Veste bună pentru UMFST, la final de an

Distribuie

Rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, prof. Univ. Dr. Leonard Azamfirei, a anunțat miercuri, 27 decembrie, pe pagina sa de Facebook, faptul că programele de studii Medicină- limba engleză din Târgu Mureș și Medicină- limba engleză din Hamburg, Germania din cadrul universității, au dobândit Certificat de acreditare pentru următorii 5 ani (durata maximă) de la Independent Agency for Acreditation and Rating (IAAR). „Certificarea internațională IAAR este recunoscută de World Federation of Medical Education (WFME) și asigură recunoașterea diplomelor emise de universitate în toate țările membre WFME. IAAR este membru al European Quality Assurance Register in Higher Education (EQAR) și al European Association for Quality Assurance in Higher Education”, a precizat acesta în cadrul postării sale.

M.R.

Sursa foto: Leonard Azamfirei