Caravana „Patrioți în Europa” a candidaților AUR, la Târgu Mureș

Caravana „Patrioţi în Europa” a Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) a prezentat, miercuri, 15 noiembrie, la Târgu Mureş, candidaţii la Parlamentul European pentru alegerile de anul viitor, între aceştia regăsindu-se deputaţii Dan Tanasă şi Dumitrina Mitrea, precum şi Simona Petcu, Răzvan Biro şi Liviu Natea.

„Este o campanie menită să aducă în faţa cetăţenilor, aşa cum se cuvine şi în mod transparent, candidaţii AUR care vor fi pe listele alegerilor pentru europarlamentare în 2024. Această campanie a debutat în 1 noiembrie şi va continua până la finalul lunii. Suntem primul partid din istoria post-decembristă care înainte cu un an de alegeri şi-a expus candidaţii şi lista de candidaţi. Astăzi AUR reuşeşte să aducă în faţa dvs. o listă redutabilă de candidaţi, de oameni avizaţi, emblematici, din spaţiul academic, din zona civică, oameni de afaceri, oameni din toate categoriile de vârstă, reuşind astfel să unească generaţiile mult dezbinate de vechile partide, PSD, PNL, chiar şi de USR. Suntem gata să intrăm în linie dreaptă pentru a ne lupta pentru interesele naţiunii române la nivelul Parlamentului European”, a afirmat liderul AUR Mureş, Răzvan Biro.

„Va trebui să luptăm pentru recăpătarea demnităţii noastre naţionale”

Vicepreşedintele AUR Târgu Mureş, Liviu Natea, politolog de profesie, a arătat că viitorii europarlamentari ai formaţiunii îşi doresc inclusiv o reformă a Uniunii Europene, în sensul revenirii la principiile după care s-a fondat.

„Suntem conştienţi de faptul că vom avea o misiune foarte grea, dar nu imposibilă. De ce? Pentru că nu ne lipseşte determinarea şi nu ne lipsesc nişte obiective foarte clar stabilite. Va trebui să luptăm pentru recăpătarea demnităţii noastre naţionale şi, în general, a demnităţii tuturor românilor care trăiesc peste tot împrăştiaţi în Uniunea Europeană şi, din păcate, mulţi dintre ei sunt făcuţi în toate felurile, se fac tot felul de generalizări. Un lucru şi mai important este faptul că va trebui să pornim o reformă a Uniunii Europene astfel încât aceasta să se întoarcă la principiile sale de bază care au stat la temelia creării în anii ’50, şi anume, o Europă a naţiunilor, o Europă a statelor naţionale care se respectă între ele. Noi, la ora actuală, din păcate, nu avem Europa naţiunilor, avem o Europă în proces de globalizare”, a susţinut Liviu Natea, potrivit Agerpres.

Deputatul Dan Tanasă a susţinut că în Parlamentul European nu se aude vocea României, iar parlamentarii AUR doresc să reprezinte la Bruxelles interesele României.

„Din păcate, ne-am obişnuit ca la Bucureşti să avem doar nişte băieţi, nişte slugi care execută absolut tot ce vrea Bruxelles-ul. Iată că, în timp ce la Bucureşti slugile închid mine de cărbune, Germania îşi pune problema să redeschidă mine de cărbune pentru a produce curent electric. România pierde sute de milioane de euro în fiecare an pentru că nu suntem în spaţiul Schengen. Dar la Bruxelles nimeni nu cere compensaţii care să fie plătite României tocmai pentru că România pierde prin faptul că nu suntem în spaţiul Schengen. Interesele românilor nu sunt apărate la Bruxelles, iar AUR garantează faptul că interesele României şi ale românilor de peste tot de pe mapamond vor fi şi trebuie să fie apărate. Pe 09.06.2024 este un vot istoric, este un vot între neomarxişti, între globalişti şi patrioţi”, a afirmat Dan Tanasă.

„Am ajuns să ne luptăm pentru normalitate”

Simona Petcu consideră că România are nevoie de români care să iubească cu adevărat această ţară.

„Este timpul să ne luăm România înapoi, este timpul ca România să trimită la Bruxelles români care iubesc normalitatea, am ajuns să ne luptăm pentru normalitate. Am patru copii şi ştiu la fel de bine ca dvs., mamelor, bunicilor, cât de greu este. România are nevoie de români care să iubească cu adevărat această ţară, nu doar declarativ. România are nevoie de politicieni să iubească această ţară”, a spus și Simona Petcu.

