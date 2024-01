VIDEO: Balul Însuraților, tradiție respectată cu strictețe în comuna Chiheru de Jos

Distribuie

Comuna Chiheru de Jos și-a respectat și în acest an tradiția organizând sâmbătă, 6 ianuarie, în zi de Bobotează, o nouă ediție a tradiționalului Bal al Însuraților. Evenimentul a fost găzduit de Căminul Cultural din localitatea Urisiul de Sus animat și în acest an de bună dispoziție, stare specifică Balului Însuraților la fiecare început de an.

Cei care s-au îngrijit de buna desfășurare a balului au fost Haba Vasile și Maria și familia Moldovan Viorel și Mariana care merită toate felicitările pentru reușita din plin a balului. Felicitări se cuvin muzicanților, în frunte cu Maestrul Puiu Râmba, și nu în ultimul rând tuturor celor care, cu drag au îmbrăcat portul popular și au onorat cu prezența la Balul Însuraților din comuna Chiheru de Jos.

Tradiția spune că la finalul balului sunt desemnați arendașii ediției viitoare ale Balului Însurațior. De această dată nu vor fi doar două familii, ci patru, respectiv Buti Florian cu Laura, Tatar Dan cu Maria, Pop Ilie cu Simona și Suciu Vasile și Maria.

(Redacția)