Clinicile medicale private pot pierde aproximativ 30% din potențialii pacienți în fața competitorilor dacă nu răspund la mesajele din social media

O realitate ce nu mai poate fi ignorată este faptul că social media a devenit un canal extrem de utilizat; un studiu recent evidențiază faptul că platformele social media se utilizează cu 56% mai mult decât înainte de pandemie. Medicii care dețin un cabinet sau o clinică medicală privată riscă să piardă până la 30% din potențialii pacienți noi în favoarea concurenților, conform statisticilor din cadrul studiului publicat de Sprout Social. Conform aceluiași studiu, în 2023, 16% din consumatori se așteaptă să primească un răspuns instant, 23% în una-două ore, și 30% în aceeași zi. Cum faci ca medic și antreprenor să te asiguri că pacienții primesc răspunsurile dorite? Daniela Șuhanea, consultant de marketing strategic, ne oferă câteva soluții pentru a eficientiza managementul prezenței în social media a clinicilor și cabinetelor medicale private și șansele de a atrage mai mulți pacienți.

Reporter: Cum poate un cabinet sau o clinică medicală privată să răspundă potențialilor pacienți noi de pe platformele de socializare în timp real fără a risca să îi piardă?

Daniela Șuhanea: Cred că aceasta este una dintre cele mai mari provocări pe care o clinică medicală privată o poate avea în materie de marketing. Investițiile în a menține atractive conturile de social media pentru o astfel de afacere sunt consistente, concurența este din ce în ce mai prezentă, și oportunități se pierd mereu. Vestea bună este că există soluții care vin tot din mediul online.

În cadrul agenției Franc, colaborăm de mai bine de trei ani cu clinici și cabinete medicale private și, pentru aceștia, am dezvoltat un sistem de management al potențialilor pacienți noi în funcție de specificul și modul de organizare al fiecăruia. Practic, cu ajutorul unei aplicații web, conectăm toate conturile social media și preluăm de la mesaje până la comentarii. Dar și alte medii prin care potențialii pacienți pot trimite mesaje: WhatsApp, e-mail, diferite formulare web, Google My Business, etc. Toate aceste mesaje sunt colectate într-un singur loc. În funcție de specificul fiecărui client, dezvoltăm scripturi cu posibile răspunsuri pentru fiecare întrebare în parte, iar apoi le automatizăm să fie publicate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Rep.: Pare destul de complicat și probabil acest sistem durează destul de mult până este implementat?

D.Ș.: Un astfel de sistem poate fi pus la punct pentru un client în maxim cinci zile lucrătoare. Dacă agenția dispune de acces la platforme și informațiile necesare legate de serviciile medicale oferite, în decurs de cinci zile putem asigura instalarea și chiar trainingul personalului. Nu necesită cunoștințe tehnice avansate și este o modalitate rapidă și eficientă de a te asigura că nu pierzi pacienți noi în favoarea concurenței, mai ales dacă faci investiții constante în promovarea clinicii sau a cabinetului medical privat.

Rep.: Ce anume considerați că ar fi necesar ca un cabinet sau o clinică medicală privată să facă pentru a se asigura că atrage cât mai mulți pacienți noi?

D.Ș.: Lucrăm de mai mulți ani cu afaceri din zona medicală, în special stomatologie, și primul lucru pe care cred că ar trebui să îl facă o astfel de afacere este să se poziționeze corect pe piață din punct de vedere al diferențierii și să se distingă cât mai bine de concurență. Oamenii cumpără de la oameni, nu de la branduri, mai ales în sectorul medical, de aceea este foarte important ca medicii care lucrează într-o clinică să aibă un brand personal puternic. După ce aceste elemente sunt puse la punct, poate începe zona de promovare și de comunicare prin diferite medii, bineînțeles, respectând cu sfințenie legislația în vigoare. Campaniile radio, outdoor, PR, campaniile de tip pay-per-click prin platforme precum Google Ads, Facebook Ads sau TikTok Ads asigură vizibilitate și atrag potențiali pacienți noi care vor pune întrebări, vor lăsa comentarii sau vor apela clinica.

Tot acest sistem presupune investiții financiare, și orice manager de clinică are nevoie să țină toate cheltuielile și rezultatele sub control. Aici intervenim cu sistemul de colectare, monitorizare și management al potențialilor noi pacienți de pe canalele pe care clinica poate fi contactată, indiferent că vorbim de email, apel telefonic, mesaje pe WhatsApp sau din social media. Fiecare soluție se adaptează în funcție de nevoile medicului sau a clinicii pe care o administrează. De la simple programări online până la un sistem avansat de monitorizare a tuturor canalelor pe care potențialii pacienți noi vin către clinică. De multe ori, auzim că acei pacienți care sună sunt cei care se și concretizează în programări. Așa este, dar până să ajungă să sune, toți au nevoie de răspunsuri; dacă nu și le găsesc într-o recomandare sau în informațiile disponibile online, aceștia vor merge la concurență.

Pentru mai multe detalii despre această soluție, medicii pot accesa pagina noastră web https://franc.agency/ro/solutii-health/, ne pot contacta prin e-mail la contact@franc.agency sau telefonic la numărul afișat pe website.

Daniela Șuhanea este fondatoarea agenției Franc și autoarea cărții ”Cu ce se mănâncă de fapt marketingul”, și abordează fiecare proiect cu o perspectivă strategică. Agenția Franc din Târgu Mureș oferă servicii de consultanță de marketing dar și de implementare pentru companiile din Transilvania, bazându-se pe creativitate și abordarea strategică în domeniu. Portofoliul include branduri precum MB Dental, Ozono, Hampton by Hilton, Naturlich, Petry, Leco, Kalenda. Franc se distinge prin sisteme și procese eficiente, asigurând consecvență și coerență în comunicarea brandurilor.

