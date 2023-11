Liga Zimbrilor: Înfrângere în fața steliștilor

Distribuie

Cea de-a XI-a etapă din Liga Zimbrilor la hadbal masculin s-a disputat sâmbătă, 18 noiembrie, în Sala „Radu Voina”, unde CSM Sighișoara a jucat acasă împotriva celor de la CSA Steaua București.

Potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a CSM Sighișoara, aceștia au pierdut doar la un punct diferență în fața steliștilor, cu scorul de 24-25.

„Pe mine nu mă mulțumește rezultatul de astăzi în principiu, deoarece chiar dacă am făcut un joc bunicel, tot o înfrângere este, a doua pe teren propriu la doar un gol diferență. Aceste înfrângeri pentru mine sunt mai dureroase. Astăzi am jucat împotriva Stelei, o echipă puternică. Cred că o mare parte dintre noi ne-am autodepășit. Sunt foarte mulțumit de băieți, dar nu și de rezultat. Eram mult mai bucuros dacă am fi reușit măcar un egal, deoarece am avut această ocazie. Mai avem două meciuri foarte importante”, a declarat antrenorul Marius Stavrositu.

(D.C.)