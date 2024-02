Baschet masculin: Înfrângere în deplasare

Distribuie

Chiar dacă s-au întors la București cu încredere după victoria de săptămâna trecută cu Dinamo, echipa de baschet masculin din cadrul CSM Târgu Mureș a suferit o înfrângere în a doua deplasare în capitală.

Într-un meci din Liga Națională de Baschet Masculin (LNBM), în faza a II-a, etapa 3, Rapid București a învins CSM Târgu Mureș cu scorul de 86-78 (18-20, 32-17, 15-20, 21-21).

Marcatorii echipei au fost: Jeremic 18 (3×3), Gajovic 14 + 7 recuperări, Sánta 11, Person 10, Martinic 8 + 7, Borşa 6 (2×3), Lowrance 5 și Engi-Rosenfeld 4 (1×3). Totodată, au mai jucat Nistor și Sólyom.

Partida a început în ritmul anterioarelor, cu Borșa marcând o triplă. Chiar dacă nicio echipă nu s-a distanțat considerabil, gazdele au avut un avantaj de 5 puncte, dar Jeremic a reușit să marcheze ultimele 7 puncte ale sfertului, permițând echipei noastre să intre în avantaj la pauză.

În actul secund, Rapidul a început cu 9 puncte consecutive, iar mureșenii au fost nevoiți să recupereze din nou. Cu toate eforturile, gazdele au condus echipa noastră cu 13 puncte la pauza mare.

„După reluare, gazdele au fost cele care au marcat primele, iar echipa noastră a început cursa de urmărire cu un ecart de 15 unităţi. Au trecut 4 minute şi diferenţa tot nu voia să scadă cu toată insistenţa jucătorilor noştri. Gazdele ne-au închis spaţiul de aruncare de la distanţă, iar sub coş Gajovic (de două ori) şi Sánta, ne-au adus sub 10 şi până la finalul sfertului am mai reuşit să reducem diferenţa cu încă două – speranţa de recuperare încă exista.

Însă ultimul act a început cât se poate de prost pentru noi. Rapidul a pus repede 7 puncte pe tabelă, astfel cursa de urmărire reîncepea de la -15. Engi a marcat un „four point play”, înscriind şi libera după faultul la aruncarea de trei reuşită şi la mijlocul sfertului am reuşit din nou să ne băgăm capul sub 10 puncte, prin punctele semnate de Lowrance şi Martinic”, se precizează pe pagina de Facebook a CSM Târgu Mureș.

Potrivit aceleiași surse, cu exact două minute înainte de final s-a aprins din nou speranţa egalării, Jeremic reuşind un coş spectaculos de la distanţă, însă gazdele au gestionat foarte bine finalul.

Concentrarea echipei se află acum pe cupă. Urmează acum sfertul de finală din Cupa României, unde echipa antrenată de George Trif şi Vlad Pora va juca joi, 15 februarie, de la ora 17:45, împotriva formației CSM CSU Oradea, în sala „Horia Demian” din Cluj.

Diana CĂRBUREAN