benedek István, l-am invitat la un scurt dialog pe fratele acestuia, Prof. Univ. Dr. Benedek Imre, reputat nume din domeniul cardiologiei mondiale.

Reporter: Dacă ar fi trăit, profesorul universitar doctor Benedek István ar fi împlinit vineri, 20 octombrie, vârsta de 75 de ani. Ce a însemnat domnia sa pentru medicina mureșeană, transilvăneană, cea românească și chiar europeană?

Prof. Univ. Dr. Benedek Imre: Benedek István a fost primul medic din România care a transplantat celule stem și împreună cu echipa sa a reușit să implementeze această metodologie inovatoare pentru o gamă largă de afecțiuni hematologice. Pe lână acestea, alături de echipa mea a reușit să utilizeze celulele stem în tratamentul infarctului miocardic. Rezultatele muncii sale au fost și sunt excepționale, un motiv în plus ca să regretăm dispariția sa prematură, când încă avea atât de multe de făcut. Pe de altă parte, Benedek István a întemeiat din nimic o Clinică de Hematologie pe care a transformat-o, alături de echipa sa, într-un Centru de Excelență în diagnosticul și cercetarea inovatoare. Este omul care a fost pilonul multor metode de diagnostic și tratament ale bolilor hematologice, dar și în formarea în România a numeroși specialiști care practică această meserie frumoasă. A fost și dascăl, profesor universitar și conducător de rezidențiat, calități din care a participat la numeroase conferințe de specialitate organizate în țară și în străinătate și a îndrumat foarte mulți studenți și rezidenți. Trebuie știut că a muncit zi și noapte, chiar și de sărbători, pentru a ajuta pacienții, iar colaboratorii săi au făcut o statistică în acest sens, potrivit căreia a avut peste un milion de pacienți în activitatea sa. E de remarcat faptul că în cariera sa medicală a beneficiat de susținerea celebrului medic Hadnagy, care l-a inițiat și l-a susținut în activitate. S-a specializat la Școala de Hematologie din București, unde și-a lărgit cunoștințele din domeniul Hematologiei.

Rep.: Profesorul universitar doctor Benedek István a fost și un Om al Cetății…

B.I.: A luat parte la viața Cetății susținând numeroase proiecte în calitate de consilier local în Consiliul Local Târgu Mureș. A fost și președinte al UDMR Târgu Mureș, funcție din care a fost un promotor și un liant al conviețuirii pașnice între etniile din Târgu Mureș și a căutat să găsească cele mai bune soluții în acest sens, pentru comunitatea târgumureșeană.

Rep.: Puțini mureșeni știu că fratele dumneavoastră a fost și un sportiv remarcabil…

B.I.: Ca sportiv de performanță, a fost campion național și component al Lotului Național de Înot al României și ne-a reprezentat țara cu cinste la competiții internaționale. A fost cel mai redutabil adversar pentru ceilalți înotători la probele de 100 de metri 200 de metri spate. A fost un sportiv pe cât de exigent, pe atât de fair-play. Îmi amintesc că am câștigat un campionat național la echipe, trebuia să înotăm în lacul Siutghiol o distanță de 12 kilometri și după ce controlorii au plecat mulți dintre concurenți au ieșit din lac și au folosit mijloace auto pentru a scurta distanța, iar înainte de a ajunge la finish s-au furișat înapoi în lac. El mi-a zis atunci că orice se va întâmpla noi nu vom face acest lucru, noi vom înota și cum va ieși, așa va ieși. Am ieșit primii. A fost un efort imens pentru că ne-am confruntat cu valuri mari cauzate de un vânt foarte puternic. Am înotat și am rezistat 12 kilometri. Îmi amintesc și momentul în care am început acest sport. Tatăl nostru ne-a dat pe amândoi la înot, dar noi nu știam să înotăm. Au fost concursuri unde ne-am clasat printre ultimii, dar noi am continuat să înotăm și odată fratele meu mi-a spus că nu contează dacă pierdem, contează să ne facem datoria încredințată de tatăl nostru și apoi vom vedea. Și pe parcursul anilor am progresat și am devenit campioni naționali…

Rep.: Cum era fratele dumneavoastră în familie, ca om?

