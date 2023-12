Exploziv, spectacol jucat de 17 liceeni, astăzi, la sediul Incubator13

Distribuie

ExplozivArt este un proiect pilot de educație nonformală, dezvoltat local, adresat elevilor din liceele târgumureșene, coordonat de actorii Anca Loghin și Rareș Budileanu. Totul a început în luna septembrie când au obținut finanțarea acestui proiect, venit în completarea ofertei educaționale din licee printr-un tip de învățare alternativă.

Elevii au participat la o serie de ateliere interdisciplinare, specifice artelor spectacolului: actorie, mișcare scenică, improvizație, scriere dramatică, muzică, dar și arte media, branding creativ sau cunoaștere și dezvoltare personală, și design grafic în artă.

“Ne-a luat 3 săptămâni să mergem în toate liceele și să vorbim cu copiii, o etapă foarte importantă, pentru că ulterior când i-am întrebat cum de s-au hotărât să vină la ateliere, majoritatea au spus că datorită întâlnirii cu noi și a felului în care am prezentat proiectul. Avem elevi aproape din toate liceele din oraș, de-a lungul celor 3 luni au devenit o mare familie, au grijă unii de alții, se ajută și se protejează. În cadrul atelierului meu, am căutat împreună sensuri în diferite texte, le-am aprofundat și ne-am jucat curajos cu emoțiile și temerile fiecăruia, creionând personaje și relații. Inocența, entuziasmul și perspicacitatea acestor adolescenți au făcut ca fiecare atelier să fie o bucurie a descoperirii“, a declarat Anca Loghin.

“În cadrul atelierului Statut, relație și comunicare în spațiul mic ne-am cunoscut, ne-am mișcat, am aflat lucruri noi despre corpul nostru și cum e să funcționezi în parametri optimi într-un grup. Pot spune, în urma acestui atelier și a experienței pe care o am în acest domeniu, că evoluția adolescenților a fost una progresivă, grupul s-a închegat fantastic, comunicarea dintre ei a crescut la fiecare atelier, participanții au evoluat și au început să înțeleagă tot mai multe despre cum funționează corpul, gestul, privirea, cuvântul atunci când ești pe scenă și trebuie să le folosești cât mai expresiv.

Repetițiile pentru spectacolul Exploziv au fost intense, adolescenții au dovedit că pot avea răbdare, că se pot concentra, că își pot depăși limitele cu o energie debordantă.Împreună am inventat încă 8 personaje noi pentru piesa Exploziv, elevii au fost foarte inventivi și au colaborat unii cu ceilalți ca o adevărată echipă“, a menționat Rareș Budileanu.

“M-am bucurat de proiectul ExplozivArt nu doar din perspectiva profesorului ci și datorită lor, a liceenilor care m-au surprins foarte plăcut. În cadrul proiectului am întâlnit un grup de tineri foarte diferiți unul față de celălalt, dar care s-au sudat ca o echipa frumoasă și erau dornici să experimenteze și să se joace cu abilitățile lor artistice. Unde nu au reușit din prima, au dat dovadă de determinare. Am fost plăcut surprins să le aflu interesele și curiozitățile muzicale, la care sincer să fiu, nu mă așteptam și mă bucur că am avut ocazia să ne simțim bine împreună în timp ce aflam răspunsurile la aceste întrebări“, a adăugat Alex Cioată, împărtășind cu noi din experiențele trăite alături de minunata echipă de explozivi, în cadrul atelierelor Sunetul e în mine.

Perioada atelierelor s-a încheiat cu punerea în scenă a spectacolului “Exploziv” de Elise Wilk. Avanpremierele spectacolului au avut loc pe data de 3, respectiv 5 decembrie, la sediul Asociației Incubator13, în Turnul Porții din Cetatea Medievală Târgu-Mureș, iar premiera spectacolului în 8 decembrie la Teatrul Ariel.

Spectacol s-a jucat și pe 9 și 10 decembrie, la Teatrul Ariel, iar urmatorul are loc, astăzi,16 decembrie la sediul Incubator13, de la ora 18:00, cu intrare gratuită, urmată de o sesiune Q&A și de discuții cu publicul.

Din distribuție fac parte actorii Anca Loghin, Mihai Crăciun și Larisa Giurgiu, alături de elevii Alex Nicoară, Iuli Modure, Sergiu Suciu, Ionuț Man, Andreea Puiu, Ana Tomulețiu, Briana Zokorias, Roxana Rîtea, Teodora Rus, Maria Grif, Alexandru Anuriev, Julia Chirteș, Yasmine Forrer, Elisa Brown, Mălina Bîrsan, Alexandru Man, Joshua Vlad. Scenografia Gavril Siriteanu, regia Rareș Budileanu, asistent regie Loredana Dascălu.

“Am toată admirația pentru acești copii. Pe lângă școală, în cele două luni jumătate de ateliere a fost destul de dificil pentru ei, unii fac și voluntariat, unii chiar și lucrează, au alte activități extrașcolare, au un program extrem de încărcat. Timp de o luna, cât au ținut repetițiile, au venit 5 zile pe săptămână, un efort de admirat, iar rezultatul este cu adevărat exploziv. În cadrul proiectului, am jucat cu ei eu și colegii mei, Mihai Crăciun și Larisa Giurgiu,pentru că am vrut să vadă cum e să colaborezi cu actori profesioniști, dar următorul pas este să refacem distribuția cu ei și în rolurile acestea, pentru că vrem să îi înscriem la cât mai multe festivaluri de liceeni. Spectacolul se va juca în continuare și după încheierea proiectului, la noi la sediul Incubator13 “ a adăugat Anca Loghin.

Asociaţia INCUBATOR13, organizatorul acestui proiect, este munca activă a unor artiști și căutători de artă de a ține comunitatea din Târgu-Mureș conectată la cultura alternativă.