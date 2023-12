Smiling primary school teacher with her students in the classroom.

Metodologia-cadru a Concursului de Titularizare, publicată Distribuie Ministerul Educației a anunțat miercuri, 27 decembrie, Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2024-2025. Conform informațiilor emise, Concursul național de ocupare a posturilor didactice de predare se va organiza la fel ca și în anii anteriori și va inlclude cele două probe: proba practică/ inspecția specială la clasă și proba scrisă. Aceste probe se vor desfășura conform calendarului, astfel: – 8-17 mai 2024: înscrierea candidaților – 29 mai-28 iunie 2024: probele practice/ orale și inspecțiile speciale la clasă -17 iulie 2024: proba scrisă pentru ocuparea posturilor didactice La momentul actual, Metodologia-cadru a fost trimisă spre publicare în Monitorul Oficial. Aceasta a fost pusă în acord cu prevederile noii Legi a învățământului preuniversitar și include precizări noi. M.R. Sursa foto: depositphotos

