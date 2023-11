Experți ai bioeconomiei, reuniți la conferința BioEcoSilva

Distribuie

Pe fundamentul dezvoltării durabile, un cumul de oameni de anvergură, experți din domeniul bioeconomiei, reprezentanți ai Asociației Forestiere România (ASFOR), reprezentanți ai GAL-urilor și ai autoritățilr locale, ai IMM-urilor și ai mediului academician brașovean, s-au reunit joi, 16 noiembrie la Vama Buzăului, printr-un ideal unanim, anume sensibilizarea și conștientizarea publicului privind importanța bioeconomiei în cotextul dezvoltării durabile, soluționarea provocărilor societale din zonele rurale, dar și consolidarea dialogului dintre părțile interesate de bioeconomie. Conferința BioEcoSilva a fost organizată de către vicepreședintele Asociației Clusterelor din România, Vajda Lajos, evenimentul fiind susținut de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României, reprezentat de László Borbély, Consilier de Stat.

„Bioeconomie, bioenergia, economia circulară, comunități sustenabile, acestea sunt doar câteva dintre temele reprezentative ale evenimentelor pe care le organizăm. Căutăm totdeauna acel partener local sau organizații locale, naționale sau internaționale cu care putem discuta despre o cauză. Un exemplu este colectarea deșeurilor de lemn, a crengilor, a brazilor de Crăciun, s-ar putea crea acele platforme de colectare la nivel de colectivitate. Încercăm să reglementăm totul, promovăm ideea ca lucrurile simple să funcționeze de la sine. Există complementaritate, aducem la un loc cercetători, oameni de afaceri, tineri, start-up-uri, sau poate chiar pornim noi niște start-up-uri în aceste domenii, cam aceasta este misiunea Clusterelor din România”, a declarat Vajda Lajos pentru revista Transilvania Business.

Proiectul Biorural

Biorural este un proiect fondat în urmă cu trei ani care urmărește să promoveze soluțiile bazate pe alternative bio în vederea consolidării bioeconomiei în zonele rurale europene. Proiectul întrunește nu mai puțin de 19 parteneri din 14 state europene, anume: Centre for Research & Technology Hellas, Delphy, Valorial, NaturePlast, Izes, Aarhus Univeristy, Iung, Vytautas Magnus University, Latvia University of Life Sciences and Technologies, AveBiom, Universidad Coimbra, Centro de Biomasa Para A Energia, Associazione Italiana Energie Agroforestali, Foodscale Hub, Innovative Communities Onward, Univerza v Ljublani, Algal Technologu Centre, Green Energy Biomass Cluster, Green Growth Platform.

La nivelul României, partenerul Biorural este Green Energy Biomass Cluster, localizat în Municipiul Sfântu Gheorghe din județul Covasna, fiind fondat cu scopul de a crește interesul pentru producerea și utilizarea biomasei pe teritoriul românesc. Principalele interese ale reprezentanților acestui cluster sunt: dezvoltarea lanțului valoric al bioenergiei, stimularea inovației, internaționalizarea, conștientizarea și educarea publicului privind importanța bioeconomiei.

Factori-cheie în dezvoltarea bioeconomiei

În cadrul conferinței, un deosebit interes a fost acordat subiectului privind dezvoltarea de platforme de colaborare în bioeconomie la nivel regional, național și internațional, asupra căruia au luat cuvântul o suită de experți, anume dr. Carmen Păuna, reprezentantă a Institutului de Prognoză Economică din cadrul Academiei Române, Maria Gașpar, reprezentantă a asociației ASIMCOV și Vajda Boglarka, reprezentantă a Clusterului Green Energy. Cel de-al doilea subiect al conferinței a vizat importanța sectorului forestier, de prelucrare a lemnului și a bioenergiei în dezvoltarea sustenabilă a bioeconomiei, în cadrul căruia s-au remarcat următorii speakeri: Bagoly Miklós Levente, expert în silvicultură și prelurarea lemnului, Bartha Sándor, expert în sisteme de încălzire pe biomasă, Zsidó Orsolya, expert Green Deal. Prin metoda brainstorming-ului, speakerii au întocmit un set de cuvinte care definesc conceptul de bioeconomie, acestea au fost: comunicare, explorare, oameni, sustenabilitate, destinație, sinergie, inovație, curaj, cooperare, spirit, tradiție, onestitate, cercetare.

„Toți cei care sunt aici, nu de acum, ci de mulți ani de zile, se gândesc cum să ne facă viața mai sustenabilă. Numai în colectivitate poți identifica soluția cea mai bună. Atunci când vorbim despre bioeconomie, e nevoie să ne îndreptăm spre natură, să folosim ceea ce găsim în natură cu cap, adică să nu distrugem. E nevoie să ne solidarizăm, să vedem ce resurse avem, să vedem cum le folosim și cum putem să valorificăm inteligența umană”, a precizat László Borbély, Consilier de Stat în cadrul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, în timpul discursului său.

Combustibili de tip biomasă

În ceea ce privește valorificarea resurselor naturale în scopul adoptării unei conduite sustenabile, un subiect de interes a revenit combustibililor de tip biomasă care includ lemn și deșeuri din lemn (butuci, rumeguș, așchii), deșeurile agricole (paie, coji, deșeuri animale), recolte energetice ( plopi, răchită, sălcii). Printre beneficiile utilizării unor astfel de combustibili, s-au amintit următoarele: neutralitate din punctul de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră și reducerea ploilor acide datorită conținutului scăzut de sulf pe care acestea le încorporează.

Text și foto: Mădălina ROHAN