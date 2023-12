Candidează Cosmin Pop la Primăria Târgu Mureș? Răspunsul omului de afaceri

Distribuie

Omul de afaceri Cosmin Pop a anunțat în urmă cu câteva zile, cu prilejul participării la emisiunea ”La tablă” difuzată de postul de televiziune M9 TV, că ia în calcul o candidatură independentă la funcția de primar al municipiului Târgu Mureș, la alegerile locale din anul 2024.

”Dacă mâine ar fi alegerile atunci n-aș mai putea să scap de un răspuns. Având în vedere că nu sunt… nu prea avem șanse, noi, generația noastră. Nu prea avem timp, pe lângă că n-avem șanse. Va trebui să o jucăm, va trebui să găsim varianta pe care să nu o transformăm într-un capriciu, personal mă refer. Va trebui să găsim varianta care să unifice, care să solidarizeze, și va trebui să și câștigăm”, a afirmat Cosmin Pop în timpul emisiunii moderată de jurnalistul Tiberiu Lovin.

Întrebat dacă are o echipă alături de care se pregătește pentru viitoarea candidatură, proprietarul cunoscutului imobil ”Cocoșul de Aur” din Târgu Mureș a răspuns: ”Lucrez deja la ea. Spre marea mea bucurie unii dintre oameni bineînțeles sunt oameni foarte ocupați, oameni foarte prosperi, și am primit următorul răspuns: dacă tu ești dispus să faci asta nu te-aș lăsa singur sau nu o să te las singur. Mă onorează și mai mult decât atât cu fiecare răspuns de genul acesta simt că are sens.”

La finalul emisiunii, omul de afaceri Cosmin Pop a dezvăluit și un posibil slogan al viitoarei sale candidaturi, construit în 27 de ani de antreprenoriat: ”Etnia mea este progresul!”.

Alex TOTH