Statistică epidemiologică pe județ, oferită de DSP Mureș Distribuie Conform statisticilor furnizate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Mureș, numărul virozelor înregistrate la nivelul județului Mureș se înregistrează o ușoară scădere a numărului virozelor, astfel că în săptămâna 12-18 februarie au fost semnalate 4046 de viroze, dintre care 13 au necesitat internare. În același raport epidemiologic au fost prevăzute 1613 de cazuri de pneumonii, dintre care 114 s-au soldat cu spitalizare. Totodată, în au mai fost consemnate un total de 165 cazuri de gripă, dintre care 51 au necesitat internare. M.R. Sursa foto: Freepik

