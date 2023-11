Kolcsar Karoly (UDMR): ”Antreprenorii au nevoie de predictibilitate”

Distribuie

Antreprenorii au nevoie de predictibilitate să poată funcţiona în condiţii optime, iar orice măsură guvernamentală care nu concordă cu acest principiu nu este binevenită, a declarat, joi, deputatul UDMR Kolcsar Karoly, în cadrul unei dezbateri organizată de UDMR Mureş cu oameni de afaceri şi reprezentanţi ai ANAF.

„Dorim să înştiinţăm antreprenorii despre noile măsuri fiscale, care sunt în vigoare şi care vor intra în vigoare începând din 11 noiembrie, precum şi cele care se vor aplica începând din ianuarie 2024. Este o masă rotundă între antreprenori şi reprezentanţii ANAF. Am invitat reprezentanţii ANAF să prezinte noile măsuri fiscale, fiindcă antreprenorii trebuie să ştie ce va urma, ce măsuri trebuie să ia de acum încolo. Consider că bâlbele Guvernului sau măsurile care nu sunt în concordanţă cu voinţa antreprenorilor, care nu sunt în concordanţă cu normalitatea, nu sunt binevenite. Antreprenorii au nevoie de predictibilitate să poată funcţiona în condiţii optime”, a declarat deputatul Kolcsar Karoly.

Parlamentarul UDMR consideră că este util ca antreprenorii să fie informaţi cu privire la măsurile impuse prin modificările Codului Fiscal, care stârnesc îngrijorare.

„Antreprenorii sunt mâhniţi, nemulţumiţi şi sunt derutaţi. Astăzi este în vigoare o măsură fiscală, probabil mâine va fi altă măsură fiscală, după cum ştim astăzi va fi o şedinţă de Guvern şi nu se ştie. Se va modifica încă o dată codul fiscal printr-o ordonanţă de urgenţă. Nu sunt bune astfel de bâlbe, de măsuri luate de pe o zi pe alta. Antreprenorii au nevoie de predictibilitate (…) Mesajul pentru cei de aici, din sală, pentru antreprenori, este următorul: trebuie să rezistăm, trebuie să lucrăm în continuare, trebuie să rezistăm în condiţii dificile şi noi, UDMR, grupul UDMR, suntem alături de ei”, a afirmat deputatul.

Preşedintele UDMR Mureş, Peter Ferenc, a arătat că există anumite responsabilităţi ale Guvernului asumate faţă de Comisia Europeană în legătură cu deficitul bugetar, dar aceste măsuri au şi efecte nedorite pentru administraţia publică, care se reflectă asupra mediului de afaceri.

„Totodată, să nu uităm că sunt probleme mari la care încă nu ştiu dacă mediul bancar ar găsi soluţii. Deci ultima situaţie de plată se poate depune pe POR pe 13 noiembrie, pe POIM pe 17 noiembrie. În rest se pot depune cereri de ramburs până în februarie, dar asta ar însemna că administraţia publică locală trebuie să aibă fonduri ca să plătească toate facturile până în 31 decembrie, unde au fost realizate lucrările, iar în acest moment foarte puţine primării sau foarte puţine instituţii de stat au aceste fonduri ca să poată să aloce pentru plata acestor facturi, ca să aibă posibilitatea să depună cerere de ramburs până la sfârşitul lui februarie”, a explicat Peter Ferenc, care este şi preşedintele Consiliului Judeţean Mureş.

El a spus că dacă nu se pot plăti aceste facturi şi nu se pot cere cererile de ramburs până în luna februarie, se pierd banii europeni, însumând miliarde de euro.

„În acest moment, discutând cu ministere, discutând cu bănci, încă toată lumea are anumite semne de întrebare şi nu ştie care va fi soluţia, în ultimul moment, deoarece chiar am făcut ieri o listă cu câteva primării care necesită fonduri pentru alocarea aportului propriu sau alocarea acestor sume. Ne-au ieşit nişte sume pe judeţ cu atâtea zerouri încât m-am speriat (…) Deci probleme şi efecte vor fi negative”, a mai afirmat Peter Ferenc.

