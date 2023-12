VIDEO: Ziua Națională a României, prilej de bucurie pentru Comunitatea Blaga

Distribuie

Comunitatea Blaga a marcat Ziua Națională a României priintr-o serie de manifestări menite să scoată în evidență nu doar calitatea și performanța actului educațional, dar mai ales firescul bucuriei de a serba o zi încărcată de istorie și semnificații adânci pentru România.

Primul moment a fost consemnat în curtea liceului când toată suflarea Liceului a participat la parada portului popular după care s-a prins în tradiționala Hora Unirii.

„Ideea de a îmbrăca, măcar o dată în an, portul popular (ascuns prea mult timp în dulap) nu ne aparține. Nici măcar Parada costumelor naționale nu este o noutate pentru Comunitatea Blaga, fiind deja o tradiție aflată la a cincea ediție. Reușita acestei activități vine anul acesta din implicarea elevilor într-un număr surprinzător de mare. Reprezentanți ai fiecărei clase din liceu au prezentat în fața colegilor și profesorilor nu un costum, nu o haină, ci o poveste: ,,povestea iei țesute de bunica”, ,,povestea cătrințelor mamei”, ,,povestea brăcinarului moșului”…Și, poate mai important decât orice, elevii noștri ne-au predat azi o lecție: Unirea provinciilor istorice din 1918 a fost azi o Unire a tuturor românilor Blaga, fie ei etnici români, maghiari sau germani. Au etalat (într-o eră a globalizării) specificul tradițional al unei Românii celebre deja prin diversitatea ei culturală, alegând să poarte costumele strămoșești”, ne-a declarat prof. Raluca Enyedi, responsabil al Comisiei diriginților.

Ziua Națională, pe acorduri muzicale și vers eminescian

Al doilea moment dedicat Zilei Naționale a fost găzduit de Biblioteca Liceului, locul unde elevii și profesorii au avut parte de un moment special dedicat actului istoric din urmă cu 105 ani de la Alba Iulia.

Prof. Mirela Cioloca

„Marea Unire desăvârșită la Alba Iulia la 1 decembrie 1918 este cu siguranță unul din cel mai important eveniment din istoria țării noastre. După secole în care au fost controlați sau dezbinați de puteri străine, românii au reușit în sfârșit să se unească într-un singur teritoriu, sub o singură limbă și un singur nume. Nimeni nu poate spune că România și-a rezolvat toate problemele după înfăptuirea Marii Uniri, însă, uitându-ne în trecut, nu avem cum să nu simțim măcar puțină mândrie națională. De aceea, pentru că suntem români ne-am adunat să celebrăm această zi prin momente emoționante și incursiuni în istoria țării noastre care au clădit-o de-a lungul veacurilor”, a precizat prof. Mirela Cioloca din cadrul catedrei de limba română a Liceului Teoretic „Lucian Blaga”.

„Comunitatea Blaga este consolidată prin loialitate, rașespect, seriozitate și modestie”

La rândul său, prof. Andreea Dumitrache, directorul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” a subliniat importanța respectului față de istoria și cultura națională, una din cele mai importante lecții de predat tinerelor generații.

„Astăzi, într-un spirit de sărbătoare și unitate ne adunăm aici pentru a comemora și a celebra Ziua Națională a României. Ziua de 1 Decembrie este una deosebită, o zi în care ne amintim și sărbătorim Marea Unire de acum 105 ani. 1 Decembrie 1918 reprezintă o pagină glorioasă în istoria noastră când România a reușit să-și unească provinciile istorice într-un singur stat național independent. Imaginați-vă emoțiile și speranțele acelor oameni care au participat la Marea Adunare de la Alba Iulia visând la o Românie unită și liberă. Astăzi, suntem beneficiarii acelui sacrificiu. Este ocazie să reflectăm asupra valorilor noastre naționale și asupra drumului pe care l-am parcurs de atunci până acum. În calitate de educatori, avem responsabilitatea de a transmite mai departe tinerilor aceste valori și de a-i învăța importanța respectului față de istoria și cultura noastră. Unitatea și solidaritatea sunt cheile succesului nostru ca națiune. Într-o lume în schimbare rapidă, este crucial să cultivăm în rândul elevilor noștri dragostea pentru țară, respectul pentru diversitatea noastră și dorința de a contribui la dezvoltarea unei societăți mai bune. Astăzi, suntem aici pentru a încuraja toleranța, a promova educația ca mijloc de transformare și progres. Suntem moștenitorii unei istoric bogate și fabuloase și avem datoria de a continua să construim un viitor luminos pentru România noastră dragă. La mulți ani, România, la mulți ani tuturor celor care au contribuit la și contribuie în continuare la măreția țării noastre. Mihai I al României spunea: Coroana a consolidat România prin loialitate, curaj, respect, seriozitate și modestie.” Aș parafraza spusele Regelui Mihai astfel: Comunitatea Blaga este consolidată prin loialitate, rașespect, seriozitate și modestie”, a spus prof. Andreea Dumitrache.

Cele mai bune filme premiate

Primul moment special a fost vizionarea filmulețelor istorice create de elevi cu ocazia Zilei Naționale a României și premierea claselor câștigătoare.

„Anul acesta catedra de istorie a lansat o provocare claselor liceului nostru de a realiza un filmuleț cu diferite teme istorice. Suntem mândri de toți cei care au participat, s-au documentat foarte bine pentru realizarea acestor filmulețe, s-au implicat inclusiv în partea de recuzită, vestimentație. Din totalul de 17 filmulețe, am ales un număr de 7 filme finalist din care am premiat trei”, a precizat prof. Cristina Crețu, catedra de istorie din cadrul Liceului Teoretic „Lucian Blaga”.

Câștigătorii concursului au fost elevii clasei 10-a B cu filmul dedicat Revoluției din 1989, urmat de clasa 10-a F (Cucerirea Sarmisegetuzei de către romani) și clasa 11-a B (Comunismul în România).

Premierea câștigătorilor concursului ,,Gânduri pentru țara mea”

Momentul poetic susținut de elevii Moldovan Teodora, Macarie Antonia, Nagy Ștefania, Cota Bogdan din clasa 10-a C și recitalul susținut de Antonia Botoi și Ștefan Covrig a prefațat a doua serie de premiați din cadrul concursului ,,Gânduri pentru țara mea”, concurs de poezie și proză unde s-au remarcat elevii Nistor Alexandra, clasa 12-a F (Premiul I), Botoi Antonia, 12-a D (Premiul II), Boțog Cristiana, 10-a C. (Premiul III) la secțiunea Poezie, respectiv Friciu Geta, 11-a C (Premiul I), Leșinschi Raluca, 11-a C (Premiul II) și Chiverean Elisa, 12-a C (Premiul III) la secțiunea Proză.

Momentul dedicat Zilei Naționale a României s-a încheiat cu recitalul BlagaRocks, trupa Liceului Teoretic „Lucian Blaga” Reghin.

Alin ZAHARIE