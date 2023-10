Razie de amploare a Poliției Rutiere Mureș

Distribuie

Polițiștii rutieri mureșeni au organizat, în noaptea de 28 spre 29 octombrie, în intervalul orar 20.00 – 4.00, o acțiune în vederea asigurării unui cadru de siguranță pe drumurile publice, urmărind în principal depistarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, dar și verificarea stării tehnice a autovehiculelor.

În cadrul acțiunii au participat efective din cadrul Serviciului Rutier Mureș, Biroului Rutier al Poliției municipiului Reghin, sprijinite de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Mureș. Filtrele astfel organizate au acționat cu precădere pe DN15 Târgu Mureș – Reghin, DJ 153C Reghin – Gurghiu, DN16 Reghin – Filpișu Mare și DN15E578 Reghin – Deda.

”Urmare a neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 44 de sancțiuni contravenționale, 41 dintre acestea pentru nerespectarea normelor de circulație pe drumurile publice, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului 195/2002 republicată, și trei în acord cu alte acte normative. Pentru nerespectarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 195/2002 republicată, au fost aplicate 11 sancțiuni pentru viteză neregulamentară, nouă pentru nepurtarea centurii de siguranță, două pentru comportament agresiv în trafic, două pentru conducere sub influența alcoolului în limita faptei contravenționale și 17 pentru alte abateri. În total, ca măsură complementară, polițiștii au reținut 13 permise de conducere. Totodată, au fost retrase cinci certificate de înmatriculare. De asemenea, au fost efectuate 145 de testări cu aparatul alcooltest și 17 testări pentru detectarea prezenței în salivă a substanțelor interzise. Cu ocazia acțiunii desfășurate, polițiștii au mai constatat cinci infracțiuni rutiere, dintre care patru infracțiuni de conducere sub influența substanțelor psihoactive și o infracțiune de conducere sub influența alcoolului”, a informat Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

(Redacția)