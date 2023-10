Ambasadorul SUA în România, în vizită la Mures Hub

Distribuie

Preşedintele Asociaţiei Suryam, Marius Dumitrescu, cel care alături de Crucea Roşie Mureş a fondat Proiectul ”Mures Hub protejează sănătatea refugiaţilor ucraineni”, în iunie 2022, a anunţat, vineri, că i-a prezentat ambasadoarei Statelor Unite ale Americii în România, Kathleen Kavalec, o retrospectivă a proiectelor-pilot pentru sprijinirea refugiaţilor ucraineni în cele 600 de zile de război.

„Astăzi, am avut privilegiul să primim la Mures Hub vizita doamnei ambasador al Statelor Unite ale Americii, doamna Kathleen Kavalec. Am discutat cu aceasta despre situaţia refugiaţilor ucraineni şi a comunităţilor marginalizate din judeţul Mureş. Maria Koreck, de la Asociaţia Divers, a prezentat provocările sociale din judeţul Mureş şi soluţiile pe care le-a dezvoltat în cadrul proiectelor pe care le coordonează. La întâlnire au participat şi refugiaţii ucraineni care activează la Mures Hub. Am oferit o retrospectivă a proiectelor-pilot dezvoltate în cele 600 de zile de la începutul conflictului”, a informat Marius Dumitrescu.

Prin proiectul ‘Mures Hub protejează sănătatea refugiaţilor ucraineni’, Asociaţia Suryam şi Crucea Roşie Mureş au urmărit întărirea coeziunii comunităţii locale cu refugiaţii ucraineni, dar mai ales asigurarea asistenţei medicale pentru aceştia, în urma unei finanţări primite de la Fundaţia United Way România.

De acest proiect au beneficiat circa 2.400 de refugiaţi, prin acordarea de asistenţă medicală, medicamente şi analize medicale, iar la finalul perioadei de finanţare, proiectul a fost invitat de Organizaţia Internaţională pentru Migraţie să devină partener, astfel încât activităţile derulate până în acel moment să poată fi continuate.

„Pentru refugiaţi, 600 de zile trăite departe de casă, într-o stare de incertitudine şi disconfort. În timpul acestor 600 de zile, refugiaţii au căutat adăpost, au fost deseori evacuaţi, s-au preocupat de asigurarea resurselor de bază, au depus eforturi pentru integrarea într-o societate nouă şi se luptă încă cu traumele trecutului”, arăta, recent, preşedintele Asociaţiei Suryam, Marius Dumitrescu.

