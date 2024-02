Un nou proiect politic ”în coasta UDMR Târgu Mureș”, cu Pápai László (ex-POL), Kali István și Mózes Ádám

Distribuie

Preşedintele Alianţei Maghiare din Transilvania (AMT), deputatul Zakarias Zoltan, a anunţat vineri, 16 februarie, constituirea organizaţiei Târgu Mureş a AMT, echipa de conducere fiind formată din Kali István, în calitate de preşedinte, şi din Pápai László şi Mózes Ádám, ca vicepreşedinţi.

„Ieri a avut loc şedinţa de formare a filialei din Târgu Mureş a Partidului Alianţa Maghiară din Transilvania, la un an după congresul nostru naţional, iar în urma acestei şedinţe a fost ales ca preşedinte al organizaţiei Kali István, iar Pápai László şi Mózes Ádám ca vicepreşedinţi. Noi am pornit această integrare, Kali István se întoarce în echipa noastră după o pauză de mai bine de 10 ani şi prin alegerea domnului Pápai László dorim să lansăm un apel către cei care l-au sprijinit până acum în cadrul Partidului Oamenilor Liberi, ca să se alăture echipei noastre. Şi dorim ca în următoarele luni să ne pregătim şi să intrăm în Consiliul Local al municipiului Târgu Mureş cu o echipă bine pregătită, care va reprezenta interesele comunităţii”, a declarat, într-o conferinţă de presă, preşedintele Alianţei Maghiare din Transilvania.

Zakariás Zoltán a precizat că AMT va avea listă proprie de candidaţi la viitoarele alegeri locale, pentru Consiliul Local Târgu Mureş.

„Au fost vremuri în care se spunea că Târgu Mureş este la nivelul Clujului. Aceste vremuri au trecut şi am zis că ce bine ar fi să fim la un nivel cu Sibiul. Iar acum vorbim despre faptul că şi Bistriţa ne-a depăşit deja. Dacă privim la proiectele PNRR, Clujul construieşte metroul, iar noi n-am fost în stare să construim nici măcar un muzeu al fotografiei. Zilele trecute de două ori a fost la mine câte un reprezentant care făcea un sondaj de opinie şi m-a întrebat care este proiectul de care aş putea fi mândru la Târgu Mureş şi, sincer, m-am gândit foarte mult. Ce să răspund? Totuşi, am pomenit de transportul local care a fost modernizat, dar acel proiect a fost iniţiat şi câştigat de conducerea anterioară a oraşului, şi nu de conducere actuală, ei doar au cheltuit banii din acest proiect”, a declarat noul preşedinte al AMT Târgu Mureş, Kali István.

Liderul organizaţiei Târgu Mureş a precizat că municipiul nu stă prea bine nici la absorbţia fondurilor pentru cele 16 proiecte europene, în valoare totală de 3,5 miliarde de lei, din care s-ar fi pierdut deja 1 miliard de lei, prin nefinalizarea la timp a unor lucrări.

„Am acceptat să fiu ales preşedintele acestei organizaţii (…), m-am gândit că dacă putem să facem o echipă bună, atunci putem să facem ca oraşul să prospere. (…) La Consiliul Local sigur vom avea listă proprie”, a mai spus Kali István, care a precizat că deocamdată nu s-a discutat cu privire la susţinerea unui candidat la Primăria Târgu Mureş.

(www.agerpres.ro)