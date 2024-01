FOTO: ”Ce face Uniunea Europeană pentru mine?” Temă ediției 34 a Conferințelor Blaga

Distribuie

Ce face Uniunea Europeană pentru mine? O întrebare mai mult decât firească în contextul actual care și-a căutat un răspuns în cadrul celei de a 34-a ediție a Conferințelor Blaga, eveniment organizat în luna decembrie a anului trecut la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Reghin.

„La inițiativa echipei EPAS (Școală Ambasador al Parlamentului European), în data de 19 decembrie 2023, s-a desfășurat a 34-a ediție a Conferințelor Blaga. Invitații noștri, foști și actuali elevi Blaga, au împărtășit experiențe, cunoștințe și competențe dobândite în cadrul proiectelor europene. Erasmus+ este un program complex de educație formală, nonformală și informală care contribuie semnificativ la dezvoltarea personală, academică și profesională a tinerilor. Suntem bucuroși că un număr atât de mare de tineri din liceul nostru a beneficiat de aceste programe europene generoase”, ne-a declarat prof. Cristina Drescan, inițiatorul și coordonatorul Conferințelor Blaga.

Membrii echipei EPAS Blaga s-au declarat extrem de încântați de statutul de școală-candidat pe care Liceul Treoretic „Lucian Blaga” îl are în momentul de față în ce privește postura de „Școală ambasador a Parlamentului European.

„Programul „Școli-Ambasador ale Parlamentului European” (EPAS) în care Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Reghin se află în ipostaza de școală-candidat, reprezintă o oportunitate valoroasă pentru elevi și profesori de a se implica activ în cunoașterea Uniunii Europene și democrației parlamentare. Echipa EPAS de la liceu, formată din elevi și profesori extrem de dedicați, participă entuziast la această inițiativă, aducând contribuții semnificative la proiect și la dezvoltarea cunoștințelor europene în școală. Astfel, Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga” Reghin este mândru să găzduiască ce-a dea 34-a ediție a Conferințelor Blaga pe tema ,,Ce face UE pentru mine?”. Această conferință oferă participanților oportunitatea de a discuta cu beneficiarii Proiectelor Europene ERASMUS+ care au participat la schimburi de experiență – ce au ajutat la formarea lor ca cetățeni europeni activi și informați, responsabili și deschiși la diversitatea culturală și socială a Uniunii Europene. Eforturile echipei EPAS Blaga, aduc aici o contribuție semnificativă la construirea unui mediu educativ mai cuprinzător și orientat către cetățenia europeană. Ca membru dedicat al echipei EPAS, am avut ocazia să particip cu entuziasm la această ediție care a adăugat informații prețioase în portofoliul personal atât mie cât și celorlalți participanți. Această conferință a avut un rol important în formarea mea ca cetățean european, evidențiind aspecte valoroase din proiectele ERASMUS+. Am avut șansa să asimilez cunoștințe din proiecte internaționale, îmbunătățind înțelegerea asupra importanței colaborării și a diversității culturale”, a precizat Elisa Chiverean, ambasador junior EPAS.

„Am participat în calitate de speaker la ce-a de-a 34 ediție a Blaga Conferences, organizată într-o formă diferită de această dată. Astfel conferința s-a desfășurat sub forma unui atelier de tip ”Biblioteca vie”. În această idee, din perspectiva mea fiecare grup a fost total diferit, fiecare a avut curiozități diferite despre programele Erasmus+ la care am participat, dar și despre astfel de proiecte în general, de la cum ajungi să faci parte dintr-un astfel de proiect până la cum a fost experiența mea cu aceste proiecte. Am încercat să ofer o perspectivă cât mai amplă a proiectelor la care am participat, a avantajelor și dezavantajelor participării în astfel de proiecte, a ceea ce le face unice pe fiecare și de ce merită cu adevărat să fi parte a unei experiențe de acest fel.”, a declarat Căprar George-Ciprian, ambasador junior EPAS.

Alin ZAHARIE