B.I.: A fost un exemplu de cap de familie, de tată, a avut cinci copii și cinci nepoți. Și-a respectat familia foarte mult, din păcate pentru noi toți viața și cariera sa frumoasă s-a stins în pandemie, din cauza unui tratament incorect. Fiecare din copii săi este un exemplu în domeniul în care lucrează și copii săi fac cinste familiei Benedek, care s-a născut din 1165 din scripte și care are o tradiție frumoasă și în prezent.

Rep.: Cum ar trebui cinstită memoria unui asemenea titan din Medicina Românească cum a fost profesor universitar doctor Benedek István? Este suficientă o placă memorială dezvelită la Spital?

B.I.: Numele său are astăzi un renume nu doar în zona județului Mureș, ci pe plan național și european. Nu e treaba mea să spun altora ce ar trebui să facă. E o lecție de viață pentru toți. Cum eram noi obișnuiți, și tatăl meu a fost un medic important și un inovator, cunoscut în mari centre universitare, și aduceam elogii celor care trăiesc și discutam despre activitatea lor. Așa s-au creat școli renumite de Medicină în Târgu Mureș. Ne aduceam aminte, de asemenea, de profesorii noștri care ne-au format. Noi, doctorii, avem un obicei pe care l-am învățat de la dascălii noștri: profesorul, medicul, nu se oferă pentru publicitate, ci își face treaba și prin pacienții vindecați se obțin renumele și aprecierile. Foarte mulți medici renumiți, atât români și maghiari, au fost uitați complet. Mai nou, acestor medici nu li se acordă atenția cuvenită la nivelul rolului pe care l-au avut. Să faci un transplant de celule stem în România acelor ani, la Târgu Mureș, nu era un examen de urină. Să faci un transplant de celule stem în boli cardiovasculare era ceva senzațional, dar la noi aceste performanțe sunt uneori prea puțin remarcate, sunt remarcate cam la fel cum trece căruța prin oraș.

”Ducem crezul său mai departe”

Cotidianul Zi de Zi l-a contactat telefon pe unul dintre cei cinci copii ai regretatului profesor doctor Benedek István, respectiv pe Dr. Benedek István Jr., medic primar hematolog în cadrul Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș – Clinica de Hematologie și Transplant Medular.

”Domnul profesor a avut o familie foarte frumoasă, cu cinci copii și cinci nepoți. Toți copii suntem realizați și locuim și muncim în Târgu Mureș. Tatăl meu trăiește prin noi și ducem zi de zi amintirea lui mai departe, atât pe plan profesional, cât și în familiile noastre. Domnul profesor avea crezul că medicul trebuie să își facă datoria și să ajute pacienții în orice condiții. Să fie medic, indiferent că e război, pandemie sau alte catastrofe. A fost medic 24 de ore din 24, a fost până în ultima clipă la căpătâiul oamenilor suferinzi și pentru crezul său a plătit cu viața. Noi, copii lui, ducem crezul său mai departe având în vedere că avem profesii din domeniul Sănătății”, a declarat Dr. Benedek István Jr.

Nu în ultimul rând, Dr. Benedek István Jr. și-a exprima mâhnirea în legătură cu modul în care autoritățile competente investighează circumstanțele în care Prof. Dr. Benedek István s-a stins din viață, dosarul deschis în acest sens având deja o vechime de trei ani.

”Este în curs de investigare, este un dosar penal deschis la Parchet, din păcate durează de trei ani și noi, familia, suntem necăjiți pentru că nici până în momentul de față nu știm ce s-a întâmplat cu tatăl meu”, a precizat Dr. Benedek István Jr.

Alex TOTH