Ministrul Mediului, vizită la fabrica IRUM din Reghin

Vizita ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor Mircea Fechet în județul Mureș a cuprins și un popas la fabrica IRUM din Reghin, singurul producător de tractoare din România.

„Mă bucur să descopăr aici, la IRUM un model de afacere cu 100% capital românesc, care realizează produse de înaltă eficiență. Ce mă impresionează cel mai mult este faptul că 70% din materialul feros folosit în producție provine din reciclare. Am discutat astăzi despre noul program Rabla pentru utilaje agricole și am aflat informații importante privind structura și nevoile pieței. Din câte am înțeles, de aproape 10 ani, IRUM deține propriul parc fotovoltaic, cele 5700 de panouri putând fi folosite pe tot parcursul anului, chiar și iarna. Aceasta înseamnă că IRUM nu este doar un furnizor important pentru industria forestieră, ci și un exemplu pentru companiile care vor să integreze principiile economiei circulare în propriul model de business” a declarat ministrul Mircea Fechet.

Fondată în 1953, IRUM este o companie specializată în construcţii de maşini și utilaje. Funcționând inițial ca o companie de stat, IRUM devine societate cu capital complet privat în anul 1999, dedicându-se de atunci, în principal, industriei forestiere.

Din anul 1969, compania din Reghin a început să producă tractoare forestiere, iar din anul 2010 a produs (sub licență Belarus) tractoare (în special tractoare articulate forestiere – TAF) și utilaje agricole și forestiere.

IRUM este producătorul singurului Tractor AGricol ROmânesc (TAGRO), redând viață acestei industrii, după 10 ani de inactivitate în România. IRUM are peste 500 angajați, succesul fiind definit cu ajutorul experienței, priceperii și muncii depuse de aceștia.

(Redacția)