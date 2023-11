FOTO: Școala Duală, o realitate la Sighișoara

Distribuie

Cele trei ateliere ale Școlii Duale au fost inaugurate, în urmă cu câteva zile, în municipiul Sighișoara.

”Opt companii, în frunte cu Sefar, s-au reunit în cadrul Asociației Fit For Future Sighișoara și au investit în modernizarea atelierelor și claselor destinate tinerilor care învață în sistem dual, în cadrul Liceului Tehnologic Nr. 1 Sighișoara. În zilele noastre, să termini o școală și să ai meseria în mână, cum s-ar spune, consider că este mare lucru. Când mai socotești că ai la dispoziție și condiții moderne – este situația ideală. Am susținut ideea de a avea școala de meserii implementată în Sighișoara, încă înainte să fiu ales primar. Mă bucur să văd că, prin grija unor oameni implicați și printr-o bună colaborare, rezultatele nu încetează să apară iar numărul elevilor care aleg această formă de învățământ crește semnificativ, de la an la an. Îi mulțumesc doamnei Anca Turc, inspector şcolar pentru învățământ profesional şi tehnic pentru colaborare! Felicit conducerea Liceului Tehnologic Nr. 1 Sighișoara! Felicitări: Sefar, Monosuisse, Hochland Romania, Printex, A&C Trading, Parat, Busche, Cableteam!”, a informat Iulian Sîrbu, primarul municipiului Sighișoara.

(Redacția)