Creșteri alarmante de îmbolnăviri, în județul Mureș Distribuie În săptămâna 22-28 ianuarie, numărul virozelor înregistrate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Mureș continuă să fie unul alarmant, în creștere față de săptămâna precedentă, întrunind un total de 5175 de cazuri depistate la nivelul județului Mureș, dintre care 40 au necesitat internare. În același raport epidemiologic au fost prevăzute 1765 de cazuri de pneumonii, dintre care 132 s-au soldat cu spitalizare. De asemenea, în săptămâna precedentă au mai fost consemnate un total de 306 cazuri de gripă, dintre care 66 de persoane au prezentata simptome ce au necesitat spitalizare. Echipa cotidianului Zi de zi vă dorește multă sănătate și la cât mai multe zile fără febră, tuse sau frisoane! M.R. Sursa foto: Freepik

