Inaugurarea Palatului Justiției Târgu Mureș: „Justiția este cu și despre oameni”

Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a fost prezentă astăzi, vineri, 24 noiembrie, la inaugurarea lucrărilor de reabilitare și extindere a Palatului Justiției Târgu Mureș alături de alte oficialități și invitați speciali, precum Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Adrian-Ioan Veștea, dar și reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, judecător Ramona Grațiela Milu. Ministrul Justiției a ținut să menționeze încă de la începutul discursului său că „aceasta este cea mai relevantă astfel de clădire inaugurată în ultima perioadă”.

Vineri, 24 noiembrie, a avut loc festivitatea de inaugurare a lucrărilor de reabilitare și extindere a Palatului Justiției Târgu Mureș. În clădirea maiestuoasă de pe strada Justiției din municipiul Târgu Mureș, își au sediile Curtea de Apel și Judecătoria Târgu Mureș, precum și Tribunalul Specializat Mureș. Lucrările de reabilitare ale Palatului de Justiţie au început la finalul anului 2018, în urma investiţiei totală de derulată prin Compania Naţională de Investiţii, care a presupus reabilitarea şi extinderea clădirii istorice cu 644 mp. Procesul de reabilitare a fost coordonat de doi foşti preşedinţi ai Curţii de Apel Târgu Mureş, Andreea Ciucă, actualmente vicepreşedinte al instituției, şi de judecătorul Florin Dima. Valoarea totală a investiției s-a ridicat la suma de 25,643 de milioane, iar constructorul care s-a ocupat de lucrări a fost Contranscom Benta SRL.

Tăiere de panglică la inaugurarea Palatului Justiției Târgu Mureș

Inaugurarea sediului celor trei instituții ale justiției s-a făcut prin tradiționala tăiere de panglică, la care au participat oficialitățile menționate anterior, dar și actualul și fostul președinte al Curții de Apel Târgu Mureș, Ioana Delia Lucaci, respectiv, Andreea Ciucă. Ulterior, invitații au avut prilejul de a vizita interiorul clădirii într-un tur ghidat, acesta încheindu-se cu o întrunire în noua sală festivă a edificiului.

Prima persoană care a luat cuvântul la festivitatea de inaugurare a clădirii Palatului Justiției a fost președintele Curții de Apel Târgu Mureș, judecător Ioana Delia Lucaci, care nu a uitat să menționeze de faptul că în această zi se împlinesc 30 de ani de la reînființarea curților de apel din țară.

„Astăzi, în anul în care aniversăm 30 de ani de la reînfiinţarea curţilor de apel din România, e o fericită coincidenţă, Curtea de Apel Târgu Mureş se întoarce acasă, împreună cu Tribunalul Specializat, cu Judecătoria Târgu Mureş, într-o clădire istorică de patrimoniu, care a fost construită cu aproape 130 de ani în urmă, între 1885 şi 1895, un edificiu-reper al justiţiei mureşene şi continuatoare a unei tradiţii vechi de secole. O clădire istorică ce corespunde însă nevoilor unei justiţii demne de secolul 21. O justiţie pentru oameni, aproape de oameni, dar în acelaşi timp o justiţie realizată de profesionişti ai dreptului, care trebuie să aibă la îndemână nu doar resurse de informare şi acces la legislaţie, de tehnologii şi echipamente moderne, ci şi de spaţii de lucru, arhive, birouri şi săli de judecată care să impună o solemnitate, respect, dar şi să transmită încredere în justiţie”, a declarat judecătorul Ioana Lucaci.

„Palatul Justiției Târgu Mureș este cea mai relevantă astfel de clădire inaugurată în ultima perioadă”

După discursul președintelui Curții de Apel Târgu Mureș, a urmat Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, care a fost prezentă la prezidiu în calitate de invitat special. Printre cuvintele de laudă la adresa conducerii Curții de Apel, Judecătoriei Târgu Mureș și Tribunalului Mureș, ministrul a precizat că această inaugurare, speră ea, va face parte dintr-un șir lung de investiții și reforme în sectorul justiției din România.

„În general, în spaţiul public, atunci când vorbeşti despre justiţie, cel puţin în media ultimelor luni, se vorbeşte cu predilecţie despre lucrurile mai sensibile din sistem, despre supraaglomerarea instanţelor, despre spaţii de lucru necorespunzătoare, despre faptul că anumiţi magistraţi, la un moment dat, au probleme de integritate, despre durata proceselor şi despre schemele reduse de personal. Astăzi, în schimb, mă bucur tare să putem vorbi, şi sper să reuşim într-un timp scurt să schimbăm agenda publică, despre lucrurile bune şi foarte bune din justiţie şi despre partea pozitivă pe care oferă acest sistem. De aceea, vă mulţumesc tare mult pentru această oportunitate. Deși Palatul Justiției din Târgu Mureș este cea de-a patra astfel de clădire inaugurată în ultima perioadă, vă pot spune că, din punct de vedere al investiţiei, sunteţi cea mai relevantă clădire pe care o inaugurăm. Urmează şi altele”, a afirmat, pentru început, ministrul Alina Gorghiu.

