Victorie la futsal

Cea de-a 17-a etapă a Ligii I de futsal s-a încheiat cu victoria mureșenilor luni, 19 februarie, în fața adversarilor din Odorheiu Secuiesc.

Potrivit CSM, rezultatul meciului a fost următorul:

CSM Târgu Mureş – FK Odorheiu Secuiesc: 3-1 (2-1)

Marcatorii echipei mureșene din cadrul acestui meci au fost următorii: Curticăpean (minutul 11), Bardócz (minutul 17) și Al Ioani (minutul 39).

Potrivit CSM Târgu Mureș, odată cu scurgerea minutelor, băieţii antrenați de Cosmin Gherman şi-au creat ocazii, iar la una dintre ele, Curticăpean a furat o minge, a driblat, iar portarul oaspeţilor şi-a deschis scorul.

Bucuria a circa 500 de spectatori s-a dublat atunci când, la o acţiune pornită de la portarul echipei mureșene, Tifán a centrat din stânga şi Barbócz a avut simpla misiune de a introduce mingea în poartă.

Șanse de egalare pentru adversari

În ultimul moment al primei reprize, cei din Odorhei au avut o șansă de a egala, dar au eșuat la lovitura de pedeapsă de la 10 metri. Cristian Nicola a fost eliminat din joc după ce a primit cel de-al doilea cartonaș galben.

Cu toate acestea, echipa a reușit să se apere remarcabil în inferioritate numerică în primele două minute ale reprizei secunde, deși ulterior au cedat terenul. Totodată, aceștia au început să se apere mai bine, la jumătatea terenului.

Chiar dacă cei din Odorhei au avut ocazii, atât portarul nostru, Mihai Tătar, cât și ceilalți jucători au respins încercările oaspeților.

Într-una dintre aceste faze, Ion Al Ioani a reușit să intercepteze o minge și să înainteze rapid spre poarta adversă, aducând o liniște binevenită echipei și suporterilor.

„Le-am spus și băieților de când am început din ianuarie că nu meritam acele 12 etape cu atâtea înfrângeri, dar am învățat din toate. Știam că va veni timpul. Am avut o declarație în care am spus că vreau patru puncte în ultimele trei etape de campionat. Trei le-am obținut astăzi cu Odorheiu. Am avut și noroc de această dată, cu Mihai în formă mare. Au muncit toți băieții, s-au sacrificat din primul minut, până în minutul 40. Am gestionat puțin mai rău finalul primei reprize unde am avut un om eliminat, dar am început foarte bine repriza a doua și n-am primit gol în inferioritate numerică. Per ansamblu sunt fericit pentru acest rezultat, mă bucur pentru băieții mei și merită”, a declarat antrenorul Cosmin Gherman.

„Viitorul sună bine”

„Am încercat să venim cu ceva nou. Am încercat să ne animăm puțin după înfrângerea de la Deva care a fost destul de usturătoare. Nu cred că meritam să pierdem cu 5-0. Tinerii mureșeni au făcut un joc bun și acolo. Am lucrat bine în această săptămână. Am reușit prin experiența noastră să îi conectăm, să le readucem moralul și să-i facem să înțeleagă că nu s-a terminat nimic. A fost un meci plăcut atât pentru suporteri, cât și pentru telespectatori. Le doresc mult succes tinerilor. Viitorul sună bine”, a declarat Ion Al Ioani.

Mihai Tătar a declarat la finalul meciului că rezultatul a fost unul dorit și foarte muncit, iar acest lucru s-a observat prin victoria adusă în fața unui adversar puternic.

„Eu zic că am fost echipa care cel puțin ne-am dorit mai mult și datorită dorinței și a uniunii grupului am câștigat. Eu mi-am dorit foarte mult să câștigăm, la fel ca și în toate celelalte meciuri. Pe mine mă doare foarte mult și când iau un gol. Am și un obiectiv, cel puțin în acest retur. Am zis că după accidentarea pe care am avut-o o să revin în forță. L-am avut alături de mine și pe domnul antrenor care mereu m-a sfătuit și a fost lângă mine. Ne-a dat încredere și trebuie să răsplătesc și eu această încredere. Pentru mine este cea mai dulce victorie din acest sezon. Este ceva nemaipomenit să bați cu o echipă din primele patru”, a declarat acesta.

Diana CĂRBUREAN

Sursa foto: csmtgm.ro