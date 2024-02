Autoturism urmărit de Poliția Târgu Mureș. Dosar penal pentru mai multe infracțiuni

Distribuie

Polițiștii Biroului Rutier Târgu Mureș au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a unui bărbat în vârstă de 28 de ani, ulterior urmăririi sale în trafic și săvârșirii mai multor fapte de natură penală.

Conform informațiilor furnizate de Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, la data de 18 februarie, în jurul orei 14.30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Târgu Mureș au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, care se deplasa pe strada Gheorghe Doja, cu direcția spe localitatea Cristești.

”Autovehiculul nu s-a conformat semnalului, continuându-și deplasarea, fapt pentru care polițiștii au pornit în urmărirea acestuia. Pe strada Dezrobirii, autoturismul urmărit a intrat în coliziune cu o poartă metalică, iar șoferul și un pasager au părăsit vehiculul și au escaladat un gard, producând mai multe pagube materiale în încercarea de a scăpa de polițiști. Aceștia au fost prinși și imobilizați, șoferul fiind identificat în persoana unui bărbat de 28 de ani, iar pasagerul a unuia de 26 de ani, ambii din Târgu Mureș”, a informat sursa citată.

Potrivit polițiștilor, ”la controlul corporal efectuat, asupra pasagerului a fost identificat un plic tip ,,zip-lock”, conținând o substanță cristalină de culoare albă, ridicat în vederea continuării cercetărilor”, iar ”conducătorul auto a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind negativ.”

”De asemenea, ca urmare a verificărilor efectuate în bazele de date, a reieșit faptul că acesta are dreptul de a conduce vehicule suspendat. Polițiștii au dispus reținerea celui în cauză pentru 24 de ore, fiind condus și predat Centrului de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Mureș pentru executarea măsurii. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, distrugere și violare de domiciliu, sub supravegherea unității de parchet competente”, a mai transmis Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