Investițiile în justiția românească, la fel de importante precum cele din sectorul educației sau al sănătății

Alina Gorghiu a ținut să menționeze că investițiile din justiție ar trebui să fie tratate cu aceeași importanța ca și cele din învățământ, sănătate sau cultură. Mai mult de atât, aceasta a subliniat faptul că, prin investiția de la Palatul Justiției Târgu Mureș, se poate trage un semnal de alarmă în toată România.

„Pentru că justiţia înseamnă mult mai mult decât o sală de judecată, înseamnă stat de drept, înseamnă democraţie, înseamnă libertate şi înseamnă dreptate. Vă rog să-mi permiteţi să mai detaliez despre clădirea pe care am văzut-o, am făcut turul, este absolut impresionantă, e frumoasă, caldă, prietenoasă şi cred că astăzi, de la Târgu Mureş, din această clădire frumoasă, dăm un semnal pentru toată România, pentru tot sistemul de justiţie din ţara noastră, şi anume acela că investim într-o justiţie eficientă, modernă, prietenoasă, în folosul oamenilor şi pentru oameni”, a subliniat ministrul Justiției.

Investiție de peste 8,5 milioane de lei pentru lucrările de reabilitare și extindere a Tribunalului Mureș

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Adrian-Ioan Veştea, prezent și el la prezidiul Curții de Apel Târgu Mureș, a arătat că în prezent sunt 13 proiecte de investiţii în derulare la diferite sedii de instanţe din ţară, adăugând, ulterior, că una dintre acestea fiind chiar pentru lucrările de reabilitare și extindere a Tribnalului Mureș, o investiție cu o valoare de peste 8,5 milioane de lei.

„Noi vom fi în continuare implicaţi în reabilitarea sau în construirea şi crearea de condiţii cât mai bune pentru justiţia română. Până în prezent am reuşit 14 curţi de apel şi judecătorii care au fost realizate prin programele Companiei Naţionale de Investiţii. De asemenea, avem în diverse etape de implementare încă 13 proiecte care însumează o sumă de 450 de milioane de lei. Aici se încadrează și lucrările de reabilitare și extindere a Tribunalului Specializat Mureș, o investiție care se ridică la peste 8,5 milioene de lei”, a explicat ministrul Adrian-Ioan Veştea.

„Justiția nu se definește prin documente, ci justiția este cu, despre și pentru oameni”

În încheierea întrunirii, vicepreședintele Curții de Apel Târgu Mureș, Andreea Ciucă, a ținut un discurs diferit, în care a vorbit despre menirea justiției și despre importanța acesteia într-o societate democratică. Nu în ultimul rând, judecătoarea le-a mulțumit din nou tuturor celor implicați, dar în special constructorului care s-a ocupat de lucrările de renovare, Contranscom Benta SRL.

„Procesul de reabilitare și extindere a Palatului Justiției a fost un maraton plin de obstacole și, nu numai odată ni se părea că nu ne vom muta înapoi prea curând. Dar iată! Acest moment dovedește că am avut succes și, că așa cum spunea doamna ministru, omul sfințește locul. Ideea esențială a aducerii acestui sediu la standarde proprii rolului locului și implicit a justiției în secolul al 21-lea, nu a fost să creăm un edificiu în care să trăim noi în lux noi cei ce lucrăm aici, ci să respectăm cetățenii care se vor adresa celor trei instanțe prin demnitatea, sobrietatea, eficiența, accesabilitatea și funcționalitatea spațiului. O societate democratică nu poate fi concepută în afara independenței justiției. Dar, de fapt, cu siguranță putem spune că justiția nu se definește prin documente, ci că justiția este cu, despre și pentru oameni. Nu am afirmat niciodată că suntem infailibili, fără de greșeală, sau că în sistemul judiciar nu există probleme. Le cunoaștem și noi, nu le băgăm sub preș. Ne scuzăm doar atunci când avem motive justificate. Dar să fim serioși, care sistem social este perfect? Dar de aici și până la a prezenta sistemul juriridic ca și sursa tuturor problemelor este o cale lungă și inadmisibil de parcurs. Important este ca în tot ceea ce facem să spunem binelui bine și răului rău. Misiunea noastră este să aplicăm legea în spiritul ei. În final, cuvântul meu de mulțumire se adresează tuturor ce ne-au stat alături în acest parcurs. Un gând special pentru constructorul Contranscom Benta SRL, mai cu seamă directorului general Remus Bența, care a știut că pentru a obține un astfel de rezultat să pui unelte, materiale și utilaje nu este de ajuns, ci că trebuie să pui și suflet”, au fost cuvintele fostului președinte al Curții de Apel Târgu Mureș, actualul vicepreședinte, judecător Andreea Ciucă.

Lorena PINTILIE

Foto: Alex TOTH