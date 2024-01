VIDEO: Familia părintelui Mera din Lunca Tecii, patru generații cu numele de Ioan

Distribuie

Printre cei prezenți sâmbătă, 6 ianuarie în centrul satului Lunca cu ocazia tradiționalului obicei al colacului și călărețului care prefațează Balul Ionilor s-a numărat și părintele paroh Ioan Mera, gazda primei părți a zilei cu prilejui Sfintei Liturgii oficiată în zi de Bobotează.

„Mă bucur să avem oaspeți în satul Lunca la această frumoasă și mare sărbătoare cu o însemnătate deosebită pentru toți cei care sunt consătenii noștri, fii ai satului și toți cei care iată, cu mare drag participă la astfel de evenimente. Este o sărbătoare creștinească, cu tradiții multe pe care încercăm să le perpetuăm aici în satul Lunca, în satul tradițional românesc. Deși suntem cumva afectați de această dezvoltarea postmodernă, încercăm și noi cât de cât să păstrăm tradițiile. Suntem în ziua Bobotezei, ziua în care Domnul Iisus Hristos a fost botezat în Iordan de către Ioan. Numele de Ioan se traduce cu ”Darul lui Dumnezeu”, cel care a venit prin dar, prin milostivire, prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Iată că tot el s-a învrednicit ca să fie cel care îl botează pe însuși Stăpânul, pe însuși cel care este dătătorul și făcătorul la toate, cel care este izvorul vieții”, a precizat Ioan Mera, preot paroh Lunca Tecii.

Sărbătoarea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul este una deosebită pentru luncani, cu precădere pentru familia părintelui Ioan Mera care poartă cu mândrie numele de Ioan.

„Ioan este Darul lui Dumnezeu, iar noi cei din Lunca, strămoșii noștri l-au luat ocrotitor pe acest mare proroc care este Ioan Botezătorul. Spun aceste lucruri deoarece înclusiv în familia noastră, și o spun cu mândrie, suntem patru generații în care toți purtăm numele de Ioan. Este vorba despre fiul meu care are nume de Filip Ioan, de subsemnatul, Ioan Mera, preotul paroh al satului Lunca, tata Ioan și nu în ultimul rând bunicul meu care încă este în viață și trăiește. Iată că sunt patru generații de Ioan în familia noastră. Cu siguranță că în multe familii din satul Lunca sunt persoane care au numele ocrotitor al Sfântului Ioan. Mulțumim bunului Dumnezeu și Sfântului Ioan Botezătorul că ne-au binecuvântat satul nostru și fiecare moment al sărbătorii este marcat aici la lunca cu întreaga comunitate. Suntem deosebit de bucuroși că la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie am participat nu numai noi, cei care ne vedem zilnic aici în satul acesta care, chiar dacă este centru de comună este mai micuț cu populație redusă, iată că la această sărbătoare vin și cei care se consideră fii ai satului sau prieteni ai noștri și astfel este este o bucurie pentru toată. Le doresc tuturor pe această cale un An Nou cu belșug, cu pace și cu multă bucurie. Doamne ajută”, a declarat părintele Ioan Mera.

Alin ZAHARIE