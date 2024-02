Scandalul cazurilor de scarlatină de la „Nicolae Bălcescu”: Ce spune directorul despre ce se vehiculează în presă

Distribuie

În urma apariției unor informații conform cărora conducerea Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” din Târgu Mureş a ascuns, în primă fază, faptul că mai mulți elevi s-au îmbolnăvit de scarlatină, directorul școlii, Nogy Ibolya, a dezvăluit în exclusivitate cotidianului Zi de Zi care a fost, de fapt, situația.

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” din Târgu Mureş a înregistrat sătpămâna trecută (05-11 februarie) șapte cazuri de scarlatină în rândul elevilor. Deși, inițial, s-a speculat în presă faptul că autoritățile nu au fost informate de cazurile de îmbolnăvire, conducerea unității de învățământ a declarat că Inspectorii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Mureș au fost anunțați de îndată ce s-au înregistrat două astfel de cazuri la aceeași clasă.

„În data de sâmbătă, 3 februarie, am fost oficial anunțată că în școală există două cazuri de scarlatină în rândul elevilor, primele două, de altfel. După acele două cazuri, de îndată ce am fost anunțată, am dezinfectat clasele în care studiază copilașii. Luni, 5 februarie, am anunțat primăria despre cei doi copii. Avem acolo un medic care se ocupă de aceste cazuri și răspunde de starea de sănătate a elevilor din școli și l-am întrebat ce e de făcut”, ne-a declarat directorul conducerea Școlii Gimnazială „Nicolae Bălcescu” din Târgu Mureş, Nogy Ibolya.

Conform procedurilor, DSP trebuie anunțat abia după apariția celui de-al patrulea caz

Directoarea a declarat că DSP-ul a fost anunțat joi, 8 februarie, de apariția celui de-al patrulea caz, după ce i s-a comunicat de către medicul din primărie că doar atunci ar trebuie anunțate autoritățile.

„Inițial ni s-a transmis că trebuie să dezinfectăm clasele unde studiază elevii bolnavi de scarlatină pentru a opri răspândirea bolii, lucru pe care l-am și făcut. Tot atunci ni s-a spus să anunțăm DSP-ul doar după, și în cazul în care, apar alte două cazuri. Deci doar după patru cazuri confirmate în aceeași clasă ni s-a spus să anunțăm autoritățile sanitare. Al patrulea caz din aceeași clasă a apărut joi, 8 februarie, dată la care am și anunțat, atât telefonic cât și prin mesaj scris, DSP-ul. Inspectorii DSP Mureș au venit la scurt timp, au deschis o anchetă și ne-au spus că trebuie să dezinfectăm clasele de curs, exact ce făcusem deja de la începutul săptămânii, după ce mi s-a comunicat că avem doi elevi suspecți de scarlatină. Am amplasat, astfel, lampe cu raze UV”, a explicat cadrul didactic.

Toate cele șapte cazuri au fost înregistrate la elevi care învaţă doar în unul dintre cele două corpuri de clădire în care funcţionează şcoala. Vineri, 9 februarie, cu acordul părinţilor, cei de la DSP au intervenit pentru a prelua probe doar de la copiii care învață în clădirea unității de învățământ, pentru a opri răspândirea bolii către elevii care studiază în celălalt corp al unității de învățământ.

Directorul executiv al DSP Mureş, dr. Iuliu Moldovan, a validat existenţa a celor şapte cazuri suspecte de scarlatină, pentru care se aşteaptă rezultatele de laborator. „Până în acest moment avem şapte cazuri posibile de scarlatină într-o unitate şcolară, un posibil focar, fiind patru cazuri într-o clasă, două în altă clasă şi unul în altă clasă. Au fost diagnosticate cu test rapid. Pentru a avea certitudine, e nevoie de test de evidenţiere a streptococului prin exsudat faringian şi cultură bacteriană. E în desfăşurare şi o anchetă epidemiologică”, a declarat presei directorul DSP Mureş, dr. Iuliu Moldovan.

„După inspecția dânșilor (inspectorii DSP), s-a constat că niciun caz nu este 100% relevant deoarece rezultatele care au ieșit pozitiv au fost făcute cu teste rapide, care nu sunt mereu concludente. Unii dintre acei copii bănuiți de scarlatină au fost confirmați, printr-un al doilea test mult mai relevant, că este vorba de o viroză, de fapt, deci nu a fost scarlatină. Mulți dintre ceilalți elevi bănuiți de această boală nici măcar nu au fost la medicul de familie pentru a fi confirmată afecțiunea, ci și-au făcut teste rapide, având simptome de răceală. Atunci, inspectorii DSP au spus că ei nu pot trece prin procedură la pasul următor, ceea ce însemnă prelevarea de exudat faringian tuturor copiilor din școală pentru a stopa răspândirea acestei boli, pentru că niciun test făcut de elevii care au prezentat simptome de scarlatină nu au fost concludente”, a mai subliniat profesoara.

„Ne-am luat toate măsurile de igienizare, inclusiv instalarea unor triaje la intrarea în școală”

Conducerea școlii s-a asigurat că s-au luat toate măsurile de precauție în interiorul unității de învățământ. Mai mult de atât, în clădirea în care s-au confirmat cazurile de scarlatină, se fac zilnic, în fiecare dimineață, triaje și testări rapide ale celor mici.

„Noi ne-am luat toate măsurile de igienizare, inclusiv instalarea unor triaje care se fac de asistentele școlii în fiecare dimineață, la intrare în unitatea de învățământ pentru a identifica eventualele boli contagioase purtate de elevii noștri și, evident, pentru a evita răspândirea lor. Nu au mai fost cazuri de genul nici la finalul săptămânii trecute și nici la începutul săptămânii acesteia, să fie identificat în cadrul triajelor, mă refer. S-a semnalat, într-adevăr, un caz de scarlatină în această săptămână, venit de la un elev care s-a testat acasă cu un test dintr-acela rapid, deci nu a avut contact cu alți elevi”, a mai explicat directorul unității de învățământ, Nogy Ibolya.

Scarlatina este o boală infecţioasă provocată de un streptococ care se manifestă prin febră, dureri abdominale, vărsături şi erupţii pe piele. Se tratează cu antibiotic, dar în primele zile este extrem de contagioasă şi tocmai din acest motiv pacienţii trebuie izolaţi.

