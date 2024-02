Bugetul local din Târgu Mureș, mai „sărac” cu 300 de milioane de lei față de cel de anul trecut

Distribuie

Primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, a susținut miercuri, 14 februarie, o conferință de presă în care s-a discutat despre bugetul local al orașului pentru anul 2024. Edilul a ridicat la fileu mai multe subiecte „sensibile” pentru cetățenii târgumureșeni, printre care tăierea veniturilor din bugetul de stat, schimbările aduse în ultimii patru ani de către administrația la conducerea căreia se află din 2020, problemele de infrastructură ale orașului, dar și un subiect mai nou legat de accidentele rutiere care se țin lanț în ultima perioadă.

„În urmă cu patru ani, Târgu Mureș era un oraș care stagna, blocat în dezvoltare. De aici am pornit. Știam că dezavantajul pe care îl acumulase în ultimele două decenii, în comparație cu alte orașe din Transilvani, nu putea fi schimbat în decursul a patru ani. Prin urmare, am decis să punem orașul pe un nou curs și să pornim spre drumul dezvoltării durabile. Vedem deja rezultate tangibile, dar suntem încă la început de drum. Ceea ce avem în plan durează mai mult de patru ani, aceștia fiind ani de pregătire și de implementare, tocmai de aceea, tot ceea ce s-a realizat trebuie privit din această perspectivă”, a deschis edilul conferința de presă.

Bugetul municipiului Târgu Mureș în 2023, cu 300 de milioane de lei mai mare față de cel de anul acesta

„Voi începe cu prezentarea a câtorva cifre despre execuția bugetară a municipiului Târgu Mureș în anul 2023. Anul trecut a fost un buget record în ceea ce privește bugetul orașului, execuția bugetară fiind, de asemenea, o execuție record care s-a ridicat la suma de 739 de milioane de lei, iar creditele bugetare s-au ridicat la suma de 920 de milioane de lei, execuția bugetara aflându-se undeva la 75%. În ceea ce privește investițiile din fonduri europene, anul trecut, suma s-a ridicat la peste 2.000 de lei pe cap pde locuitor., ceea ce înseamnă 246 de milioane de lei veniți din fonduri europene din fondul bugetar total al anului trecut. 2023 a fost un an în care s-au finalizat o serie de finanțări, dar s-au făcut și multe etapizări având în vedere procedurile foarte dificile de obținere a avizelor pentru infrastructura mare, unde întârzierile se abat în toată țara. Dar aceasta este realitate din prezent, din păcate”, a declarat primarul municipiului Târgu Mureș, referitor la bugetul din anul precedent.

Cât despre bugetul din acest an, edilul a vorbit despre o scădere de peste 300 de milioane de lei față de cel de anul trecut, adică de la bugetul din 2023 de 920 de milioane, la un buget de 625 de milioane de lei în 2024. Cu toate acestea, primarul a prezentat această scădere drept un „triumf”, subliniind faptul că acesta este al doilea cel mai mare buget din istoria orașului.

„Pe 2024 am creat un buget pentru susținere și dezvoltare, iar veniturile planificate ale bugetului local se ridică la 607 milioane de lei, cheltuielile fiind estimate la valoarea de 625 de milioane de lei. Dacă ne uităm pe ultimii 20 de ani, este al doilea cel mai mare buget din istoria orașului. Desigur, unii vor spune că este un buget mai mic decât cel de anul trecut, dar sunt trei motive pentru acest aspect. Principalul motiv pentru care bugetul de anul acesta nu s-a majorat se datorează faptului că anul acesta administrația locală, împreună cu consiliul local din Târgu Mureș, a decis să nu transferăm inflația către populație. Prin urmare, taxele și impozitele locale nu au fost majorate. Eu consider că am făcut bine”.

În ceea ce privește bugetul local al municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán a vorbit despre existența unei măriri a sumei totale în anul acesta față de anul trecut. Dacă în 2023 bugetul local al orașului se ridica la suma de 435 de milioane de lei, în 2024 bugetul local a crescut la 450 de milioane, o mărire ușoară, însă notabilă, spune el. Totodată, edilul a prezentat sumele din ultimii patru ani (de când a preluat conducerea) ca o victorie, spunând că în perioada mandatului său veniturile au crescut, referindu-se la primii trei ani ai mandatului său, însă nu a dat detalii despre diferența mică a sumei de anul acesta comparativ cu cea a anului anterior.

„Aș dori să spun că, din 2020 de când urmăresc veniturile proprii ale orașului (bugetul local), bugetul a crescut. Din 2020 când era 297 de milioane de lei, 2021 a fost de 316 milioane de lei, 2022 a fost de 406 milioane de lei, 2023 435 de milioane, iar în 2024 fondul local a ajuns la 450 de milioane de lei. Acest lucru înseamnă că în patru ani veniturile orașului au crescut cu 150 de milioane de lei, un rezultat foarte bun”, a mai prezentat primarul.

Guvernul României, „vinovat” pentru reducerile veniturilor din bugetul de stat

Soós Zoltán a vorbit inclusiv despre reducerea veniturilor din bugetul de stat, reducere despre care spune că este rezultatul unui „motiv misterios” venit din partea Guvernului. Acesta a precizat că peste 28 de milioane de lei din bugetul cuvenit municipiului Târgu Mureș a fost anulat de către Guvernul PSD-PNL aflat la conducere.

„O altă sursă de venit este bugetul de stat. Aici trebuie să menționez că în a doua jumătate a anului trecut Guvernul a decis să pună capăt risipei bugetare, ceea ce în sine este un lucru corect, dar dintr-un motiv misterios, a vrut să recupereze acești bani și de la administrațiile locale din țară. Astfel, ceea ce s-a risipit de-a lungul anilor s-a recuperat în timp de la UAT. Veniturile noastre bugetare au fost reduse, iar asta înseamnă reducerea cotei de impozit pe venit local. Guvernul PSD-PNL a scos aproape 28 de milioane de lei din bugetul cuvenit municipiului Târgu Mureș, adică din buzunarele locuitorilor orașului. În plus, Guvernul a impus o reducere de 15% a cheltuielilor de funcționare, ceea ce înseamnă că multe reabilitări și investiții sunt amânate”, a ținut el să sublinieze.

Din spusele primarului, sistemul educațional din municipiu a fost pus pe primul loc în ceea ce privește cheltuielile din acest an. „Am promis deja în timpul campaniei că vom schimba totul în domeniul învățământului”.

„Târgu Mureș s-a descurcat relativ bine anul trecut, și totuși, de-a lungul anilor a acumulat sume substanțiale de bani pe care continuăm să le cheltuim în acest an. Avem în 2024 și un buget pentru susținere și dezvoltare. În ceea ce privește susținerea, nu s-au majorat taxele și impozitele, însă am majorat cheltuielile sociale și am prioritizat renovarea școlilor. Am promis deja în timpul campaniei că vom schimba totul în domeniul învățământului, iar în ultimii ani s-au renovat 10 școli și grădinițe. În ceea ce privește dezvoltarea, la rubrica de cheltuieli, avem 49 de milioane de lei din bugetul local și 63 de milioane alocare angajament multianual. Pentru proiecte din surse externe nerambursabile avem 53 de milioane de lei, iar în 2024 avem la capitol de investiții publice suma de 80 de milioane din bugetul local, iar dacă adăugăm și cei 54 de milioane de lei din venituri externe se ajunge la un total 144 de milioane de lei prevăzute pentru investiții publice”, a mai sintetizat edilul.

Accidentele rutiere din oraș, motiv de preocupare pentru administrația locală

„În final, permiteți-mi să vorbesc despre un domeniu care a fost obiectul dezbaterii printre locuitorii din oraș. La sfârșitul anului 2023 au avut loc, din nefericire, mai multe accidente, unele dintre ele fiind extrem de grave, soldându-se cu pierderi de vieți omenești. Am pregătit împreună cu poliția județeană o serie de măsuri în ceea ce privește transformarea circulației în municipiu, astfel încât trecerile de pietoni din oraș să fie mult mai sigure”, a specificat primarul.

Citește și: Șirul accidentelor la Târgu Mureș continuă! Alți doi pietoni, accidentați la distanță de o oră unul de celălalt

„Când am depus jurământul de primar, am promis o reînnoire completă a orașului, dar am adăugat de asemenea că nu va fi nici rapid și nici ușor. Trei ani mai târziu tot ceea ce am declarat s-a adeverit. Construim orașul cărămidă cu cărămidă. Suntem în mișcare, mai avem mult de lucru, dar suntem pe drumul cel bun”, a încheiat primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, în cadrul conferinței de presă de miercuri, 14 februarie.

Lorena PINTILIE

Foto: Diana CĂRBUREAN